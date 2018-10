Heisman Trophy winners and runners-up each year since 1935

The trophy with a bronze man with his right arm extended, holding the football in his left has been the hallmark achievement of college football players since 1935. Out of all those years, there’s been only one two-time Heisman Trophy winner.

The winners are the players remembered most, but there are also some incredible athletes that have come oh, so close to taking home the award but fell just short.

Here is a list of every Heisman winner since the trophy was first awarded in 1935, as well as the players that finished second and third each season.

Year WINNER 2nd 3rd 1935 Jay Berwanger - RB, Chicago Monk Meyer - RB, Army Bill Shakespeare - RB, Notre Dame 1936 Larry Kelley - TE, Yale Sam Francis - RB, Nebraska Ray Buivid - RB, Marquette 1937 Clinton Frank - HB, Yale Byron White - RB, Colorado Marshall Goldberg - RB, Pittsburgh 1938 Davey O’Brien - QB, TCU Marshall Goldberg - RB, Pittsburgh Sid Luckman - QB, Columbia 1939 Nile Kinnick - RB, Iowa Tom Harmon - RB, Michigan Paul Christman - QB, Missouri 1940 Tom Harmon - RB, Michigan John Kimbrough - RB, Texas A&M George Franck - RB, Minnesota 1941 Bruce Smith - RB, Minnesota Angelo Bertelli - QB, Notre Dame Frankie Albert - QB, Stanford 1942 Frank Sinkwich - RB, Georgia Paul Governali - QB, Columbia Clint Castleberry - RB, Georgia Tech 1943 Angelo Bertelli - QB, Notre Dame Bob Odell - RB, Pennsylvaia Otto Graham - QB, Northwestern 1944 Les Horvath - HB, Ohio State Glenn Davis - RB, Army Doc Blanchard - FB, Army 1945 Doc Blanchard - FB, Army Glenn Davis - RB, Army Rob Fenimore - RB, Oklahoma State 1946 Glenn Davis - RB, Army Charley Trippi - RB, Georgia Johnny Lujack - QB, Notre Dame 1947 John Lujack - QB, Notre Dame Bob Chappuis - RB, Michigan Doak Walker - RB, SMU 1948 Doak Walker - RB, SMU Charlie Justice - RB, North Carolina Chuck Bednarik - OL/LB, Pennsylvania 1949 Leon Hart - TE, Notre Dame Charlie Justice - RB, North Carolina Doak Walker - RB, SMU 1950 Vic Janowicz - RB, Ohio State Kyle Rote - RB, SMU Reds Bagnell - RB, Pennsylvania 1951 Dick Kazmaier - RB, Princeton Hank Lauricella - RB, Tennessee Babe Parilli - QB, Kentucky 1952 Billy Vessels - RB, Oklahoma Jack Scarbath - QB, Maryland Paul Giel - RB, Minnesota 1953 John Lattner - RB, Notre Dame Paul Giel - RB, Minnesota Paul Cameron - RB, UCLA 1954 Alan Ameche - FB, Wisconsin Kurt Burris - OL, Oklahoma Howard Cassady - RB, Ohio State 1955 Howard Cassady - RB, Ohio State Jim Swink - RB, TCU George Welsh - QB, Navy 1956 Paul Hornung - QB, Notre Dame Johnny Majors - RB, Tennessee Tommy McDonald - RB Oklahoma 1957 John David Crow - RB, Texas A&M Alex Karras - DL, Iowa Walt Kowalczyk - RB, Michigan State 1958 Pete Dawkins - RB, Army Randy Duncan - QB, Iowa Billy Cannon- RB, LSU 1959 Billy Cannon - RB, LSU Richie Lucas - QB, Penn State Don Meredith - QB, SMU 1960 Joe Bellino - RB, Navy Tom Brown - OL, Minnesota Jake Gibbs - QB, Ole Miss 1961 Ernie Davis - RB, Syracuse Bob Ferguson - RB, Ohio State Jimmy Saxton - RB, Texas 1962 Terry Baker - QB, Oregon State Jerry Stovall - RB, LSU Bob Bell - DL, Minnesota 1963 Roger Staubach - QB, Navy Billy Lothridge - QB, Georgia Tech Sherman Lewis - RB, Michigan State 1964 John Huarte - QB, Notre Dame Jerry Rhome - QB, Tulsa Dick Butkus - LB, Illinois 1965 Mike Garrett - RB, Southern Cal Howard Twilley - WR, Tulsa Jim Grabowski - RB, Illinois 1966 Steve Spurrier - QB, Florida Bob Griese - QB, Purdue Nick Eddy - RB, Notre Dame 1967 Gary Beban - QB, UCLA O.J. Simpson - RB, Southern Cal Leroy Keyes - RB, Purdue 1968 O.J. Simpson - RB, Southern Cal Leroy Keyes - RB, Purdue Terry Hanratty - QB, Notre Dame 1969 Steve Owens - RB, Oklahoma Mike Phipps - QB, Purdue Rex Kern - QB, Ohio State 1970 Jim Plunkett - QB, Stanford Joe Theismann - QB, Notre Dame Archie Manning - QB, Ole Miss 1971 Pat Sullivan - QB, Auburn Ed Marinaro - RB, Cornell Greg Pruitt - RB, Oklahoma State 1972 Johnny Rodgers - WR, Nebraska Greg Pruitt - RB, Oklahoma State Rich Glover - DL, Nebraska 1973 John Cappelletti - RB, Penn State John Hicks - OL, Ohio State Roosevelt Leaks - RB, Texas 1974 Archie Griffin - RB, Ohio State Anthony Davis - RB, Southern Cal Joe Washington - RB, Oklahoma 1975 Archie Griffin - RB, Ohio State Chuck Muncie - RB, California Ricky Bell - RB, Southern Cal 1976 Tony Dorsett - RB, Pittsburgh Ricky Bell - RB, Southern Cal Rob Lytle - RB, Michigan 1977 Earl Campbell - RB, Texas Terry Miller - RB, Oklahoma State Ken MacAfee - TE, Notre Dame 1978 Billy Sims - RB, Oklahoma Chuck Fusina - QB, Penn State Rich Leach - QB, Michigan 1979 Charles White - RB, Southern Cal Billy Sims - RB, Oklahoma Marc Wilson - QB, BYU 1980 George Rogers - RB, South Carolina Hugh Green - DL, Pittsburgh Herschel Walker - RB, Georgia 1981 Marcus Allen - RB, Southern Cal Herschel Walker - RB, Georgia Jim McMahon - QB, BYU 1982 Herschel Walker - RB, Georgia John Elway - QB, Stanford Eric Dickerson - RB, SMU 1983 Mike Rozier - RB, Nebraska Steve Young - QB, BYU Doug Flutie - QB, Boston College 1984 Doug Flutie - QB, Boston College Keith Byars - RB, Ohio State Robbie Bosco - QB, BYU 1985 Bo Jackson - RB, Auburn Chuck Long - QB, Iowa Robbie Bosc - QB, BYU 1986 Vinny Testaverde - QB, Miami (Fla.) Paul Palmer - RB, Temple Jim Harbaugh - QB, Michigan 1987 Tim Brown - WR, Notre Dame Don McPherson - QB, Syracuse Gordie Lockbaum - RB, Holy Cross 1988 Barry Sanders - RB, Oklahoma State Rodney Peete - QB, Southern Cal Troy Aikman - QB, UCLA 1989 Andre Ware - QB, Houston Anthony Thompson - RB, Indiana Major Harris - QB, West Virginia 1990 Ty Detmer - QB, Brigham Young Raghib Ismail - WR, Notre Dame Eric Bieniemy - RB, Colorado 1991 Desmon Howard - WR, Michigan Casey Weldon - QB, Florida State Ty Detmer - QB, BYU 1992 Gino Torretta - QB, Miami (Fla.) Marshall Faulk - RB, San Diego State Garrison Hearst - RB, Georgia 1993 Charlie Ward - QB, Florida State Heath Shuler - QB, Tennessee David Palmer - WR, Alabama 1994 Rashaan Salaam - RB, Colorado Ki-Jana Carter - RB, Penn State Steve McNair - Alcorn State 1995 Eddie George - RB, Ohio State Tommie Frazier - QB, Nebraska Danny Wuerffel - QB, Florida 1996 Danny Wuerffel - QB, Florida Troy Davis - RB, Iowa State Jake Plummer - QB, Arizona State 1997 Charles Woodson - CB, Michigan Peyton Manning - QB, Tennessee Ryan Leaf - QB, Washington State 1998 Ricky Williams - RB, Texas Michael Bishop - QB, Kansas State Cade McNown - QB, UCLA 1999 Ron Dayne - RB, Wisconsin Joe Hamilton - QB, Georgia Tech Michael Vick - QB, Virginia Tech 2000 Chris Weinke - QB, Florida State Josh Heupel - QB, Oklahoma Drew Brees - QB, Purdue 2001 Eric Crouch - QB, Nebraska Rex Grossman - QB, Florida Ken Dorsey - QB, Miami (Fla.) 2002 Carson Palmer - QB, Southern Cal Brad Banks - QB, Iowa Larry Johnson - RB Penn State 2003 Jason White - QB, Oklahoma Larry Fitzgerald - WR, Pittsburgh Eli Manning - QB, Ole Miss 2004 Matt Leinart - QB, Southern Cal Adrian Peterson - Oklahoma Jason White - QB, Oklahoma 2005 Reggie Bush - RB, Southern Cal* Vince Young - QB, Texas Matt Leinart - Southern Cal 2006 Troy Smith - QB, Ohio State Darren McFadden - RB, Arkansas Brady Quinn - QB, Notre Dame 2007 Tim Tebow - QB, Florida Darren McFadden - RB, Arkansas Colt Brennan - QB, Hawaii 2008 Sam Bradford - QB, Oklahoma Colt McCoy - QB, Texas Tim Tebow - QB, Florida 2009 Mark Ingram - RB, Alabama Toby Gerhart - RB, Stanford Colt McCoy - QB, Texas 2010 Cam Newton - QB, Auburn Andrew Luck - QB, Stanford LaMichael James - RB, Oregon 2011 Robert Griffin III - QB, Baylor Andrew Luck - QB, Stanford Trent Richardson - RB, Alabama 2012 Johnny Manziel - QB, Texas A&M Manti Te'o - LB, Notre Dame Collin Klein - QB, Kansas State 2013 Jameis Winston - QB, Florida State A.J. McCarron - QB, Alabama Jordan Lynch - QB, Northern Illinois 2014 Marcus Mariota - QB, Oregon Melvin Gordon - RB, Wisconsin Amari Cooper - WR, Alabama 2015 Derrick Henry - RB, Alabama Christian McCaffrey - RB, Stanford Deshaun Watson - QB, Clemson 2016 Lamar Jackson - QB, Louisville Deshaun Watson - QB, Clemson Baker Mayfield - QB, Oklahoma 2017 Baker Mayfield - QB, Oklahoma Bryce Love - RB, Stanford Lamar Jackson - QB, Louisville

* Vacated