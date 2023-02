¡Ven preparado para jugar!



CUÁNDO:

Viernes, 31 de marzo: mediodía a 8 p. m. CT

Sábado, 1 de abril: 10 a. m. a 8 p. m. CT

Domingo, 2 de abril: mediodía a 8 p. m. CT

Lunes, 3 de abril: mediodía a 6 p. m. CT

DÓNDE:

George R. Brown Convention Center (1001 Avenida De Las Americas, Houston, TX 77010)



COSTO:

*EXCLUSIVO: propietarios de tarjetas de Capital One, personas con boletos para el Men's Final Four y niños menores de 12 años ¡entran GRATIS!

*Los miembros del ejército activos y jubilados, junto con 3 familiares adicionales, podrán entrar GRATIS el sábado, 1 de abril con la identificación correspondiente.



PARA COMPRA DE BOLETOS haz clic AQUÍ

• Niños hasta los 12 años GRATIS

• $8 en preventa para personas de 13 años en adelante

• $10 en la entrada para personas de 13 años en adelante



Como si los juegos no fueran lo suficientemente emocionantes, el Men's Final Four trae un fin de semana repleto de eventos en todo Houston para residentes y visitantes de todas las edades. Aficionados del deporte, estudiantes universitarios, familias, apasionados de la música: ¡hay algo para todos!



Comienza tu fin de semana con un viaje al festival Men's Final Four Fan Fest presentado por Capital One. Tan pronto llegues a la entrada, encontrarás un fascinante mundo deportivo de juegos interactivos, celebridades especiales y presentaciones de deportistas, firma de autógrafos, ¡y mucho más!



El festival Men's Final Four Fan Fest es mucho más que básquetbol. Anota un home run en el Home Run Derby, participa en una de las tres clases prácticas de cheerleading gratuitas que se llevarán a cabo el fin de semana o tómate una selfi con el trofeo del campeonato.



¿No tuviste tiempo suficiente para ver y hacer todo en un día? No te preocupes, ¡el festival Men's Final Four Fan Fest se llevará a cabo todo el fin de semana!

El festival Men's Final Four Fan Fest, presentado por Capital One® tendrá una programación llena de increíbles actividades, juegos, presentaciones, sorteos y sesiones de firma de autógrafos, solo por nombrar algunas.



Festival Musical March Madness



Viernes, 31 de marzo: 4 a 10 p. m. CT

Sábado, 1 de abril: 2:30 a 9 p. m. CT

Domingo, 2 de abril: 3 a 10 p. m. CT



DÓNDE:

Discovery Green (1500 McKinney St, Houston, TX)



COSTO:

¡GRATIS con la inscripción! ¡Pronto estará disponible el enlace para la inscripción!



¡Está pendiente al anuncio de nuestra alineación del 2023, cerca del fin de semana del Final Four! Sé el primero en saber cuándo abre la inscripción y la alineación final, haciendo clic



El Festival Musical March Madness del Men's Final Four 2023 de la NCAA es presentado por los campeones corporativos oficiales de la NCAA: AT&T, Coca-Cola y Capital One, y se llevará a cabo en Discovery Green en Houston, como parte de las celebraciones del Men's Final Four de la NCAA de este año. El festival musical de tres días es GRATIS con la inscripción y ofrecerá a los aficionados las impresionantes actuaciones de artistas de primer nivel durante el fin de semana más esperado del deporte universitario.



El Festival Musical ha ofrecido una experiencia de concierto única a más de 150,000 aficionados de la música cada año. Entre los artistas que han participado se encuentran Aerosmith, The Chainsmokers, Macklemore & Ryan Lewis, Kendrick Lamar, Maroon 5, Fall Out Boy, Twenty-One Pilots, Aloe Blacc, Lukas Graham, Flo Rida, Panic! at the Disco, Pitbull, y Jason Derulo. Otros artistas que han contribuido con la celebración del fin de semana del Men's Final Four de otros años incluyen a Rihanna, Imagine Dragons, Zac Brown Band, Lady Antebellum, Weezer, Bruce Springsteen and the E Street Band, Jason Aldean, Tim McGraw, The Killers, LL Cool J, Sting, Dave Matthews Band, Muse, Kings of Leon, Jimmy Buffet, KISS, The Black Keys, Kenny Chesney, Taylor Swift y muchos más.



Viernes Men's Final Four de Reese's

CUÁNDO: Viernes, 31 de marzo



HORARIOS: (Todos en hora del centro)

10:00 a. m.: Se abren las puertas

11:00 a 11:50 a. m.: Entrenamiento equipo 1

12:00 a 12:50 p. m.: Entrenamiento equipo 2

1:00 a 1:50 p. m.: Entrenamiento equipo 3

2:00 a 2:50 p. m.: Entrenamiento equipo 4

3:30 p. m.: Juego de estrellas NABC



DÓNDE: NRG Stadium



COSTO: ¡GRATIS y abierto al público!

*Ten en cuenta que el NRG Stadium no realiza transacciones con dinero en efectivo y solo acepta tarjetas de débito y de crédito como formas de pago.



Este evento público gratuito cuenta con una gran cantidad de eventos interactivos y entretenimiento para aficionados de todas las edades, e incluye entrenamientos abiertos de los equipos participantes del Men’s Final Four y el Juego de estrellas de la NABC de Reese’s, el cual contará con los basquetbolistas universitarios, estudiantes del último año, más importantes de todo el país jugando en la duela del Men’s Final Four. Es una oportunidad increíble para ver de cerca a equipos y jugadores y estar en el lugar que albergará los juegos de semifinales y del campeonato.

Men's Final Four Dribble presentado por Buick