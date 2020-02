College softball top 25 preseason breakdown, by team

Here are 4 of the top home run hitters to watch in the 2020 softball season

With D1Softball.com's Top 25 preseason rankings released and the season just around the corner, the D1Softball.com staff took a deeper dive into the nation’s best college softball teams. Below are the facts to consider when breaking down the teams and the projected lineups and starting rotations for each club.

Disclaimer: Projected lineups and starting rotations for the following teams were not submitted ‚ÄĒ¬†No. 16 Texas Tech, No. 19 Oregon, No. 21 Arkansas, No. 23 Arizona State and No. 24 Wisconsin.

No. 1 Alabama

2019 record: 60-10, 18-6 SEC

RPI: 5

Coach (record at school): Patrick Murphy (1,083-303 in 21 seasons)

Ballpark: Rhoads Stadium (3,940)

Postseason history: 21 NCAA tournament appearances, 15 NCAA Super Regional appearances, 12 Women's College World Series appearances, 1 national championship

Alabama's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Bailey Hemphill, Sr. .375/.524/.828 26 84 1 1B Kaylee Tow, Sr. .309/.484/.553 10 62 3 2B Savannah Woodard, Fr. Cullman HS -- -- -- 3B Maddie Morgan, Jr. .275/.398/.406 4 30 5 SS Skyler Wallace, So. .295/.429/.482 7 32 18 LF KB Sides, Jr. .304/.484/.553 3 37 22 CF Elissa Brown, Sr. .328/.381/.359 0 13 48 RF Alexis Mack (2018 Oregon), RS Sr. .369/.418/.438 0 12 24

Alabama's starting rotation/closer

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Montana Fouts, So. 21-6 1.39 181.2 193 57 5 SP #2 Sarah Cornell, Sr. 22-1 2.50 126.0 88 49 2 SP #3 Krystal Goodman, Sr. 11-1 1.63 94.1 71 39 1 Closer Lexi Kilfoyl, Fr. Academy at the Lakes -- -- -- -- --

No. 2 Washington

2019 record: 52-9, 20-4 Pac-12

RPI: 3

Coach (record at school): Heather Tarr (636-244-1 in 15 seasons)

Ballpark: Husky Stadium (1,000)

Postseason history: 26 NCAA tournament appearances, 15 NCAA Super Regional appearances, 14 Women's College World Series appearances, 1 national championship

Washington's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Morganne Flores, RS Sr. .348/.452/.781 23 61 0 1B Kelley Lynch, Fr. East Coweta HS -- -- -- 2B Taryn Atlee, Sr. .335/.411/.385 0 20 9 3B SilentRain Espinoza, So. .324/.393/.400 2 18 1 SS Sis Bates, Sr. .387/.463/.472 0 30 10 LF Sami Reynolds, So. .330/.386/.511 5 43 9 CF Jadelyn Allchin, Fr. Huntington Beach HS -- -- -- RF Madison Huskey, So. .270/.341/.441 5 17 1 DP Baylee Klingler (Texas A&M), So. .289/.335/.416 5 29 0

Washington's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Gabbie Plain, Jr. 24-2 1.24 186 246 43 4 SP #2 Brooke Nelson, Fr. Bonney Lake HS -- -- -- -- -- SP #3 Kelley Lynch, Fr. East Coweta HS -- -- -- -- --

No. 3 Arizona

2019 record: 48-14 (19-5 PAC-12).

RPI: 3.

Coach (record at school): Mike Candrea (1,511-418-2 in 34 seasons).

Ballpark: Rita Hillenbrand Memorial Stadium (2,956)

Postseason history: 33 NCAA tournament appearances, 14 NCAA Super Regional appearances, 23 Women's College World Series appearances, 8 national championships

Arizona's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Sharlize Palacios, Fr. Eastlake H.S. -- -- -- 1B Ivy Davis, Jr. .220/.377/.268 0 3 0 2B Reyna Carranco, Sr. .416/.457/.584 5 40 0 3B Malia Martinez, Sr. .339/.393/.604 14 57 0 SS Jessie Harper, Sr. .333/.392/.814 29 70 0 LF Janelle Meono, Fr. Glen A. Wilson H.S. -- -- CF Alyssa Palomino-Cardoza, RS Sr. .386/.477/.787 19 67 0 RF Hannah Martinez, Jr. .280/.308/.368 2 20 1 DP Izzy Pacho, So. .195/.250/.341 2 5 0

Arizona's projected starting rotation/closer

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Alyssa Denham, Sr. 13-6 1.94 108.1 112 38 1 SP #2 Mariah Lopez (OU), Sr. 19-1 1.25 112.2 159 27 0 SP #3 Hanah Bowen, Jr. 3-0 0.48 29.0 27 3 3 Closer Marissa Schuld, So. 2-0 0.48 14.2 8 1 0

No. 4 UCLA

2019 record: 55-6 (20-4 PAC-12).

RPI: 2.

Coach (record at school):¬†Kelly Inouye-Perez (544‚Äď166‚Äď1 in 12 seasons).

Ballpark: Easton Stadium (1,328)

Postseason history: 36 NCAA tournament appearances, 11 Super Regional appearances, 30 Women's College World Series appearances, 12 national championships

UCLA projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Jenavee Peres, GR San Diego State -- -- -- 1B Kinsley Washington, Jr. .321/.370/.440 1 19 7 2B Maya Brady, Fr. Oaks Christian HS -- -- -- 3B Seneca Curo, Fr. Ramona HS -- -- -- SS Briana Perez, Jr. .383/.429/.565 7 45 21 LF Aaliyah Jordan, RS Jr. .383/.467/.711 13 61 1 CF Kelli Godin, So. .418/.469/.455 0 13 23 RF Jacqui Prober, Sr. .241/.258/.241 0 4 1 DP Delanie Wisz (LMU), Jr. .262/.347/.476 9 34 5

UCLA projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Megan Faraimo, So. 16-4 1.41 114.0 286 43 4 SP #2 Holly Acevedo, Jr. 11-1 2.12 89.0 73 22 1 SP #3 Lexi Sosa, Fr. Mater Dei Catholic HS -- -- -- -- --

No. 5 Oklahoma

2019 record: (57-5, Big-12 18-0).

RPI: 1.

Coach (record at school): Patty Gasso (1260-333-2 in 25 seasons).

Ballpark: Marita Hynes Field at the OU Softball Complex (1,378)

Postseason history: 26 NCAA Tournament appearances,13 NCAA Super Regional appearances, 13 Women's College World Series appearances, 4 national championships

Oklahoma's projected starting lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Lynnsie Elam, Jr. .270/.326/.467 5 27 1 1B TBD -- -- -- -- 2B Taylon Snow (Auburn), Jr. .324/.387/.359 1 27 5 3B Eliyah Flores, Jr. .237/.338/.322 0 7 1 SS Grace Lyons, So. .263/.380/.511 8 27 6 LF Jocelyn Alo, Sr. .379/.484/.730 16 56 1 CF Rylie Boone, Fr. Owasso HS -- -- -- RF Grace Green, So. .359/.442/.712 17 54 10 DP TBD -- -- -- --

Oklahoma's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Giselle Juarez, Sr. 28-4 1.39 186.1 269 38 0 SP #2 Shannon Saile, Sr. 10-1 1.42 78.2 126 19 4 SP #3 Olivia Rains, Fr. Pryor HS -- -- -- -- -- SP #4 Macy McAdoo, Fr. Tuttle HS -- -- -- -- --

No. 6 Texas

2019 record: 46-17, 12-6 Big 12

RPI: 11

Coach (record at school): Mike White (one season)

Ballpark: Red & Charlene McCombs Field (1,254)

Postseason history: 19 NCAA tournament appearances, 4 NCAA Super Regional appearances, 5 Women's College World Series appearances

Texas' projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Taylor Ellsworth, RS Jr. (2018 Stats) .244/.370/.397 5 22 2 1B Kaitlyn Washington, Sr. .297/.351/.475 4 36 2 2B Janae Jefferson, Jr. .408/.438/.439 0 23 10 3B Mary Iakopo, Jr. 356/.461/.594 11 43 1 SS Kaitlyn Slack, Sr. .222/.291/.278 0 10 2 LF Reagan Hathaway, RS Sr. .309/.405/.464 3 18 8 CF Shannon Rhodes, Sr. .278/.330/.473 8 37 8 RF Lauren Burke, Jr. .300/.370/.447 2 35 4 DP Miranda Elish, Sr. .315/.388/.540 6 27 2

Texas' projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Miranda Elish, Sr. 18-10 1.81 185.1 226 52 3 SP #2 Shealyn O'Leary, So. 14-3 0.65 97.2 65 14 1 SP #3 Ariana Adams, Sr,. 5-0 2.42 34.2 20 9 3

No. 7 Minnesota

2019 record: 46-14, 20-2 Big Ten

RPI: 8

Coach (record at school): Jaime Trachsel (87-31 in two seasons)

Ballpark: Jane Sage Cowles Stadium

Postseason history: 14 NCAA tournament appearances, 2 NCAA Super Regional appearances, 1 Women's College World Series appearance

Minnesota's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C TBD -- -- -- -- 1B Hope Brandner, Jr. .354/.458/.731 19 59 0 2B MaKenna Partain, Sr. .383/.484/.590 5 33 13 3B Katelyn Kemmetmueller, Sr. .222/.330/.411 7 22 8 SS Carlie Brandt, Sr. .177/.288/.292 1 9 1 LF Natalie DenHartog, So. .373/.417/.780 17 64 5 CF Ellee Jensen, RS So. .333/.381/.333 0 2 1 RF TBD -- -- -- -- DP TBD -- -- -- --

Minnesota's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Amber Fiser, Sr. 31-9 1.27 259.2 346 74 3

No. 8 Louisiana

2019 record: 52-6, 26-0 Sun Belt.

RPI: 18.

Coach (record at school): Gerry Glasco (93-22 in two seasons).

Ballpark: Lamson Park (2,790)

Postseason history: 29 NCAA tournament appearances, 7 NCAA Super Regional appearances, 6 Women's College World Series appearances.

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Julie Rawls, Sr. .360/.511/.647 10 49 12 1B Kourtney Gremillion, Jr. .339/.420/.536 5 31 4 2B Kaitlyn Alderink, RS Sr. (2018 Texas A&M) .270/.398/.368/ 2 20 7 3B Melissa Mayeux, Jr. JUCO Transfer -- -- -- SS Alissa Dalton, Sr. .400/.487/.576 4 43 14 LF Sarah Hudek, Sr. .331/.398/.606 11 39 10 CF Raina O'Neal, Jr. .326/.366/.551 10 36 18 RF Taylor Roman, Fr. Ride Point HS -- -- -- DP Bailey Curry, Jr. .317 / .416 / .508 6 35 1

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Summer Ellyson, Sr. 39-6 1.11 272.1 354 56 2 SP #2 Megan Kleist, RS Senior (2018 Oregon) 21-7 1.32 179.2 221 21 1 SP #3 Madison Garay, Fr. Bay City HS -- -- -- -- --

No. 9 Florida

2019 record: 49-18, 12-12 SEC.

RPI: 7.

Coach (record at school): Tim Walton (771-167 in 14 seasons).

Ballpark: Katie Seashole Pressly Stadium (1,383)

Postseason history: 20 NCAA tournament appearances, 11 Super Regional appearances, 10 Women's College World Series appearances, two national titles.

Florida's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Jordan Roberts, Sr. .262/.404/.452 9 36 0 1B Kendyl Lindaman, Sr. 330/.463/.614 15 54 0 2B Hannah Adams, Jr .284/.394/.411 3 28 4 3B Charla Echols, So. (Mich. St.) .359/.468/.613 7 28 1 SS Sophia Reynoso, RS Sr. .251/.369/.307 2 20 6 LF Jaimie Hoover, Sr. .243/.344/.432 7 33 5 CF Jade Caraway, Sr. .219/.241/.226 0 10 0 RF Jordan Matthews, Jr .182/.321/.273 2 14 1

Florida's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Natalie Lugo, Jr. 8-3 2.02 76.1 94 18 0 SP #2 Rylee Trlicek, Fr. Hallettsville High -- -- -- -- -- SP #3 Katie Chronister, Sr. 1-0 2.03 10.1 4 3 0 SP #4 Elizabeth Hightower, So. 4-1 2.16 61.2 55 19 0 SP #5 Danni Farley, So. 2-0 4.06 20.2 13 10 0

No. 10 Florida State

2019 record: 55-10, 19-5 ACC

RPI: 6.

Coach (record at school): Lonni Alameda (538-160-1 in 11 seasons).

Ballpark: JoAnne Graf Field (1,000)

Postseason history: 32 NCAA tournament appearances, 8 Super Regional appearances, 10 Women's College World Series appearances, 1 national title.

Florida State's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Anna Shlelnutt, Sr .293/.359/.585 11 35 0 1B Elizabeth Mason, RS Jr. .343/.439/.651 11 57 4 2B Morgan Noah, So. .212/.255/.288 0 6 5 3B Sydney Sherrill, Jr. .405/.489/.762 16 60 8 SS Josie Muffley, So. .327/.444/.455 2 18 3 LF Kiersten Landers, RS Fr. Hurricane HS -- -- -- CF Dani Morgan, Sr. .377/.423/.694 14 58 9 RF Cassidy Davis, Sr. .309/.390/.642 10 43 0 DP Chloe Culp, Fr. North Florida Christian HS -- -- --

Florida State's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Caylan Arnold, Sr. (at Tennessee) 11-8 2.26 102 102 39 1 SP #2 Kathryn Sandercock, So. 13-0 1.99 91.1 49 15 1 SP #3 Kara Bilodeau, Jr. 1-0 2.39 14.2 16 4 0

No. 11 LSU

2019 record: 43-19, 14-10 SEC

RPI: 13.

Coach (record at school): Beth Torina (360-155 in 8 seasons).

Ballpark: Tiger Park (2,671).

Postseason history: 21 NCAA tournament appearances, 8 NCAA Super Regional appearances, 6 Women's College World Series appearances.

LSU's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Morgan Cummins, So. .267/.313/.267 0 2 0 1B Georgia Clark, So. 240/.406/.360 0 7 0 2B Taylor Tidwell, So. .167/.333/.167 0 2 0 3B Amanda Doyle, Sr. .284/.367/.475 8 38 1 SS Taylor Pleasants, Fr. J. Frank Dobie High -- -- -- LF Savannah Stewart, So. 362/.419/.476 0 8 6 CF Aliyah Andrews, Sr. 358/.407/.363 0 9 47 RF Taryn Antoine, Jr. .219/.320/.313 0 12 4 DP Shelbi Sunseri, Jr. 340/.468/.748 17 60 0

LSU's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Shelbi Sunseri, Jr. 13-10 2.34 ERA 137.2 86 60 5 SP #2 Shelby Wickersham, So. 10-2 1.17 98 48 36 1 SP #3 Maribeth Gorsuch, Sr. 13-4 1.34 111.0 61 70 1 SP #4 Ali Kilponen, So. 5-3, 1.30 47.1 44 20 0 SP #5 Taylor Edwards, Fr. De La Salle High -- -- -- -- -- SP #6 Victoria Abrams, Fr. Caldwell Parish High -- -- -- -- --

No. 12 Oklahoma State

2019 record: 45-17, 13-5 Big 12

RPI: 9.

Coach (record at school): Kenny Gajewski (154-90 in four seasons).

Ballpark: Cowgirl Stadium (750).

Postseason history:  22 NCAA tournament appearances, 2 NCAA Super Regional appearances, 8 Women's College World Series appearances (4 AIAW appearances).

Oklahoma State's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Raquel Dominguez, Jr. .265/.328/.453 3 9 0 1B Alysen Febrey, Sr. (Georgia) .314/.406/.575 9 36 7 2B Karli Petty, Fr. Southmoore HS -- -- -- 3B Sydney Pennington, Jr. .235/.299/.448 10 33 2 SS Kiley Naomi, So. .258/.378/.442 6 18 19 LF Michaela Richbourg, Jr. .274/.368/.585 14 41 2 CF Chyenne Factor, So. .338/.419/.586 9 39 0 RF Hayley Busby, Jr. (Virginia) .381/.413/.702 11 27 2 DP Sydney Springfield, Sr. .246/.325/.552 4 15 0

Oklahoma State's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Carrie Eberle, Sr. (Virginia Tech) 25-8 1.84 201.1 164 55 0 SP #2 Kelly Maxwell, RFr. Clear Springs HS -- -- -- -- -- SP #3 Logan Simunek, Sr. 8-3 3.42 84.0 51 38 3 SP #4 Mattison Boyd, Fr. Sachse High School/Lovejoy High School -- -- -- -- --

No. 13 Northeastern

2019 record: 47-13, 21-2 Big Ten

RPI: 12

Coach (record at school): Kate Drohan (617-358-1 in 18 seasons).

Ballpark: Sharon J. Drysdale Field (1,000).

Postseason history: 18 NCAA Tournament appearances, 5 NCAA Super Regional appearances, 5 Women's College World Series appearances.

Northeastern's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Jordyn Rudd, So. .328/.422/.534 7 51 2 1B Sydney Supple, Fr. Oshkosh North -- -- -- 2B Rachel Lewis, Jr. .222/.434/.544 14 31 15 3B Mac Dunlap, Jr. .121/.237/.303 2 4 2 SS Maeve Nelson, So. .262/.395/.494 11 31 1 LF Angela Zedak, Fr. Marist -- -- -- CF Skyler Shellmyer, So. .229/.317/.285 0 12 7 RF Morgan Newport, Sr. .284/.386/.426 4 24 1 DP Nikki Cuchran, So. .320/.400/.474 4 35 0

Northeastern's projected starting rotation/closers

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Danielle Williams, So. 31-8 1.55 230.0 317 46 2 SP #2 Kenna Wilkey, Jr. 11-2 2.80 100.0 98 51 0 SP #3 Kaley Winegarner, GR 5-2 3.12 33.2 24 19 0 Closer #1 Morgan Newport, Sr. 0-1 1.04 33.2 25 7 2 Closer #2 Sydney Supple, Fr. Oshkosh North HS -- -- -- -- --

No. 14 Tennessee

2019 record: 43-17, 14-10 SEC

RPI: 17.

Coach (record at school): Karen and Ralph Weekly (893-276-1 in 18 seasons).

Ballpark: Sherri Parker Lee Stadium (2,200).

Postseason history: 17 NCAA tournament appearances, 11 NCAA Super Regional appearances, 7 Women's College World Series appearances.

Tennessee's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Ally Shipman, So .328/.358/.547 3 20 0 1B Ashley Morgan, Jr. .264/.363/.375 3 31 0 2B Kaitlin Parsons, So. .340/.418/.412 1 7 12 3B . Kaili Phillips, So. .246/.357/.493 10 36 1 SS Chelsea Seggern, Sr. .366/.471/.614 6 46 2 LF Jenna Holcomb, Sr. .329/.365/.386 0 11 11 CF Kiki Milloy,Fr Redmond High -- -- -- RF Cailin Hannon, Sr. .277/.336/.473 4 24 5 DP Amanda Ayala, Jr. .304/.381/.448 2 33 10

Tennessee's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Ashley Rogers, So. 21-7 1.94 173.1 209 42 5 SP #2 Callie Turner, Fr. Land O’Lakes High -- -- -- -- -- SP #3 Samantha Bender RSo. (Iona) 0-3 3.15 20.0 9 2 1

No. 15 Georgia

2019 record: 42-19, 12-12 SEC

RPI: 21.

Coach (record at school): Lu Harris-Champer (902-340 in 19 seasons).

Ballpark: Jack Turner Stadium (1,400).

Postseason history: 18 NCAA tournament appearances, 10 NCAA Super Regional appearances, 4 Women's College World Series appearances.

Georgia's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Mahlena O’Neal, Sr. .245/.317/.374 5 36 1 1B Lacey Fincher, So. .318/.483/.561 9 32 3 2B Justice Milz, Sr. .307/.386/.508 7 36 3 3B Sara Mosley, Fr. Gilmer High -- -- -- SS Savana Sikes So. .224/.313/.406 8 49 4 LF Tyler Armistead, Jr. .252/.331/.355 2 13 3 CF Ciara Bryan, Sr. .317/.380/.575 11 36 11 RF CJ Landrum, So. .311/.377/.369 1 6 15 DP Jordan Doggett, Sr. .316/.367/.463 2 25 3

Georgia's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Mary Wilson Avant, Sr. 10-5 1.12 ERA 103.1 94 50 5 SP #2 Lauren Mathis, Jr. 8-4 3.55 71.0 73 40 -- SP #3 Alley Cutting, Sr. 11-4, 3.32 97.2 75 38 1

No. 16 Texas Tech

2019 record: 42-16, 8-10 Big 12

RPI: 19.

Coach (record at school): Adrian Gregory (140-138 in five seasons).

Ballpark: Rocky Johnson Field (1,181).

Postseason history: 6 NCAA Regional appearances.

No. 17 Kentucky

2019 record: 36-24, 14-10 SEC

RPI: 16.

Coach (record at school): Rachel Lawson (432-275 in 12 seasons).

Ballpark: John Cropp Stadium (2,117).

Postseason history:  10 NCAA Regional appearances, 7 NCAA Super Regional appearances, 1 Women's College World Series appearance.

Kentucky's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Kayla Kowalik, So. .357/.452/.454 0 25 14 1B Mallory Peyton, Jr. .243/.372/.546 13 40 2 2B Alex Martens, Sr. .310/.373/.588 13 66 1 3B Emmy Blane, Fr. Christian Co. HS -- -- -- SS Lauren Johnson, Jr. .345/.429/.527 3 21 6 LF Bailey Vick, Sr. .205/.268/.214 0 6 10 CF Rylea Smith, Fr. Parkway North High -- -- -- RF Renee Abernathy, So. 000/.250/.000 0 0 0 DP Autumn Humes, Sr. .190/.227/.214 0 3 0

Kentucky's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Grace Baalman, Jr. 10-1 3.49 141.2 102 66 0 SP #2 Autumn Humes, Sr. 15-11 4.14 150.0 84 38 2 SP #3 Meghan Schorman, So. 5-2 4.47 52.1 46 33 1

No. 18 Michigan

2019 record: 44-13, 22-1 Big Ten

RPI: 15.

Coach (record at school): Carol Hutchins (1,616-517-5  in 36 seasons).

Ballpark: Alumni Field (2,650).

Postseason history: 27 NCAA Regional appearances, 12 NCAA Super Regional appearances, 12 Women's College World Series appearance, one national championship.

Michigan's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Hannah Carson, So. .396/.381/.346 1 10 0 1B Lou Allan, Jr. .263/.440/.474 1 6 0 2B Morgan Overaitis, So. .255/.361/.333 1 7 0 3B Madison Uden, Sr. .263/.381/.461 7 31 5 SS Natalia Rodriguez, Jr. .303/.365/.333 1 9 12 LF Lexie Blair, So. .406/.457/.615 6 54 11 CF Haley Hoogenraad, Sr. .406/.457/.615 3 29 5 RF Thais Gonzalez, Sr.

  .048/.231/.048 0 0 0 DP Taylor Bump, Jr. .207/.324/.241 0 2 0

Michigan's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Meghan Beaubien, Jr. 30-6 1.87 228.1 229 39 3 SP #2 Alex Storako, So. 14-6 2.02 142.1 190 59 2 SP #3 Chandler Dennis, Fr. North Gwinnett HS -- -- -- -- --

No. 19 Oregon

2019 record: 22-30, 5-19 Pac-12

RPI: 64

Coach (record at school): Melyssa Lombardi (22-30 in one season)

Ballpark: Jane Sanders Stadium (2,500)

Postseason history: 20 NCAA Regional appearances, 9 NCAA Super Regional appearances, 6 Women's College World Series appearances

No. 20 South Carolina

2019 record: 38-19, 9-14 SEC

RPI: 22

Coach (record at school): Beverly Smith (316-215 in nine seasons)

Ballpark: Carolina Softball Stadium at Beckham Field (1,277)

Postseason history: 22 NCAA Regional appearances, 2 Super Regional appearances, 3 Women's College World Series appearances

South Carolina's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Jordan Fabian, So. .187/.318/.286 2 10 2 1B Kassidy Krupit, So. (Baylor) .235/.310/.443 10 29 0 2B Mackenzie Boesel, Sr. .356/.463/.606 8 37 5 3B Jana Johns, Jr. .348/.500/.708 15 44 4 SS Kenzi Maguire, RSr. .321/.447/.518 5 27 7 LF TBD -- -- -- -- CF Lauren Stewart, RSr. .293/.377/.514 7 29 9 RF Katie Prebble, Jr. .156/.328/.444 4 11 0 DP TBD -- -- -- --

South Carolina's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Cayla Drotar, Sr. 12-9 2.73 130.2 73 43 6 SP #2 Kelsey Oh, Jr. 5-5 3.73 62 63 32 1 SP #3 Karly Heath, So. 8-0 2.48 48.0 42 26 0

No. 21 Arkansas

2019 record: 38-20, 12-12 SEC.

RPI: 30.

Coach (record at school): Courtney Deifel (128-100 in four seasons).

Ballpark: Bogle Park (1,200).

Postseason history: 8 NCAA Regional appearances, 1 NCAA Super Regional appearance.

No. 22 Auburn

2019 record: 39-21, 10-14 SEC.

RPI: 20.

Coach (record at school): Mickey Dean (80-38 in two seasons).

Ballpark: Jane B. Moore Field (2,316).

Postseason history:  15 NCAA tournament appearances, 3 NCAA Super Regional appearances, 2 Women's College World Series appearances.

Auburn's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Haley Nillen, So. .286/.333/.357 0 2 1 1B Justus Perry, Sr. .236/.384/.385 5 30 3 2B Lindsey Garcia, Fr. Coral Springs Charter School -- -- -- 3B Tannon Snow, Sr. .320/.386/.651 15

  48 0 SS Makenna Dowell, Jr. .220/.298/.317 0 7 2 LF Brittany Maresette, Sr. .267/.288/.356 1 15 8 CF Rachel Cook, Sr. 0 HR 0 RBIs 0 SBs .000/.000/.000 0 0 0 RF Alyssa Rivera, Sr. .333/.426/.546 10 35 18 DP Aspyn Godwin, So. .286/.375/.452 1 13 1

Auburn's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Ashlee Swindle, Sr. 4-6 3.74 76.2 36 27 0 SP #2 Lexie Handley, RJr. 0-3 8.40 18.1 12 21 0 SP #3 Sam Yarbrough, So. 6-9 4.71 93.2 103 79 0

No. 23 Arizona State

2019 record: 35-20, 13-11 Pac-12.

RPI: 23.

Coach (record at school): Trisha Ford (113-50 in three seasons).

Ballpark: Farrington Stadium (1,535).

Postseason history: 30 NCAA appearances, 8 NCAA Super Regional appearances, 12 Women's College World Series appearances, four national championships.

No. 24 Wisconsin

2019 record: 43-14, 15-8 Big Ten.

RPI: 27.

Coach (record at school): Yvette Healy (257-170-1 in eight seasons).

Ballpark: Goodman Diamond (1,600).

Postseason history: 8 NCAA appearances.

No. 25 Missouri

2019 record: 35-25, 12-13 SEC.

RPI: 28.

Coach (record at school): Larissa Anderson (35-25 in one season).

Ballpark: Mizzou Softball Stadium (2,600+).

Postseason history: 23 NCAA Regional appearances, 8 NCAA Super Regional appearances, 6 Women's College World Series appearances.

Missouri's projected lineup

Position Name AVG/OBP/SLG HR RBI SB C Hatti Moore, Jr. .309/.396/.533 10 41 6 1B Emma Raabe Soph .244/.304/.439 2 10 0 2B Kendyll Bailey, RSo. .196/.305/.308 4 12 0 3B Kimberly Wert, Jr. .259/.335/.605 19 48 0 SS Jazmyn Rollin, So. .331/.448/.619 10 41 17 OF Brooke Wilmes, Jr. .356/.434/.564 6 36 6 OF Imani Myint, Jr. (Hofstra transfer) .282/.317/.321 0 5 9 OF Kendal Cook, Fr. Horseheads High -- -- --

Missouri's projected starting rotation

Position Name W-L ERA IP SO BB SV SP #1 Sophia Dandola, Jr. 5-7 5.17 84.0 42 40 0 SP #2 Eli Daniel, Sr. 2-5 2.71 64.2 64 24 0 SP #3 Emma Nichols, Fr. Hillsboro High -- -- -- -- -- SP #4 Jordan Weber, Fr. Lee’s Summit West High -- -- -- -- --

