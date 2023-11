2023 Heisman Trophy: Time, TV channel, finalists, how to watch online

These are the biggest stadiums in college football

These are the biggest stadiums in college football

The 2023 Heisman Trophy ceremony is scheduled for December 9 at 8 p.m. ET on ESPN. Last season, Southern California quarterback Caleb Williams took home the award, with Georgia quarterback Stetson Bennett, Ohio State quarterback C.J. Stroud and TCU quarterback Max Duggan the other finalists.

A year prior, Alabama QB Bryce Young won with 2,311 points. There are 928 electors — 870 college football media members, 57 living Heisman winners and one overall fan vote.

2023 Heisman Trophy schedule, what to know

Here's a timeline of events, per the Heisman website:

Date Event Monday, Nov. 27 Heisman ballots distributed Monday, Dec. 4 Heisman voting deadline Monday, Dec. 4 Heisman finalists announced Saturday, Dec. 9 | 8 p.m. Heisman Trophy ceremony on ESPN

STRIKE A POSE: Colleges with the most Heisman Trophy winners

Here is the full list of past Heisman winners and runners-up:

YEAR WINNER 2ND PLACE 3RD PLACE 2022 Caleb Williams - QB,

Southern Cal Max Duggan - QB, TCU C.J. Stroud - QB, Ohio State 2021 Bryce Young - QB, Alabama Aidan Hutchinson - DE, Michigan Kenny Pickett - QB, Pittsburgh 2020 DeVonta Smith - WR, Alabama Trevor Lawrence - QB, Clemson Mac Jones - QB, Alabama 2019 Joe Burrow - QB, LSU Jalen Hurts - QB, Oklahoma Justin Fields - QB, Ohio State 2018 Kyler Murray - QB, Oklahoma Tua Tagovailoa - QB, Alabama Dwayne Haskins- QB,

Ohio State 2017 Baker Mayfield - QB, Oklahoma Bryce Love - RB,

Stanford Lamar Jackson - QB,

Louisville 2016 Lamar Jackson - QB, Louisville Deshaun Watson - QB,

Clemson Baker Mayfield - QB,

Oklahoma 2015 Derrick Henry - RB,

Alabama Christian McCaffrey - RB,

Stanford Deshaun Watson - QB,

Clemson 2014 Marcus Mariota - QB,

Oregon Melvin Gordon - RB,

Wisconsin Amari Cooper - WR,

Alabama 2013 Jameis Winston - QB,

Florida State A.J. McCarron - QB,

Alabama Jordan Lynch - QB,

Northern Illinois 2012 Johnny Manziel - QB,

Texas A&M Manti Te'o - LB,

Notre Dame Collin Klein - QB,

Kansas State 2011 Robert Griffin III - QB,

Baylor Andrew Luck - QB,

Stanford Trent Richardson - RB,

Alabama 2010 Cam Newton - QB,

Auburn Andrew Luck - QB,

Stanford LaMichael James - RB,

Oregon 2009 Mark Ingram - RB,

Alabama Toby Gerhart - RB,

Stanford Colt McCoy - QB,

Texas 2008 Sam Bradford - QB,

Oklahoma Colt McCoy - QB,

Texas Tim Tebow - QB,

Florida 2007 Tim Tebow - QB,

Florida Darren McFadden - RB,

Arkansas Colt Brennan - QB,

Hawaii 2006 Troy Smith - QB,

Ohio State Darren McFadden - RB,

Arkansas Brady Quinn - QB,

Notre Dame 2005 Reggie Bush - RB,

Southern Cal* Vince Young - QB,

Texas Matt Leinart -

Southern Cal 2004 Matt Leinart - QB,

Southern Cal Adrian Peterson - RB,

Oklahoma Jason White - QB,

Oklahoma 2003 Jason White - QB,

Oklahoma Larry Fitzgerald - WR,

Pittsburgh Eli Manning - QB,

Ole Miss 2002 Carson Palmer - QB,

Southern Cal Brad Banks - QB,

Iowa Larry Johnson - RB,

Penn State 2001 Eric Crouch - QB,

Nebraska Rex Grossman - QB,

Florida Ken Dorsey - QB,

Miami (Fla.) 2000 Chris Weinke - QB,

Florida State Josh Heupel - QB,

Oklahoma Drew Brees - QB,

Purdue 1999 Ron Dayne - RB,

Wisconsin Joe Hamilton - QB,

Georgia Tech Michael Vick - QB,

Virginia Tech 1998 Ricky Williams - RB,

Texas Michael Bishop - QB,

Kansas State Cade McNown - QB,

UCLA 1997 Charles Woodson - CB,

Michigan Peyton Manning - QB,

Tennessee Ryan Leaf - QB,

Washington State 1996 Danny Wuerffel - QB,

Florida Troy Davis - RB,

Iowa State Jake Plummer - QB,

Arizona State 1995 Eddie George - RB,

Ohio State Tommie Frazier - QB,

Nebraska Danny Wuerffel - QB,

Florida 1994 Rashaan Salaam - RB,

Colorado Ki-Jana Carter - RB,

Penn State Steve McNair - QB,

Alcorn State 1993 Charlie Ward - QB,

Florida State Heath Shuler - QB,

Tennessee David Palmer - WR,

Alabama 1992 Gino Torretta - QB,

Miami (Fla.) Marshall Faulk - RB,

San Diego State Garrison Hearst - RB,

Georgia 1991 Desmond Howard - WR,

Michigan Casey Weldon - QB,

Florida State Ty Detmer - QB,

BYU 1990 Ty Detmer - QB,

Brigham Young Raghib Ismail - WR,

Notre Dame Eric Bieniemy - RB,

Colorado 1989 Andre Ware - QB,

Houston Anthony Thompson - RB,

Indiana Major Harris - QB,

West Virginia 1988 Barry Sanders - RB,

Oklahoma State Rodney Peete - QB,

Southern Cal Troy Aikman - QB,

UCLA 1987 Tim Brown - WR,

Notre Dame Don McPherson - QB,

Syracuse Gordie Lockbaum - RB,

Holy Cross 1986 Vinny Testaverde - QB,

Miami (Fla.) Paul Palmer - RB,

Temple Jim Harbaugh - QB,

Michigan 1985 Bo Jackson - RB,

Auburn Chuck Long - QB,

Iowa Robbie Bosc - QB,

BYU 1984 Doug Flutie - QB,

Boston College Keith Byars - RB,

Ohio State Robbie Bosco - QB,

BYU 1983 Mike Rozier - RB,

Nebraska Steve Young - QB,

BYU Doug Flutie - QB,

Boston College 1982 Herschel Walker - RB,

Georgia John Elway - QB,

Stanford Eric Dickerson - RB,

SMU 1981 Marcus Allen - RB,

Southern Cal Herschel Walker - RB,

Georgia Jim McMahon - QB,

BYU 1980 George Rogers - RB,

South Carolina Hugh Green - DL,

Pittsburgh Herschel Walker - RB,

Georgia 1979 Charles White - RB,

Southern Cal Billy Sims - RB,

Oklahoma Marc Wilson - QB,

BYU 1978 Billy Sims - RB,

Oklahoma Chuck Fusina - QB,

Penn State Rich Leach - QB,

Michigan 1977 Earl Campbell - RB,

Texas Terry Miller - RB,

Oklahoma State Ken MacAfee - TE,

Notre Dame 1976 Tony Dorsett - RB,

Pittsburgh Ricky Bell - RB,

Southern Cal Rob Lytle - RB,

Michigan 1975 Archie Griffin - RB,

Ohio State Chuck Muncie - RB,

California Ricky Bell - RB,

Southern Cal 1974 Archie Griffin - RB,

Ohio State Anthony Davis - RB,

Southern Cal Joe Washington - RB,

Oklahoma 1973 John Cappelletti - RB,

Penn State John Hicks - OL,

Ohio State Roosevelt Leaks - RB,

Texas 1972 Johnny Rodgers - WR,

Nebraska Greg Pruitt - RB,

Oklahoma State Rich Glover - DL,

Nebraska 1971 Pat Sullivan - QB,

Auburn Ed Marinaro - RB,

Cornell Greg Pruitt - RB,

Oklahoma State 1970 Jim Plunkett - QB,

Stanford Joe Theismann -

QB, Notre Dame Archie Manning - QB,

Ole Miss 1969 Steve Owens - RB,

Oklahoma Mike Phipps - QB,

Purdue Rex Kern - QB,

Ohio State 1968 O.J. Simpson - RB,

Southern Cal Leroy Keyes - RB,

Purdue Terry Hanratty - QB,

Notre Dame 1967 Gary Beban - QB,

UCLA O.J. Simpson - RB,

Southern Cal Leroy Keyes - RB,

Purdue 1966 Steve Spurrier - QB,

Florida Bob Griese - QB,

Purdue Nick Eddy - RB,

Notre Dame 1965 Mike Garrett - RB,

Southern Cal Howard Twilley - WR,

Tulsa Jim Grabowski - RB,

Illinois 1964 John Huarte - QB,

Notre Dame Jerry Rhome - QB,

Tulsa Dick Butkus - LB,

Illinois 1963 Roger Staubach - QB,

Navy Billy Lothridge - QB,

Georgia Tech Sherman Lewis - RB,

Michigan State 1962 Terry Baker - QB,

Oregon State Jerry Stovall - RB,

LSU Bob Bell - DL,

Minnesota 1961 Ernie Davis - RB,

Syracuse Bob Ferguson - RB,

Ohio State Jimmy Saxton - RB,

Texas 1960 Joe Bellino - RB,

Navy Tom Brown - OL,

Minnesota Jake Gibbs - QB,

Ole Miss 1959 Billy Cannon - RB,

LSU Richie Lucas - QB,

Penn State Don Meredith - QB,

SMU 1958 Pete Dawkins - RB,

Army Randy Duncan - QB,

Iowa Billy Cannon- RB,

LSU 1957 John David Crow - RB,

Texas A&M Alex Karras - DL,

Iowa Walt Kowalczyk - RB,

Michigan State 1956 Paul Hornung - QB,

Notre Dame Johnny Majors - RB,

Tennessee Tommy McDonald - RB.

Oklahoma 1955 Howard Cassady - RB,

Ohio State Jim Swink - RB,

TCU George Welsh - QB,

Navy 1954 Alan Ameche - FB,

Wisconsin Kurt Burris - OL,

Oklahoma Howard Cassady - RB,

Ohio State 1953 John Lattner - RB,

Notre Dame Paul Giel - RB,

Minnesota Paul Cameron - RB,

UCLA 1952 Billy Vessels - RB,

Oklahoma Jack Scarbath - QB,

Maryland Paul Giel - RB,

Minnesota 1951 Dick Kazmaier - RB,

Princeton Hank Lauricella - RB,

Tennessee Babe Parilli - QB,

Kentucky 1950 Vic Janowicz - RB,

Ohio State Kyle Rote - RB,

SMU Reds Bagnell - RB,

Pennsylvania 1949 Leon Hart - TE,

Notre Dame Charlie Justice - RB,

North Carolina Doak Walker - RB,

SMU 1948 Doak Walker - RB,

SMU Charlie Justice - RB,

North Carolina Chuck Bednarik - OL/LB,

Pennsylvania 1947 John Lujack - QB,

Notre Dame Bob Chappuis - RB,

Michigan Doak Walker - RB,

SMU 1946 Glenn Davis - RB,

Army Charley Trippi - RB,

Georgia Johnny Lujack - QB,

Notre Dame 1945 Doc Blanchard - FB,

Army Glenn Davis - RB,

Army Rob Fenimore - RB,

Oklahoma State 1944 Les Horvath - HB,

Ohio State Glenn Davis - RB,

Army Doc Blanchard - FB,

Army 1943 Angelo Bertelli - QB,

Notre Dame Bob Odell - RB,

Pennsylvaia Otto Graham - QB,

Northwestern 1942 Frank Sinkwich - RB,

Georgia Paul Governali - QB,

Columbia Clint Castleberry - RB,

Georgia Tech 1941 Bruce Smith - RB,

Minnesota Angelo Bertelli - QB,

Notre Dame Frankie Albert - QB,

Stanford 1940 Tom Harmon - RB,

Michigan John Kimbrough - RB,

Texas A&M George Franck - RB,

Minnesota 1939 Nile Kinnick - RB,

Iowa Tom Harmon - RB,

Michigan Paul Christman - QB,

Missouri 1938 Davey O’Brien - QB,

TCU Marshall Goldberg - RB,

Pittsburgh Sid Luckman - QB,

Columbia 1937 Clinton Frank - HB,

Yale Byron White - RB,

Colorado Marshall Goldberg - RB,

Pittsburgh 1936 Larry Kelley - TE,

Yale Sam Francis - RB,

Nebraska Ray Buivid - RB,

Marquette 1935 Jay Berwanger - RB,

Chicago Monk Meyer - RB,

Army Bill Shakespeare - RB,

Notre Dame

*Vacated