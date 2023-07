Every indoor and outdoor track and field individual event champion from the last 15 years

There are over 100 years of NCAA track and field championship history dating back to 1921, with thousands of individual champions through that time.¬†That includes legendary athletes like Jesse Owens and¬†Florence ‚ÄúFlo-Jo‚ÄĚ Griffith Joyner that have gone on to win Olympic medals. Let's look at every individual champion ever from the Division I level.

Here's when the first championship years were in DI track and field. Click or tap any of the links for a complete team championship history.

Find the full individual event history in order from most recent to oldest below.

2023

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Sondre Guttormsen Princeton Long jump Carey McLeod Arkansas Weight Throw Isaiah Rogers Kennesaw Sate High Jump Romaine Beckford South Florida Triple Jump Jaydon Hibbert Arkansas Shot Put Jordan Geist Arizona Mile Luke Houser Washington 60 meter hurdles Giano Roberts Clemson 400 meters Elija Godwin Georgia 800 meters Yusuf Bizimana Texas 60 meters Terrence Jones Texas Tech 5000 meters Dylan Jacobs Tennessee 3000 meters Fouad Messaoudi Oklahoma State 200 meters Matthew Boling Georgia Heptathlon Kyle Garland Georgia Distance medley relay (DMR) Oklahoma State   4x400 meter relay Arkansas  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Amanda Fassold Arkansas Long jump Jasmine Moore Florida Weight Throw Jalani Davis Ole Miss High Jump Lamara Distin Texas A&M Triple Jump Jasmine Moore Florida Shot Put Adelaide Aquilla Ohio State Pentathlon Jadin O'Brien Notre Dame Mile Olivia Howell Illinois 60 meter hurdles Ackera Nugent Arkansas 400 meters Britton Wilson Arkansas 800 meters Roisin Willis Stanford 60 meters Julien Alfred Texas 5000 meters Katelyn Tuohy NC State 3000 meters Katelyn Tuohy NC State 200 meters Julien Alfred Texas Distance medley relay (DMR) Stanford   4x400 meter relay Arkansas  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Kyle Rademeyer South Alabama Long jump Carey McLeod Arkansas Discus Turner Washington Arizona State High Jump Romaine Beckford South Florida Triple Jump Jaydon Hibbert Arkansas Shot Put Jordan Geist Arizona Hammer Kenneth Ikeji Harvard Javelin Tzuriel Pedigo LSU 100 meters Courtney Lindsey Texas Tech 110 meter hurdles Philip Lemonious Arkansas 200 meters Udodi Onwuzurike Stanford 400 meters Emmanuel Bamidele Florida 400 meter hurdles Chris Robinson Alabama 800 meters Will Sumner Georgia 1500 meters Nathan Green Washington 3000 meter steeplechase Kenneth Rooks BYU 5000 meters Ky Robinson Stanford 10,000 meters Ky Robinson Stanford Decathlon Leo Neugebauer Texas 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay Florida  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Julia Fixsen Virginia Tech Long jump Ackelia Smith Texas Discus Jorinde Van Klinken Oregon High Jump Charity Griffith Ball State Triple Jump Jasmine Moore Florida Shot Put Axelina Johansson Nebraska Hammer Stephanie Ratcliffe Harvard Javelin Rhema Otabor Nebraska 100 meters Julien Alfred Texas 100 meter hurdles Ackera Nugent Arkansas 200 meters Julien Alfred Texas 400 meters Rhasidat Adeleke Texas 400 meter hurdles Savannah Sutherland Michigan 800 meters Michaela Rose LSU 1500 meters Maia Ramsden Harvard 3000 meter steeplechase Olivia Markezich Notre Dame 5000 meters Parker Valby Florida 10,000 meters Everlyn Kemboi Utah Valley Heptathlon Pippi Lotta Enok Oklahoma 4x100 meter relay Texas   4x400 meter relay Arkansas  

2022

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Sondre Guttormsen Princeton Long jump Wayne Pinnock Tennessee Weight Throw Bobby Colantonio Alabama High Jump Vernon Turner Oklahoma Triple Jump Emmanuel Ihemeje Oregon Shot Put Turner Washington Arizona State Mile Mario Garcia Romo Ole Miss 60 meter hurdles Trey Cunningham Florida State 400 meters Randolph Ross North Carolina A&T 800 meters Brandon Miller Texas A&M 60 meters Davonte Burnett Southern California 5000 meters Abdihamid Nur Northern Arizona 3000 meters Abdihamid Nur Northern Arizona 200 meters Javonte Harding North Carolina A&T Heptathlon Ayden Owens-Delerme Arkansas Distance medley relay (DMR) Texas   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Rachel Baxter Virginia Tech Long jump Jasmine Moore Florida Weight Throw Shey Taiwo Ole Miss High Jump Lamara Distin Texas A&M Triple Jump Jasmine Moore Florida Shot Put Jorinde Van Klinken Arizona State Pentathlon Anna Hall Florida Mile Micaela Degenero Colorado 60 meter hurdles Grace Stark Florida 400 meters Talitha Diggs Florida 800 meters Lindsey Butler Virginia Tech 60 meters Melissa Jefferson Coastal Carolina 5000 meters Courtney Wayment BYU 3000 meters Taylor Roe Oklahoma State 200 meters Abby Steiner Kentucky Distance medley relay (DMR) Arkansas   4x400 meter relay Arkansas  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Sondre Guttormsen Princeton Long jump Wayne Pinnock Tennessee Discus Claudio Romero Virginia High Jump Tejaswin Shankar Kansas State Triple Jump Chengetayi Mapaya TCU Shot Put Adrian Piperi Texas Hammer Logan Blomquist Southeast Missouri State Javelin Marc Minichello Penn 100 meters Joseph Fahnbulleh Florida 110 meter hurdles Trey Cunningham Florida State 200 meters Joseph Fahnbulleh Florida 400 meters Randolph Ross North Carolina A&T 400 meter hurdles Sean Burrell LSU 800 meters Moad Zahafi Texas Tech 1500 meters Joe Waskom Washington 3000 meter steeplechase Ahmed Jaziri Eastern Kentucky 5000 meters Olin Hacker Wisconsin 10,000 meters Dylan Jacobs Notre Dame Decathlon Ayden-Owens Delerme Arkansas 4x100 meter relay Southern California   4x400 meter relay Florida  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Gabriela Leon Louisville Long jump Jasmine Moore Florida Discus Jorinde Van Klinken Arizona State High Jump Lamara Distin Texas A&M Triple Jump Jasmine Moore Florida Shot Put Adelaide Aquilla Ohio State Hammer Camryn Rogers California Javelin Ashton Riner BYU 100 meters Julien Alfred Texas 100 meter hurdles Alia Armstrong LSU 200 meters Abby Steiner Kentucky 400 meters Talitha Diggs Florida 400 meter hurdles Britton Wilson Arkansas 800 meters Kristie Schoffield Boise State 1500 meters Sintayehu Vissa Ole Miss 3000 meter steeplechase Courtney Wayment BYU 5000 meters Katelyn Tuohy NC State 10,000 meters Mercy Chelangat Alabama Heptathlon Anna Hall Florida 4x100 meter relay Texas   4x400 meter relay Kentucky  

2021

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault KC Lightfoot Baylor Long jump JuVaughn Harrison LSU Weight Throw Thomas Mardal Florida High Jump JuVaughn Harrison LSU Triple Jump Emmanuel Ihemeje Oregon Shot Put Turner Washington Arizona State Mile Cole Hocker Oregon 60 meter hurdles Damion Thomas LSU 400 meters Noah Williams LSU 800 meters Charlie Hunter Oregon 60 meters Micah Williams Oregon 5000 meters Wesley Kiptoo Iowa State 3000 meters Cole Hocker Oregon 200 meters Matthew Boling Georgia Heptathlon Karel Tilga Georgia Distance medley relay (DMR) Oregon   4x400 meter relay North Carolina A&T  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Lisa Gunnarson LSU Long jump Tara Davis Texas Weight Throw Makenli Forrest Louisville High Jump Tyra Gittens Texas A&M Triple Jump Ruth Usoro Texas Tech Shot Put Adelaide Aquilla Ohio State Pentathlon Tyra Gittens Texas A&M Mile Sage Hurta Colorado 60 meter hurdles Ackera Nugent Baylor 400 meters Kaelin Roberts Southern California 800 meters Aaliyah Miller Baylor 60 meters Kemba Nelson Oregon 5000 meters Joyce Kimeli Auburn 3000 meters Courtney Wayment BYU 200 meters Abby Steiner Kentucky Distance medley relay (DMR) BYU   4x400 meter relay Texas A&M  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Branson Ellis Stephen. F Austin Long jump JuVaughn Harrison LSU Discus Turner Washington Arizona State High Jump JuVaughn Harrison LSU Triple Jump Emmanuel Ihemeje Oregon Shot Put Turner Washington Arizona State Hammer Thomas Mardal Florida Javelin Tzuriel Pedigo LSU 100 meters Terrance Laird LSU 110 meter hurdles Robert Dunning Alabama 200 meters Joseph Fahnbulleh Florida 400 meters Randolph Ross North Carolina A&T 400 meter hurdles Sean Burrell LSU 800 meters Isaiah Jewett Southern California 1500 meters Cole Hocker Oregon 3000 meter steeplechase Kigen Chemadi Middle Tennessee State 5000 meters Cooper Teare Oregon 10,000 meters Patrick Dever Tulsa Decathlon Karel Tilga Georgia 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay North Carolina A&T  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Lisa Gunnarsson LSU Long jump Tara Davis Texas Discus Jorinde Van Klinken Arizona State High Jump Rachel Glenn South Carolina Triple Jump Ruth Usoro Texas Tech Shot Put Adelaide Aquilla Ohio State Hammer Camryn Rogers California Javelin Marie-Therese Obst Georgia 100 meters Cambrea Sturgis North Carolina A&T 100 meter hurdles Anna Cockrell Southern California 200 meters Cambrea Sturgis North Carolina A&T 400 meters Athing Mu Texas A&M 400 meter hurdles Anna Cockrell Southern California 800 meters Michaela Meyer Virginia 1500 meters Anna Camp BYU 3000 meter steeplechase Mahala Norris Air Force 5000 meters Elly Henes NC State 10,000 meters Carmela Cardama Baez Oregon Heptathlon Tyra Gittens Texas A&M 4x100 meter relay Southern California   4x400 meter relay Texas A&M  

2020

No championship (COVID-19)

2019

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Mondo Duplantis LSU Long jump Rayvon Grey LSU Weight Throw Payton Otterdahl North Dakota State High Jump Shelby McEwen Alabama Triple Jump Jordan Scott Virginia Shot Put Payton Otterdahl North Dakota State Mile Geordie Beamish Northern Arizona 60 meter hurdles Grant Holloway Florida 400 meters Tyrell Richard South Carolina State 800 meters Bryce Hoppel Kansas 60 meters Grant Holloway Florida 5000 meters Morgan McDonald Wisconsin 3000 meters Morgan McDonald Wisconsin 200 meters Divine Oduduru Texas Tech Heptathlon Harrison Williams Stanford Distance medley relay (DMR) Notre Dame   4x400 meter relay Houston  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Alexis Jacobus Arkansas Long jump Jasmyn Steels Northwestern State Weight Throw Sade Olatoye Ohio State High Jump Zarriea Willis Texas Tech Triple Jump Yanis David Florida Shot Put Samantha Noennig Arizona State Pentathlon Michelle Atherly Miami (FL) Mile Julia Rizk Ohio State 60 meter hurdles Chanel Brissett Southern California 400 meters Kaelin Roberts Southern California 800 meters Danae Rivers Penn State 60 meters Twanisha Terry Southern California 5000 meters Alicia Monson Wisconsin 3000 meters Jessica Hull Oregon 200 meters Kayla White North Carolina A&T Distance medley relay (DMR) Oregon   4x400 meter relay South Carolina  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Chris Nilsen South Dakota Long jump JuVaughn Harrison LSU Discus Eric Kicinski Texas Tech High Jump JuVaughn Harrison LSU Triple Jump Chengetayi Mapaya TCU Shot Put Adrian Piperi Texas Hammer Daniel Haugh Kennesaw State Javelin Anderson Peters Mississippi State 100 meters Divine Oduduru Texas Tech 110 meter hurdles Grant Holloway Florida 200 meters Divine Oduduru Texas Tech 400 meters Kahmari Montgomery Houston 400 meter hurdles Quincy Hall South Carolina 800 meters Bryce Hoppel Kansas 1500 meters Yared Nuguse Notre Dame 3000 meter steeplechase Steven Fahy Stanford 5000 meters Morgan McDonald Wisconsin 10,000 meters Clayton Young BYU Decathlon Johannes Erm Georgia 4x100 meter relay Florida   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Victoria Hoggard Arkansas Long jump Yanis David Florida Discus Laulauga Tausaga Iowa High Jump Zarriea Willis Texas Tech Triple Jump Shardia Lawarence Kansas State Shot Put Samantha Noennig Arizona State Hammer Camryn Rogers California Javelin Mackenzie Little Stanford 100 meters Sha'Carri Richardson LSU 100 meter hurdles Janeek Brown Arkansas 200 meters Anglerne Annelus Southern California 400 meters Wadeline Jonathas South Carolina 400 meter hurdles Anna Cockrell Southern California 800 meters Jazmine Fray Texas A&M 1500 meters Sinclaire Johnson Oklahoma State 3000 meter steeplechase Allie Ostrander Boise State 5000 meters Dani Jones Colorado 10,000 meters Weini Kelati New Mexico Heptathlon Ashtin Zamzow Texas 4x100 meter relay Southern California   4x400 meter relay Texas A&M  

2018

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Hussain Alhizam Kansas Long jump Will Williams Texas A&M Weight Throw David Lucas Penn State High Jump Randall Cunningham Southern California Triple Jump O'Brien Wasome Texas Shot Put Mostafa Hassan Colorado State Mile Josh Kerr New Mexico 60 meter hurdles Grant Hollowar Florida 400 meters Michael Norman Southern California 800 meters Michael Saruni UTEP 60 meters Elijah Hall Houston 5000 meters Justyn Knight Syracuse 3000 meters Andy Trouard Northern Arizona 200 meters Elijah Hall Houston Heptathlon Tim Duckworth Kentucky Distance medley relay (DMR) Virginia Tech   4x400 meter relay Southern California  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Alexis Jacobus Arkansas Long jump Kate Hall Georgia Weight Throw Kaitlyn Long Minnesota High Jump Nicole Greene North Carolina Triple Jump Keturah Orji Georgia Shot Put Maggie Ewen Arizona State Pentathlon Taliyah Brooks Arkansas Mile Elinor Purrier New Hampshire 60 meter hurdles Payton Chadwick Arkansas 400 meters Kendall Ellis Southern California 800 meters Sabrina Southernland Oregon 60 meters Aleia Hobbs LSU 5000 meters Karissa Schweizer Missouri 3000 meters Karissa Schweizer Missouri 200 meters Grabrielle Thomas Thomas Distance medley relay (DMR) Oregon   4x400 meter relay Southern California  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Chris Nilsen South Dakota Long jump Zack Bazile Ohio State Discus Luke Vaughn Memphis High Jump Tejaswin Shankar Kansas State Triple Jump Tahar Triki Texas A&M Shot Put Denzel Comenentia Georgia Hammer Denzel Comenentia Georgia Javelin Anderson Peters Mississippi State 100 meters Cameron Burrell Houston 110 meter hurdles Grant Holloway Florida 200 meters Divine Oduduru Texas Tech 400 meters Michael Norman Southern California 400 meter hurdles Rai Benjamin Southern California 800 meters Isaiah Harris Penn State 1500 meters Oliver Hoare Wisconsin 3000 meter steeplechase Obsa Ali Minnesota 5000 meters Sean McGorty Stanford 10,000 meters Ben Flanagan Michigan Decathlon Tim Duckworth Kentucky 4x100 meter relay Houston   4x400 meter relay Southern California  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Olivia Gruver Kentucky Long jump Keturah Orji Georgia Discus Maggie Ewen Arizona State High Jump Alexus Henry UT-Arlington Triple Jump Keturah Orji Georgia Shot Put Maggie Ewen Arizona State Hammer Janeah Stewart Ole Miss Javelin Mackenzie Little Stanford 100 meters Aleia Hobbs LSU 100 meter hurdles Jasmine Camacho-Quinn Kentucky 200 meters Anglerne Annelus Southern California 400 meters Lynna Irby Georgia 400 meter hurdles Sydney McLaughlin Kentucky 800 meters Sammy Watson Texas A&M 1500 meters Jessica Hull Oregon 3000 meter steeplechase Allie Ostrander Boise State 5000 meters Karissa Schweizer Missouri 10,000 meters Sharon Lodeki Kansas Heptathlon Georgia Ellenwood Wisconsin 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay Southern California  

2017

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Chris Nilsen South Dakota Long jump KeAndre Bates Florida Weight Throw Johnnie Jackson LSU High Jump Trey Culver Texas Tech Triple Jump Clive Pullen Arkansas Shot Put Mostafa Hassan Colorado State Mile Josh Kerr New Mexico 60 meter hurdles Grant Holloway Florida 400 meters Fred Kerley Texas A&M 800 meters Emmanuel Korir UTEP 60 meters Christian Coleman Tennessee 5000 meters Edward Cheserek Oregon 3000 meters Edward Cheserek Oregon 200 meters Christian Coleman Tennessee Heptathlon Devon Williams Georgia Distance medley relay (DMR) Ole Miss   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Lakan Taylor Alabama Long jump Sha'Keela Saunders Kentucky Weight Throw Annette Echikunwoke Cincinnati High Jump Madeline Fagan Georgia Triple Jump Keturah Orji Georgia Shot Put Raven Saunders Ole Miss Pentathlon Kendell Williams Georgia Mile Karisa Nelson Samford 60 meter hurdles Sasha Wallace Oregon 400 meters Shakima Wimbley Miami (FL) 800 meters Raevyn Rogers Oregon 60 meters Hannah Culiffe Oregon 5000 meters Karissa Schweizer Missouri 3000 meters Dani Jones Colorado 200 meters Ariana Washington Oregon Distance medley relay (DMR) Colorado   4x400 meter relay Southern California  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Matthew Ludwig Akron Long jump KeAndre Bates Florida Discus Filip Mihaljevic Virginia High Jump Christoff Bryan Kansas State Triple Jump KeAndre Bates Florida Shot Put Filip Mihaljevic Virginia Hammer Rudy Winkler Cornell Javelin Ioannis Kyriazis Texas A&M 100 meters Christian Coleman Tennessee 110 meter hurdles Grant Holloway Florida 200 meters Christian Coleman Tennessee 400 meters Fred Kerley Texas A&M 400 meter hurdles Eric Futch Florida 800 meters Emmanuel Korir UTEP 1500 meters Josh Kerr New MExico 3000 meter steeplechase Edwin Kibichiy Louisville 5000 meters Grant Fisher Stanford 10,000 meters Marc Scott Tulsa Decathlon Lindon Victory Texas A&M 4x100 meter relay Houston   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Olivia Gruver Kentucky Long jump Kate Hall Georgia Discus Shadae Lawrence Kansas State High Jump Madeline Fagan Georgia Triple Jump Keturah Orji Georgia Shot Put Danniel Thomas Kent State Hammer Maggie Ewen Arizona State Javelin Irena Sediva Virginia Tech 100 meters Mikiah Brisco LSU 100 meter hurdles Tobi Amusan UTEP 200 meters Kyra Jefferson Florida 400 meters Chrisann Gordon Texas 400 meter hurdles Sage Watson Arizona 800 meters Raevyn Rogers Oregon 1500 meters Jaimie Phelan Michigan 3000 meter steeplechase Allie Ostrander Boise State 5000 meters Karissa Schweizer Missouri 10,000 meters Charlotte Taylor San Francisco Heptathlon Kendell Williams Georgia 4x100 meter relay Kentucky   4x400 meter relay Oregon  

2016

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Jax Thoirs Washington Long jump Jarrion Lawson Arkansas Weight Throw Alexander Young Southeastern Louisiana High Jump Trey Culver Texas Tech Triple Jump Clive Pullen Arkansas Shot Put Ryan Crouser Texas Mile Henry Wynee Virginia 60 meter hurdles Devon Allen Oregon 400 meters Zack Bilderback Texas 800 meters Clayton Murphy Akron 60 meters Ronnie Baker TCU 5000 meters Edward Cheserek Oregon 3000 meters Edward Cheserek Oregon 200 meters Christian Coleman Tennessee Heptathlon Zach Ziemek Wisconsin Distance medley relay (DMR) Oregon   4x400 meter relay LSU  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Alexis Weeks Arkansas Long jump Quanesha Burks Alabama Weight Throw Vesta Bell UC-Riverside High Jump Akela Jones Kansas State Triple Jump Keturah Orji Georgia Shot Put Dani Winters Kansas State Pentathlon Kendell Williams Georgia Mile Kaela Edwards Oklahoma State 60 meter hurdles Cindy Ofili Michigan 400 meters Courtney Okolo Texas 800 meters Raevyn Rogers Oregon 60 meters Teahna Daniels Texas 5000 meters Molly Seidel Notre Dame 3000 meters Molly Seidel Notre Dame 200 meters Felicia Brown Tennessee Distance medley relay (DMR) Georgetown   4x400 meter relay Texas  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Jak Blankenship Tennessee Long jump Jarrion Lawson Arkansas Discus Nicholas Percy Nebraska High Jump Randall Cunningham Southern California Triple Jump Latario Collie Texas A&M Shot Put Filip Mihaljevic Virginia Hammer Nick Miller Oklahoma State Javelin Curtis Thompson Mississippi State 100 meters Jarrion Lawson Arkansas 110 meter hurdles Devon Allen Oregon 200 meters Jarrion Lawson Arkansas 400 meters Arman Hall Florida 400 meter hurdles Eric Futch Florida 800 meters Donovan Braizer Texas A&M 1500 meters Clayton Murphy Akron 3000 meter steeplechase Mason Ferlic Michigan 5000 meters Edward Cheserek Oregon 10,000 meters Edward Cheserek Oregon Decathlon Lindon Victor Texas A&M 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay LSU  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Alexis Weeks Arkansas Long jump Chanice Porter Georgia Discus Kelsey Card Wisconsin High Jump Kimberly Williamson Kansas State Triple Jump Keturah Orji Georgia Shot Put Raven Saunders Ole Miss Hammer DeAnna Price Southern Illinois Javelin Maggie Malone Texas A&M 100 meters Ariana Washington Oregon 100 meter hurdles Jasmine Camacho-Quinn Kentucky 200 meters Ariana Washington Oregon 400 meters Courtney Okolo Texas 400 meter hurdles Shamier Little Texas A&M 800 meters Raevyn Rogers Oregon 1500 meters Marta Freitas Mississippi State 3000 meter steeplechase Courtney Frerichs New Mexico 5000 meters Dominique Scott Arkansas 10,000 meters Dominique Scott Arkansas Heptathlon Kendell Williams Georgia 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay Texas  

2015

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Shawn Barber Akron Long jump Marquis Dendy Florida Weight Throw Michael Lihrman Wisconsin High Jump Jacorian Duffield Texas Tech Triple Jump Marquis Dendy Florida Shot Put Stipe Zunic Florida Mile Edward Cheserek Oregon 60 meter hurdles Omar McLeod Arkansas 400 meters Vernon Norwood LSU 800 meters Edward Kemboi Iowa State 60 meters Ronnie Baker TCU 5000 meters Eric Jenkins Oregon 3000 meters Eric Jenkins Oregon 200 meters Trayvon Bromell Baylor Heptathlon Luca Wieland Minnesota Distance medley relay (DMR) Oregon   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Sandi Morris Arkansas Long jump Jenna Prandini Oregon Weight Throw Kearsten Peoples Missouri High Jump Leontia Kalleou Georgia Triple Jump Ciarra Brewer Florida Shot Put Raven Saunders Southern Illinois Pentathlon Kendell Williams Georgia Mile Leah O'Connor Michigan State 60 meter hurdles Kendra Harrison Kentucky 400 meters Courtney Okolo Texas 800 meters Natoya Goule Clemson 60 meters Remona Burchell Alabama 5000 meters Emily Sisson Providence 3000 meters Dominique Scott Arkansas 200 meters Kyra Jefferson Florida Distance medley relay (DMR) Arkansas   4x400 meter relay Texas  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Shawn Barber Akron Long jump Marquis Dendy Florida Discus Sam Mattis Penn High Jump Jacorian Duffield Texas Tech Triple Jump Marquis Dendy Florida Shot Put Jonathan Jones Buffalo Hammer Conor McCullough Southern California Javelin Sam Crouser Oregon 100 meters Andre De Grasse Southern California 110 meter hurdles Omar McLeod Arkansas 200 meters Andre De Grasse Southern California 400 meters Vernon Norwood LSU 400 meter hurdles Michael Stigler Kansas 800 meters Edward Kemboi Iowa State 1500 meters Chad Noelle Oklahoma State 3000 meter steeplechase Anthony Rotich UTEP 5000 meters Edward Cheserek Oregon 10,000 meters Edward Cheserek Oregon Decathlon Maicel Uibo Georgia 4x100 meter relay Arkansas   4x400 meter relay LSU  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Demi Payne Stephen F. Austin Long jump Quanesha Burks Alabama Discus Shelbi Vaughan Texas A&M High Jump Jeannelle Scheper South Carolina Triple Jump Keturah Orji Georgia Shot Put Raven Saunders Southern Illinois Hammer DeAnna Price Southern Illinois Javelin Irena Sediva Virginia Tech 100 meters Jenna Prandini Oregon 100 meter hurdles Kendra Harrison Kentucky 200 meters Dezerea Bryant Kentucky 400 meters Kala Funderburk Florida State 400 meter hurdles Shamier Little Texas A&M 800 meters Raevyn Rogers Oregon 1500 meters Rhianwedd Price Mississippi State 3000 meter steeplechase Colleen Quigley Florida State 5000 meters Emily Sisson Providence 10,000 meters Molly Seidel Notre Dame Heptathlon Akela Jones Kansas State 4x100 meter relay Florida   4x400 meter relay Florida  

2014

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Shawn Barber Akron Long jump Jarrion Lawson Arkansas Weight Throw Michael Lihrman Wisconsin High Jump James Harris Florida State Triple Jump Felix Obi Baylor Shot Put Ryan Crouser Texas Mile Anthony Rotich UTEP 60 meter hurdles Omar McLeod Arkansas 400 meters Deon Ledore Texas A&M 800 meters Brandon McBride Mississippi State 60 meters Dentarius Locke Florida State 5000 meters Edward Cheserek Oregon 3000 meters Edward Cheserek Oregon 200 meters Diondre Batson Alabama Heptathlon Curtis Beach Duke Distance medley relay (DMR) Stanford   4x400 meter relay LSU  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Kaitlin Petrillose Texas Long jump Lorraine Ugen TCU Weight Throw Brea Garrett Texas A&M High Jump Leontia Kalleou Georgia Triple Jump Shanieka Thomas San Diego State Shot Put Christina Hillman Iowa State Pentathlon Kendell Williams Georgia Mile Emily Lipari Villanova 60 meter hurdles Sharika Nelvis Arkansas State 400 meters Phyllis Francis Oregon 800 meters Laura Roesler Oregon 60 meters Remona Burchell Alabama 5000 meters Abbey D'Agostino Dartmouth 3000 meters Abbey D'Agostino Dartmouth 200 meters Dezerea Bryant Kentucky Distance medley relay (DMR) Arkansas   4x400 meter relay Oregon  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Sam Kendricks Ole Miss  Long jump Marquis Dendy Florida Discus Hayden Reed Alabama High Jump Bryan McBride Arizona State Triple Jump Marquis Dendy Florida Shot Put Ryan Crouser Texas Hammer Matthias Tayala Kent State Javelin Sam Crouser Oregon 100 meters Trayvon Bromell Baylor 110 meter hurdles Devon Allen Oregon 200 meters Dedric Dukes Florida 400 meters Deon Lendore Texas A&M 400 meter hurdles Miles Ukaoma Nebraska 800 meters Brandon McBride Mississippi State 1500 meters Mac Fleet Oregon 3000 meter steeplechase Anthony Rotich UTEP 5000 meters Lawi Lalang Arizona 10,000 meters Edward Cheserek Oregon Decathlon Maicel Uibo Georgia 4x100 meter relay Florida   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Annika Roloff Akron Long jump Jenna Prandini Oregon Discus Shelbi Vaughn Texas A&M High Jump Leontia Kallenou Georgia Triple Jump Shanieka Thomas San Diego State Shot Put Christina Hillman Iowa State Hammer Julia Ratcliffe Princeton Javelin Fawn Miller Florida 100 meters Remona Burchell Alabama 100 meter hurdles Sharka Nelvis Arkansas State 200 meters Kamaria Brown Texas A&M 400 meters Courtney Okolo Texas 400 meter hurdles Shamier Little Texas A&M 800 meters Laura Roesler Oregon 1500 meters Shelby Houlihan Arizona State 3000 meter steeplechase Leah O'Connor Michigan State 5000 meters Marielle Hall Texas 10,000 meters Emma Bates Boise State Heptathlon Kendell Williams Georgia 4x100 meter relay Texas A&M   4x400 meter relay Texas  

2013

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Andrew Irwin Arkansas Long jump Marquis Dendy Florida Weight Throw Alexander Ziegler Virginia Tech High Jump Derek Drouin Indiana Triple Jump Bryce Lamb Texas Tech Shot Put Jordan Clarke Arizona State Mile Lawi Lalang Arizona 60 meter hurdles Eddie Lovett Florida 400 meters Errol Nolan Houston 800 meters Elijah Greer Oregon 60 meters D'Angelo Cherry Mississippi State 5000 meters Kennedy Kithuka Texas Tech 3000 meters Lawi Lalang Arizona 200 meters Ameer Webb Texas A&M Heptathlon Kevin Lazas Arkansas Distance medley relay (DMR) Princeton   4x400 meter relay Arkansas  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Natalia Bartnovskaya Kansas Long jump Andrea Geubelle Kansas Weight Throw Felisha Johnson Indiana State High Jump Brigetta Barrett Arizona Triple Jump Andrea Geubelle Kansas Shot Put Tia Brooks Oklahoma Pentathlon Erica Bougard Mississippi State Mile Emma Coburn Colorado 60 meter hurdles Brianna Rollins Clemson 400 meters Shaunae Miller Georgia 800 meters Natoya Goule LSU 60 meters Aurieyall Scott UCF 5000 meters Abbey D'Agostino Dartmouth 3000 meters Abbey D'Agostino Dartmouth 200 meters Kimberlyn Duncan LSU Distance medley relay (DMR) Michigan   4x400 meter relay Oregon  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Sam Kendricks Ole Miss Long jump Damar Forbes LSU Discus Julian Wruck UCLA High Jump Derek Drouin Indiana Triple Jump Omar Craddock Florida Shot Put Ryan Crouser Texas Hammer Tomas Kruzliak Virginia Tech Javelin Sam Humphreys Texas A&M 100 meters Charles Silmon TCU 110 meter hurdles Wayne Davis II Texas A&M 200 meters Ameer Webb Texas A&M 400 meters Bryshon Nellum Southern California 400 meter hurdles Reggie Wyatt Southern California 800 meters Elijah Greer Oregon 1500 meters Mac Fleet Oregon 3000 meter steeplechase Anthony Rotich UTEP 5000 meters Lawi Lalang Arizona 10,000 meters Lawi Lalang Arizona Decathlon Johannes Hock Texas 4x100 meter relay Florida   4x400 meter relay Florida  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Bethany Bell South Dakota Long jump Lorraine Ugen TCU Discus Anna Jelmini Arizona State High Jump Brigetta Barrett Arizona Triple Jump Shanieka Thomas San Diego State Shot Put Tia Brooks Oklahoma Hammer Chelsea Cassulo Arizona State Javelin Freya Jones Georgia 100 meters English Gardner Oregon 100 meter hurdles Brianna Rollins Clemson 200 meters Kimberlyn Duncan LSU 400 meters Ashley Spencer Illinois 400 meter hurdles Kori Carter Stanford 800 meters Natoya Goule LSU 1500 meters Natalja Piliusina Oklahoma State 3000 meter steeplechase Emma Coburn Colorado 5000 meters Abbey D'Agostino Dartmouth 10,000 meters Betsy Saina Iowa State Heptathlon Lindsay Vollmer Kanasas 4x100 meter relay Texas A&M   4x400 meter relay Arkansas  

2012

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Andrew Irwin Arkansas Long jump Kendall Spencer New Mexico Weight Throw Marcel Lonnicky Virginia Tech High Jump Nick Ross Arizona Triple Jump Omar Craddock Florida Shot Put Jordan Clarke Arizona State Mile Chris O'Hare Tulsa 60 meter hurdles Jarret Eaton Syracuse 400 meters Tony McQuay Florida 800 meters Mason McHenry Arizona State 60 meters Jeff Demps Florida 5000 meters Lawi Lalang Arizona 3000 meters Lawi Lalang Arizona 200 meters Ameer Webb Texas A&M Heptathlon Curtis Beach Duke Distance medley relay (DMR) Notre Dame   4x400 meter relay Arkansas  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Tina Sutej Arkansas Long jump Whitney Gipson TCU Weight Throw Jeneva McCall Southern Illinois High Jump Brigetta Barrett Arizona Triple Jump Andrea Geubelle Kansas Shot Put Tia Brooks Oklahoma Pentathlon Brianne Theisen Oregon Mile Lucy Van Dalen Stony Brook 60 meter hurdles Christina Manning Ohio State 400 meters Diamond Dixon Kansas 800 meters Nachelle Mackie BYU 60 meters English Gardner Oregon 5000 meters Betsy Saina Iowa State 3000 meters Emily Infeld Georgetown 200 meters Kimberlyn Duncan LSU Distance medley relay (DMR) Washington   4x400 meter relay LSU  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Jack Whitt Oral Roberts Long jump Marquise Goodwin Texas Discus Chad Wright Nebraska High Jump Erik Kynard Kansas State Triple Jump Omar Craddock Florida Shot Put Jordan Clarke Arizona State Hammer Alexander Ziegler Virginia Tech Javelin Tim Glover Illinois State 100 meters Andrew Riley Illinois 110 meter hurdles Andrew Riley Illinois 200 meters Maurice Mitchell Florida State 400 meters Tony McQuay Florida 400 meter hurdles Amaechi Morton Stanford 800 meters Charles Jock UC-Irvine 1500 meters Andrew Bayer Indiana 3000 meter steeplechase Donn Cabral Princeton 5000 meters Cameron Levins Southern Utah 10,000 meters Cameron Levins Southern Utah Decathlon Kurt Felix Boise State 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay Florida  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Katerina Stafanidi Stanford Long jump Whitney Gipson TCU Discus Whitney Ashley San Diego State High Jump Brigetta Barrett Arizona Triple Jump Ganna Demydova Southern Miss Shot Put Tia Brooks Oklahoma Hammer Jeneva McCall Southern Illinois Javelin Brittany Borman Oklahoma 100 meters English Gardner Oregon 100 meter hurdles Christina Manning Ohio State 200 meters Kimberlyn Duncan LSU 400 meters Ashley Spencer Illinois 400 meter hurdles Cassandra Tate LSU 800 meters Nachelle Mackie BYU 1500 meters Katie Flood Washington 3000 meter steeplechase Shalaya Kipp Colorado 5000 meters Abbey D'Agostino Dartmouth 10,000 meters Natosha Rogers Texas A&M Heptathlon Brianne Theisen Oregon 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay Oregon  

2011

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Scott Roth Washington Long jump Ngonidzashe Mashuka Florida State Weight Throw Walter Henning LSU High Jump Derek Drouin Indiana Triple Jump Will Claye Florida Shot Put Leif Arrhenius BYU Mile Miles Batty BYU 60 meter hurdles Andrew Riley Illinois 400 meters Demetrius Pinder Texas A&M 800 meters Fred Samoei Alabama 60 meters Jeff Demps Florida 5000 meters Leonard Korir Iona 3000 meters Elliott Heath Stanford 200 meters Rakieem Salaam Oklahoma Heptathlon Miller Moss Clemson Distance medley relay (DMR) BYU   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Tina Sutej Arkansas Long jump Tori Bowie Southern Miss Weight Throw Felisha Johnson Indiana State High Jump Brigetta Barrett Arizona Triple Jump Kimberly Williams Florida State Shot Put Julie Labonte Arizona Pentathlon Brianne Theisen Oregon Mile Jordan Hasay Oregon 60 meter hurdles Brianna Rollins Clemson 400 meters Jessica Beard Texas A&M 800 meters Lacey Bleazard BYU 60 meters Lakya Brookins South Carolina 5000 meters Jackie Areson Tennessee 3000 meters Jordan Hasay Oregon 200 meters Kimberlyn Duncan LSU Distance medley relay (DMR) Villanova   4x400 meter relay Texas A&M  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Scott Roth Washington Long jump Ngonidzashe Makusha Florida State Discus Julian Wruck Texas Tech High Jump Erik Kynard Kansas State Triple Jump Christian Taylor Florida Shot Put Jordan Clarke Arizona State Hammer Alexander Ziegler Virginia Tech Javelin Tim Glover Illinois State 100 meters Ngonidzashe Makusha Florida State 110 meter hurdles Barrett Nugent LSU 200 meters Maurice Mitchell Florida State 400 meters Kirani James Alabama 400 meter hurdles Jeshua Anderson Washington State 800 meters Robby Andrews Virginia 1500 meters Matthew Centrowitz Oregon 3000 meter steeplechase Matt Hughes Louisville 5000 meters Sam Chelanga Liberty 10,000 meters Loenard Korir Iona Decathlon Michael Morrison California 4x100 meter relay Florida State   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Melissa Gergel Oregon Long jump Tori Bowie Souther Miss Discus Trecey Rew Northwestern State High Jump Brigetta Barrett Arizona Triple Jump Patricia Mamona Clemson Shot Put Julie Labonte Arizona Hammer Dorotea Habazin Virginia Tech Javelin Brittany Borman Oklahoma 100 meters Candyce McGrone Oklahoma 100 meter hurdles Nia Ali Southern California 200 meters Kimberlyn Duncan LSU 400 meters Jessica Beard Texas A&M 400 meter hurdles Ti'erra Brown Miami (FL) 800 meters Anne Kesserling Oregon 1500 meters Sheila Reid Villanova 3000 meter steeplechase Emma Coburn Colorado 5000 meters Sheila Reid Villanova 10,000 meters Juliet Bottorff Duke Heptathlon Ryann Krais Kansas State 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay Texas A&M  

2010

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Scott Roth Wisconsin Long jump Alain Bailey Arkansas Weight Throw Walter Henning LSU High Jump Derek Drouin Indiana Triple Jump Christian Taylor Florida Shot Put Ryan Whiting Arizona State Mile Lee Emanuel New Mexico 60 meter hurdles Ronnie Ash Oklahoma 400 meters Torrin Lawrence Georgia 800 meters Andrew Wheating Oregon 60 meters Jeff Demps Florida 5000 meters David McNeill Northern Arizona 3000 meters Dorian Ulrey Arkansas 200 meters Curtis Mitchell Texas A&M Heptathlon Ashton Eaton Oregon Distance medley relay (DMR) Oregon   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Kylie Hutson Indiana State Long jump Blessing Okagbare UTEP Weight Throw D'Ana McCarty Louisville High Jump Elizabeth Patterson Arizona Triple Jump Kimberly Williams Florida State Shot Put Mariam Kevkhishvilli Florida Pentathlon Brianne Theisen Oregon Mile Charlotte Browning Florida 60 meter hurdles Queen Quedith Harrison Virginia Tech 400 meters Francena McCory Hampton 800 meters Phoebe Wright Tennessee 60 meters Blessing Okagbare UTEP 5000 meters Lisa Koll Iowa State 3000 meters Angela Bizzarri Illinois 200 meters Shaniqua Ferguson Auburn Distance medley relay (DMR) Tennessee   4x400 meter relay Oregon  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Jordan Scott Kansas Long jump Marquise Goodwin Texas Discus Ryan Whiting Arizona State High Jump Derek Drouin Indiana Triple Jump Christian Taylor Florida Shot Put Ryan Whiting Arizona State Hammer Walter Henning LSU Javelin Craig Kinsley Brown 100 meters Jeff Demps Florida 110 meter hurdles Andrew Riley Illinois 200 meters Rondel Sorrillo Kentucky 400 meters Kirani James Alabama 400 meter hurdles Johnny Dutch South Carolina 800 meters Andrew Wheating Oregon 1500 meters Andrew Wheating Oregon 3000 meter steeplechase Matt Hughes Louisville 5000 meters David McNeill Northern Arizona 10,000 meters Sam Chelanga Liberty Decathlon Ashton Eaton Oregon 4x100 meter relay Florida   4x400 meter relay Texas A&M  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Kylie Hutson Indiana State Long jump Blessing Okagbare UTEP Discus Jeneva McCall Southern Illinois High Jump Amber Kaufman Hawaii Triple Jump Patricia Mamona Clemson Shot Put Mariam Kevkhishvilli Florida Hammer Nikola Lomnicka Georgia Javelin Evelien Dekkers Florida 100 meters Blessing Okagbare UTEP 100 meter hurdles Queen Quedith Harrison Virginia Tech 200 meters Porscha Lucas Texas A&M 400 meters Francena McCorory Hampton 400 meter hurdles Queen Quedith Harrison Virginia Tech 800 meters Phoebe Wright Tennessee 1500 meters Charlotte Browning Florida 3000 meter steeplechase Bridget Franek Penn State 5000 meters Lisa Koll Iowa State 10,000 meters Lisa Koll Iowa State Heptathlon Brianne Theisen Oregon 4x100 meter relay Texas A&M   4x400 meter relay Oregon  

2009

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Jason Colwick Rice Long jump Nicholas Gordon Nebraska Weight Throw Jason Lewis Arizona State High Jump Scott Sellers Kansas State Triple Jump Christian Taylor Florida Shot Put Ryan Whiting Arizona State Mile Lee Emanuel New Mexico 60 meter hurdles Ronnie Ash Bethune-Cookman 400 meters Michael Bingham Wake Forest 800 meters Jacob Hernandez Texas 60 meters Jacoby Ford Clemson 5000 meters Galen Rupp Oregon 3000 meters Galen Rupp Oregon 200 meters Trey Harts Baylor Heptathlon Ashton Eaton Oregon Distance medley relay (DMR) Oregon   4x400 meter relay Baylor  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Kylie Hutson Indiana State Long jump Eleni Kafourou Boise State Weight Throw D'Ana McCarty Louisville High Jump Destinee Hooker Texas Triple Jump Kimberly Williams Florida State Shot Put Mariam Kevkhishvili Florida Pentathlon Amy Menlove BYU Mile Sarah Bowman Tennessee 60 meter hurdles Tiffany Ofili Michigan 400 meters Francena McCorory Hampton 800 meters Lacey Cramer BYU 60 meters Lakya Brookins South Carolina 5000 meters Sally Kipyego Texas Tech 3000 meters Jenny Barringer Colorado 200 meters Murielle Ahoure Miami (FL) Distance medley relay (DMR) Tennessee   4x400 meter relay Texas A&M  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Jason Colwick Rice Long jump Ngonidzashe Makusha Florida State Discus Martin Maric California High Jump Scott Sellers Kansas State Triple Jump Will Claye Oklahoma Shot Put Ryan Whiting Arizona State Hammer Marcel Lomnicky Virginia Tech Javelin Chris Hill Georgia 100 meters Trindon Holliday LSU 110 meter hurdles Ronnie Ash Bethune-Cookman 200 meters Charles Clark Florida State 400 meters Jonathan Borlee Florida State 400 meter hurdles Jeshua Anderson Washington State 800 meters Andrew Wheating Oregon 1500 meters German Fernandez Oklahoma State 3000 meter steeplechase Kyle Perry BYU 5000 meters Galen Rupp Oregon 10,000 meters Galen Rupp Oregon Decathlon Ashton Eaton Oregon 4x100 meter relay Florida   4x400 meter relay Florida State  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Kylie Hutson Indiana State Long jump Kimberly Williams Florida State Discus D'Andra Carter Texas Tech High Jump Destinee Hooker Texas Triple Jump Kimberly Williams Florida State Shot Put Mariam Kevkhishvili Florida Hammer Stevi Large Akron Javelin Rachel Yurkovich Oregon 100 meters Alexandria Anderson Texas 100 meter hurdles Tiffany Ofili Michigan 200 meters Porscha Lucas Texas A&M 400 meters Joanna Atkins Auburn 400 meter hurdles Nicole Leach UCLA 800 meters Geena Gall Michigan 1500 meters Susan Kuijken Florida State 3000 meter steeplechase Jennifer Barringer Colorado 5000 meters Angela Bizzarri Illinois 10,000 meters Danette Doetzel Providence Heptathlon Brianne Theisen Oregon 4x100 meter relay Texas A&M   4x400 meter relay Texas  

2008

Indoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Rory Quiller Binghamton Long jump Reindell Cole Northridge Weight Throw Egor Agafonov Kansas High Jump Dusty Jonas Nebraska Triple Jump Nkosinza Balumbu Arkansas Shot Put Ryan Whiting Arizona State Mile Leonel Manzano Texas 60 meter hurdles Drew Brunson Florida State 400 meters Andretti Bain Oral Roberts 800 meters Tyler Mulder Northern Iowa 60 meters Richard Thompson LSU 5000 meters Shadrack Songok Texas A&M-Corpus Christi 3000 meters Kyle Alcorn Arizona State 200 meters Rubin Williams Tennessee Heptathlon Gonzalo Barroilhet Florida State Distance medley relay (DMR) Texas   4x400 meter relay Baylor  

Women's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Ellie Rudy Montana State Long jump Brittney Reese Ole Miss Weight Throw Brittany Riley Southern Illinois High Jump Ebba Jungmark Washington State Triple Jump Erica McLain Stanford Shot Put Mariam Kevkhishvili Florida Pentathlon Jacquelyn Johnson Arizona State Mile Hannah England Florida State 60 meter hurdles Tiffany Ofili Michigan 400 meters Krista Simkins Miami (FL) 800 meters Latavia Thomas LSU 60 meters Kelly-Ann Baptiste LSU 5000 meters Sally Kipyego Texas Tech 3000 meters Susan Kuijken Florida State 200 meters Bianca Knight Texas Distance medley relay (DMR) Tennessee   4x400 meter relay LSU  

Outdoor Champions

Men's champions EVENT WINNER SCHOOL Pole Vault Maston Wallace Texas Long jump Ngonidzashe Makusha Florida State Discus Rashaud Scott Kentucky High Jump Mickael Hanany UTEP Triple Jump Muhammad Halim Cornell Shot Put Cory Martin Auburn Hammer Cory Martin Auburn Javelin Chris Hill Georgia 100 meters Richard Thompson LSU 110 meter hurdles Jason Richardson South Carolina 200 meters Walter Dix Florida State 400 meters Andretti Bain Oral Roberts 400 meter hurdles Jeshua Anderson Washington State 800 meters Jacob Hernandez Texas 1500 meters Leonel Manzano Texas 3000 meter steeplechase Kyle Alcorn Arizona State 5000 meters Robert Curtis Villanova 10,000 meters Shadrack Songok Texas A&M-Corpus Christi Decathlon Ashton Eaton Oregon 4x100 meter relay LSU   4x400 meter relay Baylor