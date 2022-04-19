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Wayne Staats | NCAA.com | April 19, 2022

2022 Women's College World Series schedule

The new Home Run Queen Jocelyn Alo discusses breaking the record

The 2022 Women's College World Series begins Thursday, June 2 and goes until Thursday, June 9 or Friday, June 10 if the championship finals goes a full three games.

See the interactive bracket here

2022 Women's College World Series: Schedule

All times ET.

Thursday, June 2

Game 1: 12 p.m. ET
Game 2: 2:30 p.m.
Game 3: 7 p.m.
Game 4: 9:30 p.m.

Friday, June 3

Game 5: 7 p.m.
Game 6: 9:30 p.m.

Saturday, June 4

Game 7: 3 p.m.
Game 8: 7 p.m.

Sunday, June 5

Game 9: 3 p.m.
Game 10: 7 p.m.

Monday, June 6

Game 11: 12 p.m.
Game 12 (if necessary): 2:30 p.m.
Game 13: 7 p.m.
Game 14 (if necessary): 9:30 p.m.

Tuesday, June 7

No games

Wednesday, June 8

WCWS Finals Game 1: 8:30 p.m.

Thursday, June 9

WCWS Finals Game 2: 7:30 p.m.

Friday, June 10

WCWS Finals Game 3 (if necessary): 8:30 p.m.

Women's College World Series history, champions

YEAR CHAMPION (RECORD) COACH SCORE RUNNER-UP SITE
2021 Oklahoma (56-4) Patty Gasso 5-1 Florida State  Oklahoma City 
2020 Canceled due to Covid-19 -- -- -- --
2019 *UCLA (56-6) Kelly Inouye-Perez 5-4 Oklahoma Oklahoma City
2018 *Florida State (58-12) Lonni Alameda 8-3 Washington Oklahoma City
2017 *Oklahoma (61-9) Patty Gasso 5-4 Florida Oklahoma City
2016 Oklahoma (57-8) Patty Gasso 2-1 Auburn Oklahoma City
2015 Florida (60-7) Tim Walton 4-1 Michigan Oklahoma City
2014 *Florida (55-12) Tim Walton 6-3 Alabama Oklahoma City
2013 *Oklahoma (57-4) Patty Gasso 4-0 Tennessee Oklahoma City
2012 Alabama (60-8) Patrick Murphy 5-4 Oklahoma Oklahoma City
2011 *Arizona State (60-6) Clint Myers 7-2 Florida Oklahoma City
2010 *UCLA (50-11) Kelly Inouye-Perez 15-9 Arizona Oklahoma City
2009 Washington (51-12) Heather Tarr 3-2 Florida Oklahoma City
2008 *Arizona State (66-5) Clint Myers 11-0 Texas A&M Oklahoma City
2007 Arizona (50-14-1) Mike Candrea 5-0 Tennessee Oklahoma City
2006 Arizona (54-11) Mike Candrea 5-0 Northwestern Oklahoma City
2005 Michigan (65-7) Carol Hutchins 4-1 UCLA Oklahoma City
2004 UCLA (47-9) Sue Enquist 3-1 California Oklahoma City
2003 UCLA (54-7) Sue Enquist 1-0 California Oklahoma City
2002 California (56-19) Diane Ninemire 6-0 Arizona Oklahoma City
2001 *Arizona (65-4) Mike Candrea 1-0 UCLA Oklahoma City
2000 *Oklahoma (66-8) Patty Gasso 3-1 UCLA Oklahoma City
1999 *UCLA (63-6) Sue Enquist 3-2 Washington Oklahoma City
1998 Fresno State (52-11) Margie Wright 1-0 Arizona Oklahoma City
1997 Arizona (61-5) Mike Candrea 10-2 UCLA Oklahoma City
1996 *Arizona (58-9) Mike Candrea 6-4 Washington Columbus, Ga.
1995 *#UCLA (50-6) Sharron Backus 4-2 Arizona Oklahoma City
1994 *Arizona (64-3) Mike Candrea 2-0 Cal State Northridge Oklahoma City
1993 Arizona (44-8) Mike Candrea 1-0 UCLA Oklahoma City
1992 *UCLA (54-2) Sharron Backus 2-0 Arizona Oklahoma City
1991 Arizona (56-16) Mike Candrea 5-1 UCLA Oklahoma City
1990 UCLA (62-7) Sharron Backus 2-0 Fresno State Oklahoma City
1989 *UCLA (48-4) Sharron Backus 1-0 Fresno State Sunnyvale, Calif.
1988 UCLA (53-8) Sharron Backus 3-0 Fresno State Sunnyvale, Calif.
1987 Texas A&M (56-8) Bob Brock 4-1 UCLA Omaha, Neb.
1986 *Cal State Fullerton (57-9-1) Judi Garman 3-0 Texas A&M Omaha, Neb.
1985 UCLA (41-9) Sharron Backus 2-1 Nebraska Omaha, Neb.
1984 UCLA (45-6-1) Sharron Backus 1-0 Texas A&M Omaha, Neb.
1983 Texas A&M (41-11) Bob Brock 2-0 Cal State Fullerton Omaha, Neb.
1982 *UCLA (33-7-2) Sharron Backus 2-0 Fresno State Omaha, Neb.

*Indicates undefeated teams in final series. 

#-UCLA’s 1995 national championship was later vacated by the NCAA’s Committee on Infractions

2021 Women's College World Series results, scores

2021 Women's College World Series Championship finals

Game 1: Florida State 8, Oklahoma 4 (Florida State leads, 1-0)
Game 2: Oklahoma 6, Florida State 2 (series tied, 1-1)
Game 3: Oklahoma 5, Florida State 1 (Oklahoma wins series, 2-1)

Past 2021 WCWS results

Thursday, June 3

Game 1: James Madison 4, Oklahoma 3 
Game 2: Oklahoma State 3, Georgia 2
Game 3Alabama 5, Arizona 1 
Game 4: UCLA 4, Florida State 0

Friday, June 4

Game 5: James Madison 2, Oklahoma State 1 
Game 6: Alabama 6, UCLA 0 

Saturday, June 5

Game 7: Oklahoma 8, Georgia 0
Game 8: Florida State 4, Arizona 3
Game 9: Oklahoma 10, UCLA 3
Game 10: Florida State 4, Oklahoma State 2

Sunday, June 6

Game 11: Oklahoma 6, James Madison 3
Game 12: Florida State 2, Alabama 0

Monday, June 7

Game 13: Oklahoma 7, James Madison 1
Game 14: Florida State 8, Alabama 5

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