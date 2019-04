2019 NIT: Bracket, schedule, scores, TV channels for Tuesday semifinals

Behold, the dunks of March Madness!!

Behold, the dunks of March Madness!!

The 2019 NIT semifinals were on Tuesday, April 2. Find the bracket, schedule, scores, seeds and TV channels below.

Lipscomb beat Wichita State and Texas defeated TCU to set up Thursday's title game. The semifinals and championship are at Madison Square Garden in New York City.

2019 NIT: Bracket for National Invitation Tournament

Click or tap here for the bracket.

2019 NIT: Schedule, scores, TV channels

Click here for a live scoreboard.

NIT games can be watched on ESPN, ESPN2, ESPNU and ESPN3.

NIT 2019: Printable .PDF for the National Invitation Tournament

Semifinals — Tuesday, April 2 (Madison Square Garden)

Lipscomb 71, Wichita State 64

Texas 58, TCU 44

Championship — Thursday, April 4 (Madison Square Garden)

Texas vs. Lipscomb, 7 p.m., ESPN

First Round — Tuesday, March 19

UNC Greensboro 84, Campbell 69

Lipscomb 89, Davidson 81

NC State 84, Hofstra 78

Indiana 89, St. Francis (PA)

Clemson 75, Wright State 69

Memphis 74, San Diego 60

Arkansas 84, Providence 72

Texas 79, South Dakota State 73

Creighton 70, Loyola Chicago 61

Colorado 78, Dayton 73

First Round — Wednesday, March 20

Harvard 71, Georgetown 68

Wichita State 76, Furman 70

Norfolk State 80, Alabama 79 (OT)

Xavier 78, Toledo 64

TCU 82, Sam Houston State 69

Nebraska 80, Butler 76

Second Round — Friday, March 22

Creighton 79, Memphis 67

Second Round — Saturday, March 23

Indiana 63, Arkansas 60

Lipscomb 86, UNC Greensboro 69

Second Round — Sunday, March 24

Wichita State 63, Clemson 55

Texas 78, Xaver 76 (OT)

NC State 78, Harvard 77

TCU 88, Nebraska 72

Second Round — Monday, March 25

Colorado 76, Norfolk State 60

Quarterfinals — Tuesday, March 26

Wichita State 73, Indiana 63

TCU 71, Creighton 58

Quarterfinals — Wednesday, March 27

Lipscomb 94, NC State 93

Texas 68, Colorado 55

2019 NIT: Seeds, teams

UNC Greensboro (28-6) NC State (22-11) Georgetown (19-13) Davidson (24-9) Lipscomb (25-7) Harvard (18-11) Hofstra (27-7) Campbell (20-12)

Indiana (17-15) Clemson (19-13) Furman (25-7) Providence (18-15) Arkansas (17-15) Wichita State (19-14) Wright State (21-13) Saint Francis (PA) (18-14)

Alabama (18-15) Texas (16-16) Xavier (18-15) Colorado (21-12) Dayton (21-11) Toledo (25-7) South Dakota State (24-8) Norfolk State (21-13)

TCU (20-13) Creighton (18-14) Memphis (21-13) Nebraska (18-16) Butler (16-16) San Diego (21-14) Loyola Chicago (20-13) Sam Houston State (21-11)

MARCH MADNESS: Make your 2019 NCAA tournament picks

NIT Tournament history

Temple won the first NIT title, defeating Colorado in 1938. Penn State won the NIT crown last year, defeating Utah 82-66.

YEAR WINNER SCORE RUNNER-UP MVP 1938 Temple 60-36 Colorado Don Shields, Temple 1939 Long Island 44-32 Loyola Chicago Bill Lloyd, St. John's 1940 Colorado 51-40 Duquesne Bob Doll, Colorado 1941 Long Island 56-42 Ohio Frankie Baumholtz, Ohio 1942 West Virginia 47-45 Western Kentucky State Rudy Baric, West Virginia 1943 St. John's 48-27 Toledo Harry Boykoff, St. John's 1944 St. John's 47-39 DePaul Bill Kotsores, St. John's 1945 DePaul 71-54 Bowling Green George Mikan, DePaul 1946 Kentucky 46-45 Rhode Island Ernie Calverley, Rhode Island 1947 Utah 49-45 Kentucky Vern Gardner, Utah 1948 Saint Louis 65-52 NYU Ed Macauley, Saint Louis 1949 San Francisco 48-47 Loyola Chicago Don Lofgran, San Francisco 1950 CCNY 69-61 Bradley Ed Warner, CCNY 1951 BYU 62-43 Dayton Roland Minson, BYU 1952 La Salle 75-64 Dayton Tom Gola and Norm Grekin, La Salle 1953 Seton Hall 58-46 St. John's Walter Dukes, Seton Hall 1954 Holy Cross 71-62 Duquesne Togo Palazzi, Holy Cross 1955 Duquesne 70-58 Dayton Maurice Stokes, St. Francis (PA) 1956 Louisville 93-80 Dayton Charlie Tyra, Louisville 1957 Bradley 84-83 Memphis State Win Wilfong, Memphis State 1958 Xavier 78-74 Dayton Hank Stein, Xavier 1959 St. John's 76-71 Bradley Tony Jackson, St. John's 1960 Bradley 88-72 Providence Lenny Wilkens, Providence 1961 Providence 62-59 Saint Louis Vin Ernst, Providence 1962 Dayton 73-67 St. John's Bill Chmielewski, Dayton 1963 Providence 81-66 Canisius Raymond Flynn, Providence 1964 Bradley 86-54 New Mexico Levern Tart, Bradley 1965 St. John's 55-51 Villanova Ken McIntyre, St. John's 1966 BYU 97-84 NYU Bill Melchionni, Villanova 1967 Southern Illinois 71-56 Marquette Walt Frazier, Southern Illinois 1968 Dayton 61-48 Kansas Don May, Dayton 1969 Temple 89-76 Boston College Terry Driscoll, Boston College 1970 Marquette 65-53 St. John's Dean Meminger, Marquette 1971 North Carolina 84-66 Georgia Tech Bill Chamberlain, North Carolina 1972 Maryland 100-69 Niagara Tom McMillen, Maryland 1973 Virginia Tech 92-91 Notre Dame John Shumate, Notre Dame 1974 Purdue 87-81 Utah Mike Sojourner, Utah 1975 Princeton 80-69 Providence Ron Lee, Oregon 1976 Kentucky 71-67 Charlotte Cedric Maxwell, Charlotte 1977 St. Bonaventure 94-91 Houston Greg Sanders, St. Bonaventure 1978 Texas 101-93 NC State Jim Krivacs and Ron Baxter, Texas 1979 Indiana 53-52 Purdue Butch Carter and Ray Tolbert, Indiana 1980 Virginia 58-55 Minnesota Ralph Sampson, Virginia 1981 Tulsa 86-84 Syracuse Greg Stewart, Tulsa 1982 Bradley 67-58 Purdue J.J. Anderson, Bradley 1983 Fresno State 69-60 DePaul Ron Anderson, Fresno State 1984 Michigan 83-63 Notre Dame Tim McCormick, Michigan 1985 UCLA 65-62 Indiana Reggie Miller, UCLA 1986 Ohio State 73-63 Wyoming Brad Sellers, Ohio State 1987 Southern Miss 84-80 La Salle Randolph Keys, Southern Miss 1988 Connecticut 72-67 Ohio State Phil Gamble, Connecticut 1989 St. John's 73-65 Saint Louis Jayson Williams, St. John's 1990 Vanderbilt 74-72 Saint Louis Scott Draud, Vanderbilt 1991 Stanford 78-72 Oklahoma Adam Keefe, Stanford 1992 Virginia 81-76 (OT) Notre Dame Bryant Stith, Virginia 1993 Minnesota 62-61 Georgetown Voshon Lenard, Minnesota 1994 Villanova 80-73 Vanderbilt Doremus Bennerman, Siena 1995 Virginia Tech 65-64 Marquette Shawn Smith, Virginia Tech 1996 Nebraska 60-56 Saint Joseph's Erick Strickland, Nebraska 1997 Michigan* 82-73 Florida State Robert Traylor, Michigan 1998 Minnesota* 79-72 Penn State Kevin Clark, Minnesota 1999 California 61-60 Clemson Sean Lampley, California 2000 Wake Forest 71-61 Notre Dame Robert O'Kelley, Wake Forest 2001 Tulsa 79-66 Alabama Marcus Hill, Tulsa 2002 Memphis 72-62 South Carolina Dejuan Wagner, Memphis 2003 St. John's* 70-67 Georgetown Marcus Hatten, St. John's 2004 Michigan 62-55 Rutgers Daniel Horton, Michigan 2005 South Carolina 60-57 Saint Joseph's Carlos Powell, South Carolina 2006 South Carolina 76-64 Michigan Renaldo Balkman, South Carolina 2007 West Virginia 78-73 Clemson Frank Young, West Virginia 2008 Ohio State 92-85 Massachusetts Kosta Koufos, Ohio State 2009 Penn State 69-63 Baylor Jamelle Cornley, Penn State 2010 Dayton 79-68 North Carolina Chris Johnson, Dayton 2011 Wichita State 66-57 Alabama Graham Hatch, Wichita State 2012 Stanford 75-51 Minnesota Aaron Bright, Stanford 2013 Baylor 74-54 Iowa Pierre Jackson, Baylor 2014 Minnesota 65-63 SMU Austin Hollins, Minnesota 2015 Stanford 66-64 (OT) Miami Chasson Randle, Stanford 2016 George Washington 76-60 Valparaiso Tyler Cavanaugh, George Washington 2017 TCU 88-56 Georgia Tech Kenrich Williams, TCU 2018 Penn State 82-66 Utah Lamar Stevens, Penn State

*-Vacated