Wayne Staats | NCAA.com | April 19, 2022 2022 Women's College World Series schedule The new Home Run Queen Jocelyn Alo discusses breaking the record Share The 2022 Women's College World Series begins Thursday, June 2 and goes until Thursday, June 9 or Friday, June 10 if the championship finals goes a full three games. See the interactive bracket here 2022 Women's College World Series: Schedule All times ET. Thursday, June 2 Game 1: 12 p.m. ET Game 2: 2:30 p.m. Game 3: 7 p.m. Game 4: 9:30 p.m. Friday, June 3 Game 5: 7 p.m. Game 6: 9:30 p.m. Saturday, June 4 Game 7: 3 p.m. Game 8: 7 p.m. Sunday, June 5 Game 9: 3 p.m. Game 10: 7 p.m. Monday, June 6 Game 11: 12 p.m. Game 12 (if necessary): 2:30 p.m. Game 13: 7 p.m. Game 14 (if necessary): 9:30 p.m. Tuesday, June 7 No games Wednesday, June 8 WCWS Finals Game 1: 8:30 p.m. Thursday, June 9 WCWS Finals Game 2: 7:30 p.m. Friday, June 10 WCWS Finals Game 3 (if necessary): 8:30 p.m. Women's College World Series history, champions YEAR CHAMPION (RECORD) COACH SCORE RUNNER-UP SITE 2021 Oklahoma (56-4) Patty Gasso 5-1 Florida State Oklahoma City 2020 Canceled due to Covid-19 -- -- -- -- 2019 *UCLA (56-6) Kelly Inouye-Perez 5-4 Oklahoma Oklahoma City 2018 *Florida State (58-12) Lonni Alameda 8-3 Washington Oklahoma City 2017 *Oklahoma (61-9) Patty Gasso 5-4 Florida Oklahoma City 2016 Oklahoma (57-8) Patty Gasso 2-1 Auburn Oklahoma City 2015 Florida (60-7) Tim Walton 4-1 Michigan Oklahoma City 2014 *Florida (55-12) Tim Walton 6-3 Alabama Oklahoma City 2013 *Oklahoma (57-4) Patty Gasso 4-0 Tennessee Oklahoma City 2012 Alabama (60-8) Patrick Murphy 5-4 Oklahoma Oklahoma City 2011 *Arizona State (60-6) Clint Myers 7-2 Florida Oklahoma City 2010 *UCLA (50-11) Kelly Inouye-Perez 15-9 Arizona Oklahoma City 2009 Washington (51-12) Heather Tarr 3-2 Florida Oklahoma City 2008 *Arizona State (66-5) Clint Myers 11-0 Texas A&M Oklahoma City 2007 Arizona (50-14-1) Mike Candrea 5-0 Tennessee Oklahoma City 2006 Arizona (54-11) Mike Candrea 5-0 Northwestern Oklahoma City 2005 Michigan (65-7) Carol Hutchins 4-1 UCLA Oklahoma City 2004 UCLA (47-9) Sue Enquist 3-1 California Oklahoma City 2003 UCLA (54-7) Sue Enquist 1-0 California Oklahoma City 2002 California (56-19) Diane Ninemire 6-0 Arizona Oklahoma City 2001 *Arizona (65-4) Mike Candrea 1-0 UCLA Oklahoma City 2000 *Oklahoma (66-8) Patty Gasso 3-1 UCLA Oklahoma City 1999 *UCLA (63-6) Sue Enquist 3-2 Washington Oklahoma City 1998 Fresno State (52-11) Margie Wright 1-0 Arizona Oklahoma City 1997 Arizona (61-5) Mike Candrea 10-2 UCLA Oklahoma City 1996 *Arizona (58-9) Mike Candrea 6-4 Washington Columbus, Ga. 1995 *#UCLA (50-6) Sharron Backus 4-2 Arizona Oklahoma City 1994 *Arizona (64-3) Mike Candrea 2-0 Cal State Northridge Oklahoma City 1993 Arizona (44-8) Mike Candrea 1-0 UCLA Oklahoma City 1992 *UCLA (54-2) Sharron Backus 2-0 Arizona Oklahoma City 1991 Arizona (56-16) Mike Candrea 5-1 UCLA Oklahoma City 1990 UCLA (62-7) Sharron Backus 2-0 Fresno State Oklahoma City 1989 *UCLA (48-4) Sharron Backus 1-0 Fresno State Sunnyvale, Calif. 1988 UCLA (53-8) Sharron Backus 3-0 Fresno State Sunnyvale, Calif. 1987 Texas A&M (56-8) Bob Brock 4-1 UCLA Omaha, Neb. 1986 *Cal State Fullerton (57-9-1) Judi Garman 3-0 Texas A&M Omaha, Neb. 1985 UCLA (41-9) Sharron Backus 2-1 Nebraska Omaha, Neb. 1984 UCLA (45-6-1) Sharron Backus 1-0 Texas A&M Omaha, Neb. 1983 Texas A&M (41-11) Bob Brock 2-0 Cal State Fullerton Omaha, Neb. 1982 *UCLA (33-7-2) Sharron Backus 2-0 Fresno State Omaha, Neb. *Indicates undefeated teams in final series. #-UCLA’s 1995 national championship was later vacated by the NCAA’s Committee on Infractions 2021 Women's College World Series results, scores 2021 Women's College World Series Championship finals Game 1: Florida State 8, Oklahoma 4 (Florida State leads, 1-0) Game 2: Oklahoma 6, Florida State 2 (series tied, 1-1) Game 3: Oklahoma 5, Florida State 1 (Oklahoma wins series, 2-1) Past 2021 WCWS results Thursday, June 3 Game 1: James Madison 4, Oklahoma 3 Game 2: Oklahoma State 3, Georgia 2 Game 3: Alabama 5, Arizona 1 Game 4: UCLA 4, Florida State 0 Friday, June 4 Game 5: James Madison 2, Oklahoma State 1 Game 6: Alabama 6, UCLA 0 Saturday, June 5 Game 7: Oklahoma 8, Georgia 0 Game 8: Florida State 4, Arizona 3 Game 9: Oklahoma 10, UCLA 3 Game 10: Florida State 4, Oklahoma State 2 Sunday, June 6 Game 11: Oklahoma 6, James Madison 3 Game 12: Florida State 2, Alabama 0 Monday, June 7 Game 13: Oklahoma 7, James Madison 1 Game 14: Florida State 8, Alabama 5 LATEST COLLEGE SOFTBALL NEWS ALL-TIME LINEUPS: UCLA | Arizona | Oklahoma | Washington WCWS TOP MOMENTS: Lisa Fernandez | Cat Osterman | Monica Abbott | Danielle Lawrie | Shay Knighten | Megan Langenfeld | Keira Goerl | Taryne Mowatt | Rachel Garcia Store: Shop for college softball gear WATCH: Florida's incredible, full-extension juggling catch to rob home run leads college softball's plays of the week Florida softball's Katie Kistler made an incredible catch on Saturday afternoon to rob LSU of a home run. 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