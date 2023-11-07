College Football Playoff rankings schedule, release dates

Before the 2023-24 College Football Playoff concludes the season, we'll have six weekly playoff rankings shows to give a look at where things stand.
These rankings will start on Tuesday, Oct. 31 and continue through the sixth and final reveal on Sunday, Dec. 3 (Selection Day). Check out the full schedule below.
2023-24 College Football Playoff rankings: Release schedule, dates
Here's the schedule for the CFP top 25 announcements. All times ET and announcements will be made on ESPN.
- 7 p.m. ET Tuesday, Oct. 31 ✅
- 7 p.m. ET Tuesday, Nov. 7 ✅
- 9 p.m ET Tuesday, Nov. 14*
- 7 p.m. ET Tuesday, Nov. 21
- 7 p.m. ET Tuesday, Nov. 28
- 12 p.m. ET Sunday, Dec. 3 (Selection Day)
*Approximate start time. Show will be between the State Farm Champions Classic games.
November 7th rankings:
|RANK
|SCHOOL
|RECORD
|PREVIOUS
|1
|Ohio State
|9-0
|1
|2
|Georgia
|9-0
|2
|3
|Michigan
|9-0
|3
|4
|Florida State
|9-0
|4
|5
|Washington
|9-0
|5
|6
|Oregon
|8-1
|6
|7
|Texas
|8-1
|7
|8
|Alabama
|8-1
|8
|9
|Ole Miss
|8-1
|10
|10
|Penn State
|8-1
|11
|11
|Louisville
|8-1
|13
|12
|Oregon State
|7-2
|16
|13
|Tennessee
|7-2
|17
|14
|Missouri
|7-2
|12
|15
|Oklahoma State
|7-2
|22
|16
|Kansas
|7-2
|21
|17
|Oklahoma
|7-2
|9
|18
|Utah
|7-2
|18
|19
|LSU
|6-3
|14
|20
|Notre Dame
|7-3
|15
|21
|Arizona
|6-3
|NR
|22
|Iowa
|7-2
|NR
|23
|Tulane
|8-1
|24
|24
|North Carolina
|7-2
|NR
|25
|Kansas State
|6-3
|23
College Football Playoff: Rankings, history
In 2014, Mississippi State became the first team to rank No. 1 in the College Football Playoff rankings. Here's the list of all No. 1 teams in the CFP rankings.
2014
- Week 10: Mississippi State
- Week 11: Mississippi State
- Week 12: Mississippi State
- Week 13: Alabama
- Week 14: Alabama
- Week 15: Alabama
- Week 16 (Final): Alabama (Oregon, Florida State and Ohio State also make the CFP)
2015
- Week 9: Clemson
- Week 10: Clemson
- Week 11: Clemson
- Week 12: Clemson
- Week 13: Clemson
- Week 14: Clemson (Alabama, Michigan State and Oklahoma also make the CFP)
2016
- Week 9: Alabama
- Week 10: Alabama
- Week 11: Alabama
- Week 12: Alabama
- Week 13: Alabama
- Week 14: Alabama (Clemson, Ohio State and Washington also make the CFP)
2017
- Week 9: Georgia
- Week 10: Georgia
- Week 11: Alabama
- Week 12: Alabama
- Week 13: Clemson
- Week 14: Clemson (Oklahoma, Georgia and Alabama also make the CFP)
2018
- Week 9: Alabama
- Week 10: Alabama
- Week 11: Alabama
- Week 12: Alabama
- Week 13: Alabama
- Week 14: Alabama (Clemson, Notre Dame and Oklahoma also make the CFP)
2019
- Week 10: Ohio State
- Week 11: LSU
- Week 12: LSU
- Week 13: Ohio State
- Week 14: Ohio State
- Week 15: LSU (Ohio State, Clemson and Oklahoma also make the CFP)
2020
- Week 13: Alabama
- Week 14: Alabama
- Week 15: Alabama
- Week 16: Alabama
- Week 17: Alabama (Clemson, Ohio State and Notre Dame also make the CFP)
2021
- Week 10: Georgia
- Week 11: Georgia
- Week 12: Georgia
- Week 13: Georgia
- Week 14: Georgia
- Week 15: Alabama (Michigan, Georgia and Cincinnati also make the CFP)
2022
- Week 9: Tennessee
- Week 10: Georgia
- Week 11: Georgia
- Week 12: Georgia
- Week 13: Georgia
- Week 14: Georgia
College Football Playoff: Results
2014 season
- Rose Bowl: No. 2 Oregon 59, No. 3 Florida State 20
- Sugar Bowl: No. 4 Ohio State 42, No. 1 Alabama 35
- CFP National Championship Game: No. 4 Ohio State 42, No. 2 Oregon 20
2015 season
- Orange Bowl: No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17
- Cotton Bowl: No. 2 Alabama 38, No. 3 Michigan State 0
- CFP National Championship Game: No. 2 Alabama 45, No. 1 Clemson 40
2016 season
- Fiesta Bowl: No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0
- Peach Bowl: No. 1 Alabama 24, No. 4 Washington 7
- CFP National Championship Game: No. 2 Clemson 35, No. 1 Alabama 31
RANKINGS: All major college football polls
2017 season
- Rose Bowl: No. 3 Georgia 54, No. 2 Oklahoma 48 (2OT)
- Sugar Bowl: No. 4 Alabama 24, No. 1 Clemson 6
- CFP National Championship Game: No. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT)
2018 season
- Orange Bowl: No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34
- Cotton Bowl: No. 2 Clemson 30, No. 3 Notre Dame 3
- CFP National Championship Game: No. 2 Clemson 44, No. 1 Alabama 16
2019 season
- Peach Bowl: No. 1 LSU 63, No. 4 Oklahoma 28
- Fiesta Bowl: No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio State 23
- CFP National Championship Game: No. 1 LSU 42, No. 3 Clemson 25
2020 season
- Rose Bowl: No. 1 Alabama 31, No. 4 Notre Dame 14
- Sugar Bowl: No. 3 Ohio State 49, No. 2 Clemson 28
- CFP National Championship Game: No. 1 Alabama 52, No. 3 Ohio State 24
2021 season
- Cotton Bowl: No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6
- Orange Bowl: No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11
- CFP National Championship Game: No. 3 Georgia 33, No. 1 Alabama 18
2022 season
- Peach Bowl: No. 1 Georgia 42, No. 4 Ohio State 41
- Fiesta Bowl: No. 3 TCU 51, No. 2 Michigan 45
- CFP National Championship Game: No. 1 Georgia 65, No. 3 TCU 7