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Beth Maiman | NCAA.com | July 18, 2019

How to buy Women's College World Series tickets

WCWS top plays

The 2020 Women's College World Series will take place at USA Softball Hall of Fame Stadium-OGE Energy Field in Oklahoma City, Oklahoma. The event will be held from May 28 to June 3, 2020. 

To buy official tickets to the Women's College World Series click here. Some exciting news for 2020 is the new stadium renovations that will add additional seating options. For more information on 2020 new ticket deposits click here. 

2019 CHAMPIONSHIP: WCWS top plays | Watch UCLA's walk-off single to clinch national title 

Last year, UCLA defeated Oklahoma to win the 2019 Women's College World Series. 

For a full championship history see below: 

YEAR CHAMPION (RECORD) COACH SCORE RUNNER-UP SITE
2019 *UCLA (56-6) Kelly Inouye-Perez 5-4 Oklahoma Oklahoma City
2018 *Florida State (58-12) Lonni Alameda 8-3 Washington Oklahoma City
2017 *Oklahoma (61-9) Patty Gasso 5-4 Florida Oklahoma City
2016 Oklahoma (57-8) Patty Gasso 2-1 Auburn Oklahoma City
2015 Florida (60-7) Tim Walton 4-1 Michigan Oklahoma City
2014 *Florida (55-12) Tim Walton 6-3 Alabama Oklahoma City
2013 *Oklahoma (57-4) Patty Gasso 4-0 Tennessee Oklahoma City
2012 Alabama (60-8) Patrick Murphy 5-4 Oklahoma Oklahoma City
2011 *Arizona State (60-6) Clint Myers 7-2 Florida Oklahoma City
2010 *UCLA (50-11) Kelly Inouye-Perez 15-9 Arizona Oklahoma City
2009 Washington (51-12) Heather Tarr 3-2 Florida Oklahoma City
2008 *Arizona State (66-5) Clint Myers 11-0 Texas A&M Oklahoma City
2007 Arizona (50-14-1) Mike Candrea 5-0 Tennessee Oklahoma City
2006 Arizona (54-11) Mike Candrea 5-0 Northwestern Oklahoma City
2005 Michigan (65-7) Carol Hutchins 4-1 UCLA Oklahoma City
2004 UCLA (47-9) Sue Enquist 3-1 California Oklahoma City
2003 UCLA (54-7) Sue Enquist 1-0 California Oklahoma City
2002 California (56-19) Diane Ninemire 6-0 Arizona Oklahoma City
2001 *Arizona (65-4) Mike Candrea 1-0 UCLA Oklahoma City
2000 *Oklahoma (66-8) Patty Gasso 3-1 UCLA Oklahoma City
1999 *UCLA (63-6) Sue Enquist 3-2 Washington Oklahoma City
1998 Fresno State (52-11) Margie Wright 1-0 Arizona Oklahoma City
1997 Arizona (61-5) Mike Candrea 10-2 UCLA Oklahoma City
1996 *Arizona (58-9) Mike Candrea 6-4 Washington Columbus, Ga.
1995 *$UCLA (50-6) Sharron Backus 4-2 Arizona Oklahoma City
1994 *Arizona (64-3) Mike Candrea 2-0 Cal State Northridge Oklahoma City
1993 Arizona (44-8) Mike Candrea 1-0 UCLA Oklahoma City
1992 *UCLA (54-2) Sharron Backus 2-0 Arizona Oklahoma City
1991 Arizona (56-16) Mike Candrea 5-1 UCLA Oklahoma City
1990 UCLA (62-7) Sharron Backus 2-0 Fresno State Oklahoma City
1989 *UCLA (48-4) Sharron Backus 1-0 Fresno State Sunnyvale, Calif.
1988 UCLA (53-8) Sharron Backus 3-0 Fresno State Sunnyvale, Calif.
1987 Texas A&M (56-8) Bob Brock 4-1 UCLA Omaha, Neb.
1986 *Cal State Fullerton (57-9-1) Judi Garman 3-0 Texas A&M Omaha, Neb.
1985 UCLA (41-9) Sharron Backus 2-1 Nebraska Omaha, Neb.
1984 UCLA (45-6-1) Sharron Backus 1-0 Texas A&M Omaha, Neb.
1983 Texas A&M (41-11) Bob Brock 2-0 Cal State Fullerton Omaha, Neb.
1982 *UCLA (33-7-2) Sharron Backus 2-0 Fresno State Omaha, Neb.

*Indicates undefeated teams in final series. 

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