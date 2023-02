2023 Senior Bowl: Rosters, players, how to watch the college football game

The 2023 Senior Bowl is scheduled for 2:30 p.m. ET on Saturday, Feb. 4. It will be the 74th Senior Bowl, with many top players from around the country expected to compete an an all-star environment ahead of the NFL draft.

In the 2022 game, the National Team beat the American Team 20-10. 

How to watch the 2023 Senior Bowl

This year's game is on the NFL Network at 2:30 p.m. ET on Saturday, Feb. 4. The game will be played at Hancock Whitney Stadium at the University of South Alabama.

2023 Senior Bowl rosters

You can click or tap here for roster updates.

American Team

NAME SCHOOL POSITION Steve Avila TCU OL Tyson Bagent Shepherd QB Matthew Bergeron Syracuse OL Julius Brents Kansas State DB Nick Broeker Ole Miss OL Chamarri Conner Virginia Tech DB DJ Dale Alabama DL Derius Davis TCU WR Nathaniel Dell Houston WR SirVocea Dennis Pittsburgh LB Max Duggan TCU QB Emil Ekiyor Jr. Alabama OL Ali Gaye LSU DL Richard Gouraige Florida OL Eric Gray Oklahoma RB Derick Hall Auburn DL DeMarcco Hellams Alabama DB Hendon Hooker Tennessee QB Dylan Horton TCU DL Xavier Hutchinson Iowa State WR Andrei Iosivas Princeton WR Anthony Johnson Virginia DB Adam Korsak Rutgers PT Isaiah Land Florida A&M LB Cameron Latu Alabama TE Eku Leota Auburn LB Darrell Luter Jr. South Alabama DB Will Mallory Miami TE Marte Mapu Sacramento State DB Warren McClendon Jr Georgia OL Will McDonald IV Iowa State LB Isaiah McGuire Missouri DL Kenny McIntosh Georgia RB Aubrey Miller Jr. Jackson St. LB Jonathan Mingo Ole Miss WR Wanya Morris Oklahoma OL Luke Musgrave Oregon State TE Zacch Pickens South Carolina DL Jack Podlesny Georgia PK Jalen Redmond Oklahoma DL Rashee Rice SMU WR Jammie Robinson Florida State DB Tavius Robinson Ole Miss DL Chris Rodriguez Jr. Kentucky RB Darius Rush South Carolina DB Nick Saldiveri Old Dominion OL John Michael Schmitz Minnesota OL Christopher Smith II Georgia DB Tyjae Spears Tulane RB Tyler Steen Alabama OL Tyrique Stevenson Miami DB O'Cyrus Torrence Florida OL Clayton Tune Houston QB Jay Ward LSU DB Alex Ward Central Florida LS Jalen Wayne South Alabama WR Don'tayvion Wicks Virginia WR Dorian Williams Tulane LB Brayden Willis Oklahoma TE Dee Winters TCU LB Rejzohn Wright Oregon State DB Darnell Wright Tennessee OL Byron Young Alabama DL Cameron Young Mississippi State DL Byron Young Tennessee DL

National Team