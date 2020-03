2020 National Collegiate men's and women's skiing championship field announced

The NCAA Men’s and Women’s Skiing Committee announced today the 74 men and 74 women selected to participate in the 2020 National Collegiate Men’s and Women’s Skiing Championships, to be held March 11-14 at Bridger Bowl and Crosscut Mountain Sports Center in Bozeman, Montana. The championships will be hosted by Montana State University-Bozeman.

Participants are selected on a regional basis from two designated regions for Alpine skiing (East and West Regions) and three designated regions for Nordic skiing (Central, East and West Regions). Bids are awarded to regions using a formula determined by the skiing committee. A maximum of 12 student-athletes (three per gender per discipline) may be selected from an institution.

Alpine events will be held Wednesday, March 11 and Friday, March 13 at Bridger Bowl. Nordic events will run Thursday, March 12 and Saturday March 14 at Crosscut Mountain Sports Center.

This year’s skiing championships will be webcast live on NCAA.com. Visit http://www.ncaa.com/liveschedule to watch all the action.

Here is the list of participants broken up by discipline, region and gender:

Alpine Qualifiers

East Region — Men

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL GS SEED SL SEED 1 Tim Gavett Middlebury College 7 1 2 Erik Arvidsson Middlebury College 1 5 3 Justin Alkier Middlebury College 6 2 4 Andrew Miller Dartmouth College 2 10 5 Joachim Jagge Lindstol University of Vermont 4 3 6 Patrick Kenney University of New Hampshire 3 17 7 Mathias Tefre University of Vermont 18 4 8 Drew Duffy Dartmouth College 5 6 9 Kipling Weisel Dartmouth College 13 7 10 Crowley Gentile University of New Hampshire 9 35 11 Will Bruneau-Bouchard University of New Hampshire 12 13 12 Karl Kuus Plymouth State University 34 12 13 Hunter Watson Plymouth State University 15 24 14 Raphael Quenneville University of Vermont 16 22 15 Cooper Yates Plymouth State University 30 16 16 Colbey Derwin Colby College 46 18 17 Arie van Vuuren Bates College 19 25

East Region — Women

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL GS SEED SL SEED 1 Ali Nullmeyer Middlebury College 8 1 2 Claire Thomas Dartmouth College 1 5 3 Madeleine Dekko Williams College 20 2 4 Marina Vilanova University of Vermont 2 10 5 Emma Woodhouse University of New Hampshire 19 3 6 Josefine Selvaag University of Vermont 3 11 7 Patricia Mangan Dartmouth College 4 4 8 Lisa Olsson University of New Hampshire 5 28 9 Lucia Bailey Middlebury College 17 6 10 Abi Jewett Dartmouth College 7 7 11 Rosie Hust Colby College 46 8 12 Parker Biele Boston College 11 49 13 Sandra Schoepke Colby College 12 15 14 Fanny Sanderberg University of New Hampshire 13 18 15 Nellie Ide Harvard 37 13 16 Riley Whitney St Lawrence University 14 31 17 Nina Reichhelm Middlebury College 15 33

West Region — Men

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL GS SEED SLALOM SEED 1 Joachim Lien UU 2 1 2 Tobias Kogler DU 1 5 3 Filip Forejtek CU 5 2 4 Joey Young CU 2 3 5 Addison Dvoracek UU 3 10 6 Mikkel Wahl WMC 10 4 7 Åge Solheim MSU 4 7 8 Mikkel Solbakken WMC 6 8 9 Riley Seger MSU 7 23 10 Gustav Vøllo UU 8 13 11 Simon Fournier DU 24 9 12 Joachim Mjelde WMC 9 12 13 Louis Muhlen-Schulte MSU 12 11 14 Didrik Nilsen UAA 14 26 15 Teddy Takki CU 15 20 16 Jett Seymour DU 16 22 17 Michael Soetaert UAA 21 19

West Region — Women

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL GS SEED SLALOM SEED 1 Amelia Smart DU 13 1 2 Mikaela Tommy CU 1 5 3 Storm Klomhaus DU 2 2 4 Stephanie Fleckenstein CU 3 3 5 Andrea Komsic DU 8 4 6 Eirin Engeset UU 4 11 7 Katie Parker UU 5 12 8 Nellie Talbot MSU 6 27 9 Sona Moravcikova UU 7 13 10 Julia Toiviainen WMC 9 8 11 Haley Cutler MSU 10 9 12 Lana Zbasnik WMC 11 23 13 Henrietta Resen WMC 12 18 14 Tegan Wold MSU 33 14 15 Emma Hammergaard CU 14 16 16 Rebecca Fiegl UAA 17 15 17 Georgia Burgess UAA 18 17

Nordic Qualifiers

Central Region — Men

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL 10K SEED 20K SEED 1 Mathias Aas-Rolid Northern Michigan 1 2 2 Kjetil Stuge Baanerud Northern Michigan 2 1 3 Emil Book Bratbak College of St. Scholastica 4 3 4 Reid Goble Michigan Tech 3 6 5 Daniel Streinz Northern Michigan 6 4 6 Patrick Acton Michigan Tech 5 7 7 Aleksi Leino Michigan Tech 7 5 8 Tamer Mische-Richter College of St. Scholastica 8 8

Central Region — Women

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL 5K SEED 15K SEED 1 Malin Boerjesjoe Northern Michigan 1 1 2 Sarah Goble Michigan Tech 4 3 3 Molly Miller Northern Michigan 2 4 4 Nadine Matter Northern Michigan 3 5 5 Amanda Kautzer Michigan Tech 5 2 6 Oda Hovland Michigan Tech 6 6 7 Lara Ketterer University of Green Bay 7 7

East Region — Men

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL 10K SEED 20K SEED 1 Ben Ogden University of Vermont 2 1 2 Peter Wolter Middlebury College 4 2 3 Karl Schulz University of Vermont 1 8 4 Bill Harmeyer University of Vermont 5 5 5 Elliot Ketchel Bowdoin College 10 6 6 Christian Gostout Bowdoin College 11 9 7 James Kitch Harvard University 18 7 8 Scott Schulz University of New Hampshire 7 13 9 Isaac Freitas-Eagan Williams College 9 12 10 Adam Glueck Dartmouth College 13 18 11 Anders Sonnesyn University of New Hampshire 20 14 12 Will Bodewes University of New Hampshire 16 19 13 Cameron Wolfe Dartmouth College 14 22 14 Willson Moore Middlebury College 22 15 15 Peter Moore Bowdoin College 17 21

East Region — Women

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL 5K SEED 15K SEED 1 Sophia Laukli Middlebury College 1 1 2 Alexandra Lawson Middlebury College 2 5 3 Katharine Ogden Dartmouth College 4 3 4 Margie Freed University of Vermont 5 4 5 Anna Bizyukova University of Vermont 9 2 6 Lina Sutro University of Vermont 3 12 7 Annika Landis Middlebury College 7 9 8 Gabrielle Vandendries Bowdoin College 17 7 9 Mara McCollor Dartmouth College 8 10 10 Erin Bianco Colby College 24 6 11 Renae Anderson Bowdoin College 13 8 12 Molly Gellert Dartmouth College 6 27 13 Marin Coletta Colby College 15 19 14 Lucinda Anderson University of New Hampshire 14 25 15 Lucy Hochschartner St. Lawrence University 21 17 16 Kaelyn Woods Bates College 26 16

West Region — Men

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL 10K SEED 20K SEED 1 Sigurd Roenning UAA 2 3 2 Magnus Boee CU 7 1 3 Maximilian Bie UU 5 2 4 Sam Hendry UU 3 7 5 Bernhard Flaschberger DU 1 12 6 Espen Persen UAA 9 6 7 Ola Jordheim UU 11 4 8 Sondre Bollum CU 6 15 9 Zanden McMullen MSU 12 9 10 Ryan Jackson CU 13 5 11 JC Schoonmaker UAA 14 11 12 Olemarius Kirkeng DU 23 14 13 Eli Jensen MSU 19 18 14 Tristan Sayre UAF 24 17 15 Mike Ophoff UAF 25 19 16 Borgar Norrud DU 21 23 17 Logan Mowry UAF 22 24

West Region — Women

FIRST NAME LAST NAME SCHOOL 5K SEED 15K SEED 1 Guro Jordheim UU 1 1 2 Eveliina Piippo DU 2 2 3 Leah Lange UU 3 3 4 Mariah Bredal UU 4 10 5 Anne Siri Lervik CU 6 4 6 Anna-Maria Dietze CU 5 6 7 Hedda Baangman CU 8 7 8 Emma Tarbath MSU 13 9 9 Natalie Hynes UAA 11 13 10 Anna Darnell UAA 7 17 11 Vera Norli DU 22 5 12 Hannah Rudd UAA 16 12 13 Mariel Pulles UAF 14 15 14 Anna Fake MSU 15 16 15 Aubrey Leclair MSU 17 21 16 Anja Maijala UAF 18 23 17 Emma Larsson DU 26 20

Participants by institution