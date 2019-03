NCAA wrestling championships brackets, seeding, at-large selections for Division I

Get hyped for the Wrestling Championships in Pittsburgh

INDIANAPOLIS — The NCAA announced the 45 at-large selections, brackets and seeding for the 2019 NCAA Division I Wrestling Championships.

The wrestlers, listed in alphabetical order by weight class, join the 285 student-athletes that qualified automatically through their conference tournament finishes last weekend. The at-large selections were made by the NCAA Division I Wrestling Committee using the following selection criteria: head-to-head competition, quality wins, results against common opponents, winning percentage, rating percentage index, coaches ranking and conference tournament finish.

The 2019 NCAA Division I Wrestling Championships takes place at PPG Paints Arena in Pittsburgh March 21-23.

125 POUNDS Name School Record Conference At Large Alonzo Allen Chattanooga 22-9 SoCon At Large Zeke Moisey Nebraska 13-10 Big Ten At Large Rico Montoya Northern Colo. 16-9 Big 12 At Large Cole Verner Wyoming 22-13 Big 12 Vitali Arujau Cornell 26-2 EIWA Ronnie Bresser Oregon St. 23-1 Pac 12 Gage Curry American 23-11 EIWA Sean Fausz NC State 11-2 ACC Carmen Ferrante Penn 24-8 EIWA Brent Fleetwood North Dakota St. 24-4 Big 12 RayVon Foley Michigan St. 31-4 Big Ten Willy Girard Bloomsburg 23-11 EWL Pat Glory Princeton 26-4 EIWA Malik Heinselman Ohio St. 23-9 Big Ten Drew Hildebrandt Central Mich. 19-8 MAC Spencer Lee Iowa 18-3 Big Ten Alex Mackall Iowa St. 25-10 Big 12 Drew Mattin Michigan 18-7 Big Ten Michael McGee Old Dominion 28-4 MAC Korbin Meink Campbell 14-11 SoCon Ryan Millhof Arizona St. 11-3 Pac 12 Christian Moody Oklahoma 13-9 Big 12 Jack Mueller Virginia 17-0 ACC Elijah Oliver Indiana 28-16 Big Ten Nicholas Piccininni Oklahoma St. 30-0 Big 12 Travis Piotrowski Illinois 20-10 Big Ten Dack Punke Missouri 11-10 MAC Sebastian Rivera Northwestern 25-1 Big Ten Sean Russell Minnesota 26-4 Big Ten Devin Schroder Purdue 19-11 Big Ten Jacob Schwarm UNI 14-10 Big 12 Gabe Townsell Stanford 18-10 Pac 12 Bryce West Northern Ill. 15-14 MAC 133 POUNDS Name School Record Conference At Large Noah Gosner Campbell 20-8 SoCon At Large Mario Guillen Ohio 17-3 MAC At Large Mason Pengilly Stanford 12-5 Pac 12 At Large Cam Sykora North Dakota St. 20-8 Big 12 Roman Bravo-Young Penn St. 21-4 Big Ten Montorie Bridges Wyoming 29-8 Big 12 Anthony Cefelo Rider 19-6 EWL Austin DeSanto Iowa 18-4 Big Ten Dylan Duncan Illinois 13-12 Big Ten John Erneste Missouri 18-4 MAC DJ Fehlman Lock Haven 34-6 EWL Daton Fix Oklahoma St. 30-1 Big 12 Austin Gomez Iowa St. 21-5 Big 12 Gary Wayne Harding North Carolina 27-11 ACC Gary Joint Fresno St. 17-13 Big 12 Ethan Lizak Minnesota 28-5 Big Ten Stevan Micic Michigan 14-0 Big Ten Korbin Myers Virginia Tech 18-8 ACC Sean Nickell CSU Bakersfield 25-8 Pac 12 Brandon Paetzell Lehigh 15-11 EIWA Mickey Phillipi Pittsburgh 19-2 ACC Luke Pletcher Ohio St. 23-5 Big Ten Tim Rooney Kent St. 24-13 MAC Codi Russell Appalachian St. 20-10 SoCon Matthew Schmitt West Virginia 17-6 Big 12 Derek Spann Buffalo 21-4 MAC Nick Suriano Rutgers 24-3 Big Ten Josh Terao American 24-5 EIWA Ben Thornton Purdue 21-9 Big Ten Zack Trampe Binghamton 15-4 EIWA Charles Tucker Cornell 27-4 EIWA Devan Turner Oregon St. 20-9 Pac 12 Tariq Wilson NC State 14-3 ACC 141 POUNDS Name School Record Conference At Large Matt Findlay Utah Valley 14-2 Big 12 At Large Sam Krivus Virginia 16-10 ACC At Large Nate Limmex Purdue 18-15 Big Ten At Large Corey Shie Army West Point 27-14 EIWA Josh Alber UNI 31-5 Big 12 Kaid Brock Oklahoma St. 19-7 Big 12 Michael Carr Illinois 12-5 Big Ten Chris Debien Chattanooga 24-11 SoCon Dom Demas Oklahoma 29-7 Big 12 Yianni Diakomihalis Cornell 24-0 EIWA Jaydin Eierman Missouri 23-3 MAC Josh Finesilver Duke 22-11 ACC Nicholas Gil Navy 29-6 EIWA Austin Headlee North Carolina 19-10 ACC Cameron Kelly Ohio 19-3 MAC Bryan Lantry Buffalo 12-2 MAC Nick Lee Penn St. 27-2 Big Ten Pete Lipari Rutgers 12-12 Big Ten Mitch McKee Minnesota 20-5 Big Ten Joey McKenna Ohio St. 20-2 Big Ten Mitch Moore Virginia Tech 17-7 ACC Tristan Moran Wisconsin 23-9 Big Ten Jamel Morris NC State 22-3 ACC Max Murin Iowa 15-8 Big Ten Ian Parker Iowa St. 23-7 Big 12 Sa`Derian Perry Old Dominion 23-8 MAC Chad Red Nebraska 18-11 Big Ten Christopher Sandoval Northern Colo. 8-10 Big 12 Kyle Shoop Lock Haven 31-6 EWL Anthony Sparacio Binghamton 28-10 EIWA Kanen Storr Michigan 24-6 Big Ten Sam Turner Wyoming 30-12 Big 12 Grant Willits Oregon St. 17-8 Pac 12 149 POUNDS Name School Record Conference At Large Malik Amine Michigan 11-9 Big Ten At Large Parker Kropman Drexel 10-8 EIWA At Large Shayne Oster Northwestern 12-12 Big Ten At Large Russell Rohlfing CSU Bakersfield 16-11 Pac 12 At Large Matthew Zovistoski Appalachian St. 26-13 SoCon Tejon Anthony George Mason 30-9 EWL Anthony Artalona Penn 26-5 EIWA Anthony Ashnault Rutgers 27-0 Big Ten Brady Berge Penn St. 18-3 Big Ten Ryan Blees Virginia Tech 16-14 ACC Jarrett Degen Iowa St. 25-6 Big 12 Mitch Finesilver Duke 28-3 ACC Kaden Gfeller Oklahoma St. 28-4 Big 12 Joshua Heil Campbell 23-6 SoCon Davion Jeffries Oklahoma 23-10 Big 12 Micah Jordan Ohio St. 25-2 Big Ten Matthew Kolodzik Princeton 21-3 EIWA Pat Lugo Iowa 20-7 Big Ten Cole Martin Wisconsin 19-11 Big Ten Joshua Maruca Arizona St. 16-12 Pac 12 Brock Mauller Missouri 29-2 MAC Christian Monserrat West Virginia 23-7 Big 12 Austin O`Connor North Carolina 29-5 ACC Khristian Olivas Fresno St. 21-11 Big 12 Justin Oliver NC State 18-5 ACC Henry Pohlmeyer South Dakota St. 21-13 Big 12 Jared Prince Navy 19-9 EIWA Cortlandt Schuyler Lehigh 14-9 EIWA Tanner Smith Chattanooga 11-7 SoCon Michael Sprague American 23-9 EIWA Max Thomsen UNI 21-8 Big 12 Thomas Thorn Minnesota 18-10 Big Ten Requir van der Merwe Stanford 23-6 Pac 12 157 POUNDS Name School Record Conference At Large Eric Barone Illinois 16-14 Big Ten At Large Zac Carson Ohio 19-9 MAC At Large Joshua McClure North Carolina 20-11 ACC At Large Justin Thomas Oklahoma 21-9 Big 12 Ben Anderson Duke 8-14 ACC Benjamin Barton Campbell 11-3 SoCon Tyler Berger Nebraska 24-3 Big Ten Steve Bleise Minnesota 18-7 Big Ten Ryan Deakin Northwestern 29-4 Big Ten Larry Early Old Dominion 22-5 MAC Zach Hartman Bucknell 26-7 EIWA Ke-Shawn Hayes Ohio St. 20-9 Big Ten Hayden Hidlay NC State 20-2 ACC Josh Humphreys Lehigh 19-6 EIWA Jarrett Jacques Missouri 27-6 MAC Alexander Klucker Lock Haven 21-9 EWL Christian Labrie Brown 17-18 EIWA BC LaPrade Virginia Tech 17-9 ACC Quincy Monday Princeton 24-11 EIWA Jason Nolf Penn St. 26-0 Big Ten Christian Pagdilao Arizona St. 22-8 Pac 12 Alec Pantaleo Michigan 18-7 Big Ten Logan Parks Central Mich. 22-12 MAC Griffin Parriott Purdue 15-11 Big Ten Taleb Rahmani Pittsburgh 16-6 ACC Dan Reed Columbia 27-8 EIWA Justin Ruffin SIUE 17-10 MAC Alex Smythe Buffalo 15-7 MAC Chase Straw Iowa St. 21-10 Big 12 John Van Brill Rutgers 19-14 Big Ten Luke Weiland Army West Point 24-10 EIWA Hunter Willits Oregon St. 19-8 Pac 12 Kaleb Young Iowa 20-5 Big Ten 165 POUNDS Name School Record Conference At Large Colston DiBlasi George Mason 29-12 EWL At Large Connor Flynn Missouri 20-7 MAC At Large Joseph Gunther Illinois 18-13 Big Ten At Large Nick Kiussis West Virginia 18-10 Big 12 At Large Jonathan Viruet Brown 31-8 EIWA Branson Ashworth Wyoming 33-5 Big 12 Carson Brolsma Minnesota 19-10 Big Ten Thomas Bullard NC State 20-8 ACC Te`shan Campbell Ohio St. 20-7 Big Ten Cam Coy Virginia 19-14 ACC Jesse Dellavecchia Rider 24-5 EWL Evan Delong Clarion 16-13 EWL Zach Finesilver Duke 19-8 ACC Andrew Fogarty North Dakota St. 20-4 Big 12 Ebed Jarrell Drexel 22-4 EIWA Vincenzo Joseph Penn St. 23-1 Big Ten Troy Keller Buffalo 18-6 MAC Mekhi Lewis Virginia Tech 23-2 ACC Alex Marinelli Iowa 23-0 Big Ten Tyler Marinelli Gardner-Webb 26-2 SoCon Chance Marsteller Lock Haven 22-2 EWL Bryce Martin Indiana 21-9 Big Ten Logan Massa Michigan 20-5 Big Ten Cael McCormick Army West Point 18-8 EIWA Tyler Morland Northwestern 6-9 Big Ten Demetrius Romero Utah Valley 25-3 Big 12 Joshua Shields Arizona St. 27-3 Pac 12 Tanner Skidgel Navy 20-8 EIWA Joseph Smith Oklahoma St. 18-6 Big 12 Bryce Steiert UNI 23-7 Big 12 Isaiah White Nebraska 20-7 Big Ten Evan Wick Wisconsin 28-4 Big Ten Gordon Wolf Lehigh 19-6 EIWA 174 POUNDS Name School Record Conference At Large Jake Covaciu Indiana 17-12 Big Ten At Large Joe Grello Rutgers 16-9 Big Ten At Large Hayden Hastings Wyoming 25-13 Big 12 At Large Devin Kane North Carolina 15-13 ACC At Large Jacob Oliver Edinboro 28-5 EWL At Large Travis Stefanik Princeton 19-13 EIWA Myles Amine Michigan 17-3 Big Ten Kimball Bastian Utah Valley 18-10 Big 12 Daniel Bullard NC State 20-9 ACC Spencer Carey Navy 24-14 EIWA Ryan Christensen Wisconsin 17-8 Big Ten Marcus Coleman Iowa St. 27-12 Big 12 Lorenzo De La Riva North Dakota St. 26-9 Big 12 Vincent Deprez Binghamton 25-10 EIWA Matt Finesilver Duke 24-7 ACC Mark Hall Penn St. 26-0 Big Ten Ben Harvey Army West Point 29-9 EIWA Drew Hughes Michigan St. 26-13 Big Ten Jordan Kutler Lehigh 21-4 EIWA Mikey Labriola Nebraska 26-6 Big Ten Daniel Lewis Missouri 24-1 MAC Taylor Lujan UNI 24-5 Big 12 Dylan Lydy Purdue 26-8 Big Ten David McFadden Virginia Tech 18-2 ACC Andrew Morgan Campbell 25-8 SoCon Neal Richards VMI 28-4 SoCon Dean Sherry Rider 13-8 EWL Devin Skatzka Minnesota 26-8 Big Ten Jacobe Smith Oklahoma St. 27-3 Big 12 Ethan Smith Ohio St. 18-11 Big Ten Zahid Valencia Arizona St. 26-2 Pac 12 Brit Wilson Northern Ill. 25-5 MAC Brandon Womack Cornell 20-8 EIWA 184 POUNDS Name School Record Conference At Large Cameron Caffey Michigan St. 29-7 Big Ten At Large Dom Ducharme CSU Bakersfield 22-12 Pac 12 At Large Kevin Parker Princeton 22-11 EIWA At Large Tate Samuelson Wyoming 23-7 Big 12 Nino Bonaccorsi Pittsburgh 19-6 ACC Samuel Colbray Iowa St. 26-6 Big 12 Bob Coleman Oregon St. 16-14 Pac 12 Maxwell Dean Cornell 21-5 EIWA Lou Deprez Binghamton 30-5 EIWA Drew Foster UNI 23-5 Big 12 Dakota Geer Oklahoma St. 25-5 Big 12 Nick Gravina Rutgers 6-3 Big Ten Tanner Harvey American 28-11 EIWA Corey Hazel Lock Haven 15-3 EWL Jackson Hemauer Fresno St. 23-11 Big 12 Chris Kober Campbell 20-8 SoCon Christian LaFragola Brown 24-9 EIWA Max Lyon Purdue 23-12 Big Ten Myles Martin Ohio St. 20-0 Big Ten Andrew McNally Kent St. 31-7 MAC Chip Ness North Carolina 19-12 ACC Emery Parker Illinois 17-3 Big Ten Ryan Preisch Lehigh 20-3 EIWA Shakur Rasheed Penn St. 18-0 Big Ten Nick Reenan NC State 15-4 ACC Mason Reinhardt Wisconsin 21-13 Big Ten Will Schany Virginia 14-14 ACC Noah Stewart Army West Point 19-10 EIWA Will Sumner Utah Valley 21-11 Big 12 Taylor Venz Nebraska 21-7 Big Ten Cash Wilcke Iowa 21-6 Big Ten Dylan Wisman Missouri 16-7 MAC Zachary Zavatsky Virginia Tech 24-3 ACC 197 POUNDS Name School Record Conference At Large Greg Bulsak Clarion 17-6 EWL At Large Rocco Caywood Army West Point 25-6 EIWA At Large Sawyer Root The Citadel 31-14 SoCon At Large Jacob Seely Northern Colo. 13-10 Big 12 At Large Kellan Stout Pittsburgh 12-8 ACC Noah Adams West Virginia 18-13 Big 12 Jay Aiello Virginia 23-6 ACC Patrick Brucki Princeton 29-1 EIWA Christian Brunner Purdue 23-9 Big Ten Randall Diabe Appalachian St. 26-5 SoCon Josh Hokit Fresno St. 21-6 Big 12 Benjamin Honis Cornell 19-4 EIWA Jake Jakobsen Lehigh 10-7 EIWA Rod Jones Chattanooga 20-18 SoCon ethan Laird Rider 19-11 EWL Thomas Lane Cal Poly 20-11 Pac 12 Stephen Loiseau Drexel 22-8 EIWA Malik McDonald NC State 18-9 ACC Anthony McLaughlin Air Force 13-7 Big 12 William Miklus Iowa St. 22-3 Big 12 Kollin Moore Ohio St. 19-2 Big Ten Bo Nickal Penn St. 25-0 Big Ten Tanner Orndorff Utah Valley 18-12 Big 12 Brett Perry Buffalo 19-9 MAC Drew Phipps Bucknell 24-10 EIWA Joshua Roetman Navy 25-10 EIWA Eric Schultz Nebraska 21-11 Big Ten Tom Sleigh Virginia Tech 21-6 ACC Nathan Traxler Stanford 28-5 Pac 12 Jacob Warner Iowa 17-4 Big Ten Preston Weigel Oklahoma St. 11-0 Big 12 Brandon Whitman North Carolina 17-13 ACC Jake Woodley Oklahoma 21-8 Big 12 285 POUNDS Name School Record Conference At Large Jake Gunning Buffalo 17-6 MAC At Large Chase Singletary Ohio St. 19-7 Big Ten At Large Sam Stoll Iowa 9-5 Big Ten At Large Jeramy Sweany Cornell 15-8 EIWA Brian Andrews Wyoming 34-10 Big 12 Ian Buttertbrodt Brown 18-6 EIWA Anthony Cassar Penn St. 25-1 Big Ten Amar Dhesi Oregon St. 10-1 Pac 12 Zach Elam Missouri 22-9 MAC Cory Gilliland-Daniel North Carolina 22-9 ACC Joseph Goodhart Drexel 33-7 EIWA Gannon Gremmel Iowa St. 25-13 Big 12 Thomas Haines Lock Haven 23-4 EWL Youssif Hemida Maryland 16-6 Big Ten Trent Hillger Wisconsin 22-6 Big Ten Conan Jennings Northwestern 18-10 Big Ten David Jensen Nebraska 15-7 Big Ten Haydn Maley Stanford 23-10 Pac 12 Colton McKiernan SIUE 21-12 MAC Billy Miller Virginia Tech 16-7 ACC Cary Miller Appalachian St. 23-11 SoCon AJ Nevills Fresno St. 24-7 Big 12 Brandon Ngati West Virginia 14-14 Big 12 Tate Orndorff Utah Valley 24-7 Big 12 Zack Parker Ohio 15-12 MAC Mason Parris Michigan 29-7 Big Ten Antonio Pelusi Franklin & Marshall 25-9 EIWA Matt Stencel Central Mich. 27-4 MAC Gable Steveson Minnesota 30-1 Big Ten Demetrius Thomas Pittsburgh 26-4 ACC Matt Voss George Mason 30-6 EWL Derek White Oklahoma St. 28-1 Big 12 Jordan Wood Lehigh 21-3 EIWA

Download the new NCAA Wrestling Championships App to keep up with all the mats in action! Track your favorite wrestler with enhanced stats, an up-to-date bracket, roster and bios. Make the most of your time in Pittsburgh with robust daily schedules and city information. Download the 2019 NCAA DI Wrestling Championships App today on Google Play and the Apple Store.