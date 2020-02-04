How to buy Women's College World Series tickets

The 2020 Women's College World Series will take place at USA Softball Hall of Fame Stadium-OGE Energy Field in Oklahoma City, Oklahoma. The event will be held from May 28 to June 2/3, 2020.
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2019 CHAMPIONSHIP: WCWS top plays | Watch UCLA's walk-off single to clinch national title
Last year, UCLA defeated Oklahoma to win the 2019 Women's College World Series.
2020 PREDICTIONS: 8 teams we might see at the Women's College World Series in Oklahoma
For a full championship history see below:
|YEAR
|CHAMPION (RECORD)
|COACH
|SCORE
|RUNNER-UP
|SITE
|2019
|*UCLA (56-6)
|Kelly Inouye-Perez
|5-4
|Oklahoma
|Oklahoma City
|2018
|*Florida State (58-12)
|Lonni Alameda
|8-3
|Washington
|Oklahoma City
|2017
|*Oklahoma (61-9)
|Patty Gasso
|5-4
|Florida
|Oklahoma City
|2016
|Oklahoma (57-8)
|Patty Gasso
|2-1
|Auburn
|Oklahoma City
|2015
|Florida (60-7)
|Tim Walton
|4-1
|Michigan
|Oklahoma City
|2014
|*Florida (55-12)
|Tim Walton
|6-3
|Alabama
|Oklahoma City
|2013
|*Oklahoma (57-4)
|Patty Gasso
|4-0
|Tennessee
|Oklahoma City
|2012
|Alabama (60-8)
|Patrick Murphy
|5-4
|Oklahoma
|Oklahoma City
|2011
|*Arizona State (60-6)
|Clint Myers
|7-2
|Florida
|Oklahoma City
|2010
|*UCLA (50-11)
|Kelly Inouye-Perez
|15-9
|Arizona
|Oklahoma City
|2009
|Washington (51-12)
|Heather Tarr
|3-2
|Florida
|Oklahoma City
|2008
|*Arizona State (66-5)
|Clint Myers
|11-0
|Texas A&M
|Oklahoma City
|2007
|Arizona (50-14-1)
|Mike Candrea
|5-0
|Tennessee
|Oklahoma City
|2006
|Arizona (54-11)
|Mike Candrea
|5-0
|Northwestern
|Oklahoma City
|2005
|Michigan (65-7)
|Carol Hutchins
|4-1
|UCLA
|Oklahoma City
|2004
|UCLA (47-9)
|Sue Enquist
|3-1
|California
|Oklahoma City
|2003
|UCLA (54-7)
|Sue Enquist
|1-0
|California
|Oklahoma City
|2002
|California (56-19)
|Diane Ninemire
|6-0
|Arizona
|Oklahoma City
|2001
|*Arizona (65-4)
|Mike Candrea
|1-0
|UCLA
|Oklahoma City
|2000
|*Oklahoma (66-8)
|Patty Gasso
|3-1
|UCLA
|Oklahoma City
|1999
|*UCLA (63-6)
|Sue Enquist
|3-2
|Washington
|Oklahoma City
|1998
|Fresno State (52-11)
|Margie Wright
|1-0
|Arizona
|Oklahoma City
|1997
|Arizona (61-5)
|Mike Candrea
|10-2
|UCLA
|Oklahoma City
|1996
|*Arizona (58-9)
|Mike Candrea
|6-4
|Washington
|Columbus, Ga.
|1995
|*$UCLA (50-6)
|Sharron Backus
|4-2
|Arizona
|Oklahoma City
|1994
|*Arizona (64-3)
|Mike Candrea
|2-0
|Cal State Northridge
|Oklahoma City
|1993
|Arizona (44-8)
|Mike Candrea
|1-0
|UCLA
|Oklahoma City
|1992
|*UCLA (54-2)
|Sharron Backus
|2-0
|Arizona
|Oklahoma City
|1991
|Arizona (56-16)
|Mike Candrea
|5-1
|UCLA
|Oklahoma City
|1990
|UCLA (62-7)
|Sharron Backus
|2-0
|Fresno State
|Oklahoma City
|1989
|*UCLA (48-4)
|Sharron Backus
|1-0
|Fresno State
|Sunnyvale, Calif.
|1988
|UCLA (53-8)
|Sharron Backus
|3-0
|Fresno State
|Sunnyvale, Calif.
|1987
|Texas A&M (56-8)
|Bob Brock
|4-1
|UCLA
|Omaha, Neb.
|1986
|*Cal State Fullerton (57-9-1)
|Judi Garman
|3-0
|Texas A&M
|Omaha, Neb.
|1985
|UCLA (41-9)
|Sharron Backus
|2-1
|Nebraska
|Omaha, Neb.
|1984
|UCLA (45-6-1)
|Sharron Backus
|1-0
|Texas A&M
|Omaha, Neb.
|1983
|Texas A&M (41-11)
|Bob Brock
|2-0
|Cal State Fullerton
|Omaha, Neb.
|1982
|*UCLA (33-7-2)
|Sharron Backus
|2-0
|Fresno State
|Omaha, Neb.
*Indicates undefeated teams in final series.
$-UCLA’s 1995 national championship was later vacated by the NCAA’s Committee on Infractions