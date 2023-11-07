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Anthony Chiusano | NCAA.com | November 7, 2023

College Football Playoff rankings schedule, release dates

The most successful walk-ons in recent college football history

Before the 2023-24 College Football Playoff concludes the season, we'll have six weekly playoff rankings shows to give a look at where things stand.

These rankings will start on Tuesday, Oct. 31 and continue through the sixth and final reveal on Sunday, Dec. 3 (Selection Day). Check out the full schedule below.

2023-24 College Football Playoff rankings: Release schedule, dates

Here's the schedule for the CFP top 25 announcements. All times ET and announcements will be made on ESPN.

  • 7 p.m. ET Tuesday, Oct. 31 ✅ 
  • 7 p.m. ET Tuesday, Nov. 7 ✅
  • 9 p.m ET Tuesday, Nov. 14*
  • 7 p.m. ET Tuesday, Nov. 21
  • 7 p.m. ET Tuesday, Nov. 28
  • 12 p.m. ET Sunday, Dec. 3 (Selection Day) 

*Approximate start time. Show will be between the State Farm Champions Classic games.

November 7th rankings: 

RANK SCHOOL RECORD PREVIOUS
1 Ohio State 9-0 1
2 Georgia 9-0 2
3 Michigan 9-0 3
4 Florida State 9-0 4
5 Washington 9-0 5
6 Oregon 8-1 6
7 Texas 8-1 7
8 Alabama 8-1 8
9 Ole Miss 8-1 10
10 Penn State 8-1 11
11 Louisville 8-1 13
12 Oregon State 7-2 16
13 Tennessee 7-2 17
14 Missouri 7-2 12
15 Oklahoma State 7-2 22
16 Kansas 7-2 21
17 Oklahoma 7-2 9
18 Utah 7-2 18
19 LSU 6-3 14
20 Notre Dame 7-3 15
21 Arizona 6-3 NR
22 Iowa 7-2 NR
23 Tulane 8-1 24
24 North Carolina 7-2 NR
25 Kansas State 6-3 23

College Football Playoff: Rankings, history

In 2014, Mississippi State became the first team to rank No. 1 in the College Football Playoff rankings. Here's the list of all No. 1 teams in the CFP rankings.

2014

  • Week 10: Mississippi State
  • Week 11: Mississippi State
  • Week 12: Mississippi State
  • Week 13: Alabama
  • Week 14: Alabama
  • Week 15: Alabama
  • Week 16 (Final): Alabama (Oregon, Florida State and Ohio State also make the CFP)

2015

  • Week 9: Clemson
  • Week 10: Clemson
  • Week 11: Clemson
  • Week 12: Clemson
  • Week 13: Clemson
  • Week 14: Clemson (Alabama, Michigan State and Oklahoma also make the CFP)

2016

  • Week 9: Alabama
  • Week 10: Alabama
  • Week 11: Alabama
  • Week 12: Alabama
  • Week 13: Alabama
  • Week 14: Alabama (Clemson, Ohio State and Washington also make the CFP)

2017

  • Week 9: Georgia
  • Week 10: Georgia
  • Week 11: Alabama
  • Week 12: Alabama
  • Week 13: Clemson
  • Week 14: Clemson (Oklahoma, Georgia and Alabama also make the CFP)

2018

  • Week 9: Alabama
  • Week 10: Alabama
  • Week 11: Alabama
  • Week 12: Alabama
  • Week 13: Alabama
  • Week 14: Alabama (Clemson, Notre Dame and Oklahoma also make the CFP)

2019

  • Week 10: Ohio State
  • Week 11: LSU
  • Week 12: LSU
  • Week 13: Ohio State
  • Week 14: Ohio State
  • Week 15: LSU (Ohio State, Clemson and Oklahoma also make the CFP)

2020

  • Week 13: Alabama
  • Week 14: Alabama
  • Week 15: Alabama
  • Week 16: Alabama
  • Week 17: Alabama (Clemson, Ohio State and Notre Dame also make the CFP)

2021

  • Week 10: Georgia
  • Week 11: Georgia
  • Week 12: Georgia
  • Week 13: Georgia
  • Week 14: Georgia
  • Week 15: Alabama (Michigan, Georgia and Cincinnati also make the CFP)

2022

  • Week 9: Tennessee
  • Week 10: Georgia
  • Week 11: Georgia
  • Week 12: Georgia
  • Week 13: Georgia
  • Week 14: Georgia

College Football Playoff: Results

2014 season

  • Rose Bowl: No. 2 Oregon 59, No. 3 Florida State 20
  • Sugar Bowl: No. 4 Ohio State 42, No. 1 Alabama 35
  • CFP National Championship Game: No. 4 Ohio State 42, No. 2 Oregon 20

2015 season

  • Orange Bowl: No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17
  • Cotton Bowl: No. 2 Alabama 38, No. 3 Michigan State 0
  • CFP National Championship Game: No. 2 Alabama 45, No. 1 Clemson 40

2016 season

  • Fiesta Bowl: No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0
  • Peach Bowl: No. 1 Alabama 24, No. 4 Washington 7
  • CFP National Championship Game: No. 2 Clemson 35, No. 1 Alabama 31

RANKINGS: All major college football polls

2017 season

  • Rose Bowl: No. 3 Georgia 54, No. 2 Oklahoma 48 (2OT)
  • Sugar Bowl: No. 4 Alabama 24, No. 1 Clemson 6
  • CFP National Championship Game: No. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT)

2018 season

  • Orange Bowl: No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34
  • Cotton Bowl: No. 2 Clemson 30, No. 3 Notre Dame 3
  • CFP National Championship Game: No. 2 Clemson 44, No. 1 Alabama 16

2019 season

  • Peach Bowl: No. 1 LSU 63, No. 4 Oklahoma 28
  • Fiesta Bowl: No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio State 23
  • CFP National Championship Game: No. 1 LSU 42, No. 3 Clemson 25

2020 season

  • Rose Bowl: No. 1 Alabama 31, No. 4 Notre Dame 14
  • Sugar Bowl: No. 3 Ohio State 49, No. 2 Clemson 28
  • CFP National Championship Game: No. 1 Alabama 52, No. 3 Ohio State 24

2021 season

  • Cotton Bowl: No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6
  • Orange Bowl: No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11
  • CFP National Championship Game: No. 3 Georgia 33, No. 1 Alabama 18

2022 season

  • Peach Bowl: No. 1 Georgia 42, No. 4 Ohio State 41
  • Fiesta Bowl: No. 3 TCU 51, No. 2 Michigan 45
  • CFP National Championship Game: No. 1 Georgia 65, No. 3 TCU 7

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