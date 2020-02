NCAA reveals qualifier allocations for 2020 NCAA DI Wrestling Championships

INDIANAPOLIS — The NCAA has announced the qualifier allocations for the 2020 NCAA Division I Wrestling Championships as listed in the chart below.

Each qualifying tournament was awarded automatic bids per weight class based on current year data. Each wrestler was measured on the following: Division I winning percentage at the weight class; ratings percentage index (RPI); and coaches’ ranking.

For each wrestler that reached the threshold in at least two of the three categories, his conference tournament was awarded a qualifying spot in that weight class. Each conference was awarded a minimum of one automatic bid per weight class, which will go to the tournament champion, even if they did not have any wrestlers reach at least two of the three thresholds. NCAA tournament spots for each qualifying event will be awarded at the tournament based solely on place-finish.

After all of the conference tournaments have concluded, the NCAA Division I Wrestling Committee will meet in-person to select the remaining 47 at-large qualifiers, which will be announced on March 10, while brackets and seeding will be announced on NCAA.com at 6 p.m. on March 11. All weight classes will consist of 33 wrestlers. The at-large selections will be made based on the following criteria: head-to-head competition; quality wins; coaches’ ranking; results against common opponents; RPI; qualifying event placement; and winning percentage.

Conference 125 lbs 133 lbs 141 lbs 149 lbs 157 lbs 165 lbs 174 lbs 184 lbs 197 lbs 285 lbs Total ACC 3 5 3 2 5 4 4 3 1 5 35 Big 12 4 8 5 5 5 4 5 5 6 7 54 Big Ten 8 7 8 10 6 8 9 10 6 7 79 Eastern Intercollegiate 7 2 5 4 3 6 4 4 6 3 44 Mid-American 3 5 5 5 6 2 4 3 4 4 41 Pac-12 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 16 Southern 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 14 Total 28 29 29 29 28 27 29 28 27 29 283

The coaches’ rankings are determined by a vote of 14 coaches in each weight class with two head coaches from each of the seven conferences (ACC, Big Ten, Big 12, EIWA, MAC, Pac-12 and SoCon), which is double the voters that had previously been used for the coaches’ panel rankings. For ranking purposes, coaches may only consider a wrestler that has been designated as a starter at a respective weight class. Wrestlers must have participated in at least five matches against Division I opponents in the weight class and have wrestled within the last 30 days to be ranked.

The RPI is a calculation that considers a wrestler’s winning percentage, opponent winning percentage (strength of schedule) and opponent’s opponent winning percentage (opponent’s strength of schedule). Only matches against Division I opponents at the designated weight class count towards the RPI and a wrestler needs to have wrestled 15 matches to be ranked.

Seth Gross of Wisconsin (133 pounds), Ryan Deakin of Northwestern (157) and Kollin Moore of Ohio State (197) are all ranked No. 1 by both the coaches and in the RPI.

The remaining top-ranked wrestlers by the coaches are Spencer Lee of Iowa (125), Nick Lee of Penn State (141), Sammy Sasso of Ohio State (149), Vincenzo Joseph of Penn State (165), Michael Kemerer of Iowa (174), Taylor Lujan of Northern Iowa (184) and Gable Steveson of Minnesota (heavyweight).

The remaining top-rated wrestlers in the RPI include Pat Glory of Princeton (125), Luke Pletcher of Ohio State (141), Pat Lugo of Iowa (149), Shane Griffith of Stanford (165), Jordan Kutler of Lehigh (174), Hunter Bolen of Virginia Tech (184) and Mason Parris of Michigan (heavyweight).

For tickets or more information about the 2020 NCAA Division I Wrestling Championships in Minneapolis, visit http://www.ncaa.com/wrestling.

A full description of the entire selection process is in the 2020 Division I Wrestling Championships Pre-Championships Manual at NCAA.org.

NCAA Division I Wrestling Coaches Rank - Through Matches of Feb. 23

125 pounds

Rank Name School Conference 1 Spencer Lee Iowa Big Ten 2 Jack Mueller Virginia ACC 3 Pat Glory Princeton EIWA 4 Nicholas Piccininni Oklahoma St. Big 12 5 Brandon Paetzell Lehigh EIWA 6 Devin Schroder Purdue Big Ten 7 Drew Hildebrandt Central Mich. MAC 8 Brandon Courtney Arizona St. Pac 12 9 Michael Colaiocco Penn EIWA 10 Michael DeAugustino Northwestern Big Ten 11 Patrick Mckee Minnesota Big Ten 12 Luke Werner Lock Haven MAC 13 Jacob Schwarm Northern Iowa Big 12 14 Alex Mackall Iowa St. Big 12 15 Kilian Cardinale Old Dominion MAC 16 Joey Prata Virginia Tech ACC 17 Nic Aguilar Rutgers Big Ten 18 Jakob Camacho NC State ACC 19 Trey Chalifoux Army West Point EIWA 20 Gage Curry American EIWA 21 Justin Cardani Illinois Big Ten 22 Jack Medley Michigan Big Ten 23 Daniel Vega South Dakota St. Big 12 24 Fabian Gutierrez Chattanooga SoCon 25 Liam Cronin Indiana Big Ten 26 Logan Treaster Navy EIWA 27 Eric Barnett Wisconsin Big Ten 28 Sean Carter Appalachian St. SoCon 29 Sidney Flores Air Force Big 12 30 Joe Manchio Columbia EIWA 31 McGwire Midkiff North Dakota St. Big 12 31 Korbin Meink Campbell SoCon 33 Bryce West Northern Ill. MAC

133 pounds

Rank Name school conference 1 Seth Gross Wisconsin Big Ten 2 Roman Bravo-Young Penn St. Big Ten 3 Austin DeSanto Iowa Big Ten 4 Charles Tucker Cornell EIWA 5 Mickey Phillipi Pittsburgh ACC 6 Travis Piotrowski Illinois Big Ten 7 Noah Gosner Campbell SoCon 8 Sammy Alvarez Rutgers Big Ten 9 Montorie Bridges Wyoming Big 12 10 Sebastian Rivera Northwestern Big Ten 11 Cameron Sykora North Dakota St. Big 12 12 Ridge Lovett Nebraska Big Ten 13 Devan Turner Oregon St. Pac 12 14 Anthony Madrigal Oklahoma Big 12 15 Taylor LaMont Utah Valley Big 12 16 Todd Small Iowa St. Big 12 17 Derek Spann Buffalo MAC 18 Tim Rooney Kent St. MAC 19 Mosha Schwartz Northern Colo. Big 12 20 Nick Farro Lehigh EIWA 21 Allan Hart Missouri MAC 22 Louie Hayes Virginia ACC 23 Reece Witcraft Oklahoma St. Big 12 24 Collin Gerardi Virginia Tech ACC 25 Jack Skudlarczyk Northern Iowa Big 12 26 Zack Trampe Binghamton EIWA 27 DJ Fehlman Lock Haven MAC 28 Jaime Hernandez North Carolina ACC 29 Jarrett Trombley NC State ACC 30 Codi Russell Appalachian St. SoCon 31 Jordan Decatur Ohio St. Big Ten 32 Casey Cobb Navy EIWA 33 Darren Miller Bucknell EIWA

141 pounds

Rank Name school conference 1 Nick Lee Penn St. Big Ten 2 Luke Pletcher Ohio St. Big Ten 3 Max Murin Iowa Big Ten 4 Real Woods Stanford Pac 12 5 Dom Demas Oklahoma Big 12 6 Chad Red Nebraska Big Ten 7 Mitch McKee Minnesota Big Ten 8 Tristan Moran Wisconsin Big Ten 9 Ian Parker Iowa St. Big 12 10 Joshua Heil Campbell SoCon 11 Michael Blockhus Northern Iowa Big 12 12 Tariq Wilson NC State ACC 13 Zachary Sherman North Carolina ACC 14 Dresden Simon Central Mich. MAC 15 Dusty Hone Oklahoma St. Big 12 16 Doug Zapf Penn EIWA 17 Mitch Moore Virginia Tech ACC 18 Evan Cheek Cleveland St. MAC 19 Dylan Duncan Illinois Big Ten 20 Shakur Laney Ohio MAC 21 DJ Lloren Fresno St. Big 12 22 Kyle Shoop Lock Haven MAC 23 Salvatore Profaci American EIWA 24 Cole Matthews Pittsburgh ACC 25 Sa`Derian Perry Old Dominion MAC 26 Alex Madrigal George Mason MAC 27 Grant Willits Oregon St. Pac 12 28 Grant Leeth Missouri MAC 29 Matt Kazimir Columbia EIWA 30 Cody Trybus Navy EIWA 30 Peter Lipari Rider MAC 32 Noah Baughman Cornell EIWA 33 Parker Filius Purdue Big Ten

149 pounds

Rank Name School Conference 1 Sammy Sasso Ohio St. Big Ten 2 Pat Lugo Iowa Big Ten 3 Austin O`Connor North Carolina ACC 4 Brock Mauller Missouri MAC 5 Boo Lewallen Oklahoma St. Big 12 6 Brayton Lee Minnesota Big Ten 7 Kanen Storr Michigan Big Ten 8 Max Thomsen Northern Iowa Big 12 9 Henry Pohlmeyer South Dakota St. Big 12 10 Matthew Kolodzik Princeton EIWA 11 Brock Zacherl Clarion MAC 12 Kizhan Clarke American EIWA 13 Jarrett Degen Iowa St. Big 12 14 Andrew Alirez Northern Colo. Big 12 15 Colston DiBlasi George Mason MAC 16 Collin Purinton Nebraska Big Ten 17 Cole Martin Wisconsin Big Ten 18 Graham Rooks Indiana Big Ten 19 Yahya Thomas Northwestern Big Ten 20 Jarod Verkleeren Penn St. Big Ten 21 Jonathan Millner Appalachian St. SoCon 22 Griffin Parriott Purdue Big Ten 23 Tanner Smith Chattanooga SoCon 24 Jimmy Hoffman Lehigh EIWA 25 Bryce Andonian Virginia Tech ACC 26 Alec Hagan Ohio MAC 27 Tyshawn Williams SIUE MAC 28 Russell Rohlfing CSU Bakersfield Pac 12 29 Requir van der Merwe Stanford Pac 12 30 Jaron Jensen Wyoming Big 12 31 Hunter Richard Cornell EIWA 32 Gerard Angelo Rutgers Big Ten 33 AJ Leitten NC State ACC

157 pounds

Rank name school conference 1 Ryan Deakin Northwestern Big Ten 2 Hayden Hidlay NC State ACC 3 David Carr Iowa St. Big 12 4 Quincy Monday Princeton EIWA 5 Jesse Dellavecchia Rider MAC 6 Kaleb Young Iowa Big Ten 7 Kendall Coleman Purdue Big Ten 8 Will Lewan Michigan Big Ten 9 Markus Hartman Army West Point EIWA 10 Josh Humphreys Lehigh EIWA 11 Wyatt Sheets Oklahoma St. Big 12 11 Larry Early Old Dominion MAC 13 Jacori Teemer Arizona St. Pac 12 14 Jarrett Jacques Missouri MAC 15 Justin Thomas Oklahoma Big 12 16 Zac Carson Ohio MAC 17 Peyton Robb Nebraska Big Ten 18 Logan Parks Central Mich. MAC 19 Justin Ruffin SIUE MAC 20 BC LaPrade Virginia Tech ACC 21 Jared Franek North Dakota St. Big 12 22 Jake Tucker Michigan St. Big Ten 23 Austin Headlee North Carolina ACC 24 Taleb Rahmani Pittsburgh ACC 25 Matt Zovistoski Appalachian St. SoCon 26 Justin McCoy Virginia ACC 27 Jacob Wright Fresno St. Big 12 28 Jahi Jones Maryland Big Ten 29 Tyler Eischens Stanford Pac 12 30 Alexander Klucker Lock Haven MAC 31 Ryan Thomas Minnesota Big Ten 32 Eric Barone Illinois Big Ten 33 Elijah Cleary Ohio St. Big Ten

165 pounds

Rank name school conference 1 Vincenzo Joseph Penn St. Big Ten 2 Alex Marinelli Iowa Big Ten 3 Shane Griffith Stanford Pac 12 4 Evan Wick Wisconsin Big Ten 5 Isaiah White Nebraska Big Ten 6 Joshua Shields Arizona St. Pac 12 7 David McFadden Virginia Tech ACC 8 Travis Wittlake Oklahoma St. Big 12 9 Tanner Skidgel Navy EIWA 10 Thomas Bullard NC State ACC 11 Jake Wentzel Pittsburgh ACC 12 Kennedy Monday North Carolina ACC 13 Ethan Smith Ohio St. Big Ten 14 Dan Braunagel Illinois Big Ten 15 Zach Hartman Bucknell EIWA 15 Quentin Perez Campbell SoCon 17 Andrew Fogarty North Dakota St. Big 12 18 Philip Conigliaro Harvard EIWA 19 Shayne Oster Northwestern Big Ten 20 Ebed Jarrell Drexel EIWA 21 Cael McCormick Army West Point EIWA 22 Grant Cuomo Princeton EIWA 23 Troy Keller Buffalo MAC 24 Tanner Cook South Dakota St. Big 12 25 Izzak Olejnik Northern Ill. MAC 26 Randy Meneweather II Air Force Big 12 27 Bailee O`Reilly Minnesota Big Ten 28 Drew Hughes Michigan St. Big Ten 29 Peyton Mocco Missouri MAC 30 Nick Kiussis West Virginia Big 12 31 Bernie Truax Cal Poly Pac 12 32 Brett Donner Rutgers Big Ten 33 Dazjon Casto The Citadel SoCon

174 pounds

rank name school conference 1 Michael Kemerer Iowa Big Ten 2 Mark Hall Penn St. Big Ten 3 Jordan Kutler Lehigh EIWA 4 Dylan Lydy Purdue Big Ten 5 Bryce Steiert Northern Iowa Big 12 6 Mikey Labriola Nebraska Big Ten 7 Devin Skatzka Minnesota Big Ten 8 Kaleb Romero Ohio St. Big Ten 9 Anthony Valencia Arizona St. Pac 12 10 Anthony Mantanona Oklahoma Big 12 11 Samuel Colbray Iowa St. Big 12 12 Daniel Bullard NC State ACC 13 Kimball Bastian Utah Valley Big 12 14 Jacob Oliver Edinboro MAC 15 Joseph Smith Oklahoma St. Big 12 16 Neal Richards VMI SoCon 17 Gregg Harvey Pittsburgh ACC 18 Hayden Hastings Wyoming Big 12 19 Spencer Carey Navy EIWA 20 Joseph Gunther Illinois Big Ten 21 Ben Harvey Army West Point EIWA 22 Dean Sherry Rider MAC 23 Layne Malczewski Michigan St. Big Ten 24 Andrew McNally Kent St. MAC 25 Brandon Womack Cornell EIWA 26 Mason Eaglin Duke ACC 27 Connor Flynn Missouri MAC 28 Thomas Flitz Appalachian St. SoCon 29 Tyler Morland Northwestern Big Ten 30 Michael O`Malley Drexel EIWA 31 Clay Lautt North Carolina ACC 32 Cody Hughes Virginia Tech ACC 33 Sage Heller Hofstra EIWA

184 pounds

rank name school conference 1 Taylor Lujan Northern Iowa Big 12 2 Hunter Bolen Virginia Tech ACC 3 Trent Hidlay NC State ACC 4 Lou Deprez Binghamton EIWA 5 Aaron Brooks Penn St. Big Ten 6 Nino Bonaccorsi Pittsburgh ACC 7 Cameron Caffey Michigan St. Big Ten 8 Andrew Morgan Campbell SoCon 9 Taylor Venz Nebraska Big Ten 10 Abe Assad Iowa Big Ten 11 Zach Carlson South Dakota St. Big 12 12 Anthony Montalvo Oklahoma St. Big 12 13 Zach Braunagel Illinois Big Ten 14 Rocky Jordan Ohio St. Big Ten 15 Chris Weiler Lehigh EIWA 16 Noah Stewart Army West Point EIWA 17 Trevor Allard Bloomsburg MAC 18 Billy Janzer Rutgers Big Ten 19 Owen Webster Minnesota Big Ten 20 Tanner Harvey American EIWA 21 Jelani Embree Michigan Big Ten 22 Matthew Waddell Chattanooga SoCon 23 Johnny Sebastian Wisconsin Big Ten 24 Travis Stefanik Princeton EIWA 25 Alan Clothier Northern Colo. Big 12 26 Brit Wilson Northern Ill. MAC 27 Dylan Wisman Missouri MAC 28 Marcus Coleman Iowa St. Big 12 29 Jonathan Loew Cornell EIWA 30 Max Lyon Purdue Big Ten 31 Tate Samuelson Wyoming Big 12 32 Colt Doyle Oregon St. Pac 12 33 George Walton Rider MAC

197 pounds

rank name school conference 1 Kollin Moore Ohio St. Big Ten 2 Noah Adams West Virginia Big 12 3 Jacob Warner Iowa Big Ten 4 Ben Darmstadt Cornell EIWA 5 Eric Schultz Nebraska Big Ten 6 Christian Brunner Purdue Big Ten 7 Patrick Brucki Princeton EIWA 8 Jay Aiello Virginia ACC 9 Kordell Norfleet Arizona St. Pac 12 10 Nathan Traxler Stanford Pac 12 11 Thomas Lane Cal Poly Pac 12 12 Lucas Davison Northwestern Big Ten 12 Greg Bulsak Clarion MAC 14 Tanner Sloan South Dakota St. Big 12 15 Jordan Pagano Rutgers Big Ten 16 Ethan Laird Rider MAC 17 Dakota Geer Oklahoma St. Big 12 18 Jake Woodley Oklahoma Big 12 19 Stephen Buchanan Wyoming Big 12 20 Wyatt Koelling Missouri MAC 21 Tanner Orndorff Utah Valley Big 12 22 Jacob Seely Northern Colo. Big 12 23 Jake Jakobsen Lehigh EIWA 24 Shakur Rasheed Penn St. Big Ten 25 JT Brown Army West Point EIWA 26 Gage Braun Northern Ill. MAC 27 Drew Phipps Bucknell EIWA 28 Jacob Koser Navy EIWA 29 Hunter Ritter Minnesota Big Ten 30 Joel Shapiro Iowa St. Big 12 31 Landon Pelham Central Mich. MAC 32 Jackson Striggow Michigan Big Ten 33 Jaron Smith Maryland Big Ten

Heavyweight

rank name school conference 1 Gable Steveson Minnesota Big Ten 2 Mason Parris Michigan Big Ten 3 Tony Cassioppi Iowa Big Ten 4 Matt Stencel Central Mich. MAC 5 Trent Hillger Wisconsin Big Ten 6 Tanner Hall Arizona St. Pac 12 7 Tate Orndorff Utah Valley Big 12 8 Jordan Wood Lehigh EIWA 9 Yaraslau Slavikouski Harvard EIWA 10 Demetrius Thomas Pittsburgh ACC 11 Josh Hokit Fresno St. Big 12 12 Gannon Gremmel Iowa St. Big 12 13 Jere Heino Campbell SoCon 14 Carter Isley Northern Iowa Big 12 15 Dalton Robertson Northern Colo. Big 12 16 Seth Nevills Penn St. Big Ten 17 Brian Andrews Wyoming Big 12 18 Gary Traub Ohio St. Big Ten 19 Ben Sullivan Army West Point EIWA 20 Brandon Metz North Dakota St. Big 12 21 Quinn Miller Virginia ACC 22 David Jensen Nebraska Big Ten 23 John Borst Virginia Tech ACC 24 Cary Miller Appalachian St. SoCon 25 Deonte Wilson NC State ACC 26 Thomas Penola Purdue Big Ten 27 Jon Spaulding Edinboro MAC 28 Tyler Bagoly Clarion MAC 29 Colton McKiernan SIUE MAC 30 Andrew Gunning North Carolina ACC 31 Jordan Earnest Ohio MAC 32 Zachary Knighton-Ward Hofstra EIWA 33 Max Ihry Northern Ill. MAC

NCAA Division I Wrestling Ratings Percentage Index (RPI) - Through Matches of Feb. 23

125 pounds

Rank Name School Conference 1 Pat Glory Princeton EIWA 2 Nicholas Piccininni Oklahoma St. Big 12 3 Brandon Paetzell Lehigh EIWA 4 Devin Schroder Purdue Big Ten 5 Michael Colaiocco Penn EIWA 6 Michael DeAugustino Northwestern Big Ten 7 Drew Hildebrandt Central Mich. MAC 8 Jakob Camacho NC State ACC 9 Brandon Courtney Arizona St. Pac 12 10 Alex Mackall Iowa St. Big 12 11 Nic Aguilar Rutgers Big Ten 12 Justin Cardani Illinois Big Ten 13 Patrick Mckee Minnesota Big Ten 14 Luke Werner Lock Haven MAC 15 Jacob Schwarm Northern Iowa Big 12 16 Jack Medley Michigan Big Ten 17 Eric Barnett Wisconsin Big Ten 18 Trey Chalifoux Army West Point EIWA 19 Joey Prata Virginia Tech ACC 20 Kilian Cardinale Old Dominion MAC 21 Gage Curry American EIWA 22 Fabian Gutierrez Chattanooga SoCon 23 Logan Treaster Navy EIWA 24 Daniel Vega South Dakota St. Big 12 25 Brandon Kaylor Oregon St. Pac 12 26 Bryce West Northern Ill. MAC 27 Jackson DiSario Stanford Pac 12 28 Joseph Melendez North Carolina ACC 29 Joe Manchio Columbia EIWA 30 Logan Heil Cleveland St. MAC 31 Jonathon Tropea Rider MAC 32 Edwin Thomsen Nebraska Big Ten 33 Korbin Meink Campbell SoCon

133 pounds

rank name school conference 1 Seth Gross Wisconsin Big Ten 2 Mickey Phillipi Pittsburgh ACC 3 Austin DeSanto Iowa Big Ten 4 Charles Tucker Cornell EIWA 5 Montorie Bridges Wyoming Big 12 6 Roman Bravo-Young Penn St. Big Ten 7 Travis Piotrowski Illinois Big Ten 8 Sammy Alvarez Rutgers Big Ten 9 Cameron Sykora North Dakota St. Big 12 10 Noah Gosner Campbell SoCon 11 Ridge Lovett Nebraska Big Ten 12 Taylor LaMont Utah Valley Big 12 13 Allan Hart Missouri MAC 14 Devan Turner Oregon St. Pac 12 15 DJ Fehlman Lock Haven MAC 16 Anthony Madrigal Oklahoma Big 12 17 Derek Spann Buffalo MAC 18 Mosha Schwartz Northern Colo. Big 12 19 Todd Small Iowa St. Big 12 20 Jaime Hernandez North Carolina ACC 21 Tim Rooney Kent St. MAC 22 Reece Witcraft Oklahoma St. Big 12 23 Louie Hayes Virginia ACC 24 Jack Skudlarczyk Northern Iowa Big 12 25 Collin Gerardi Virginia Tech ACC 26 Garrett Pepple Michigan St. Big Ten 27 Jarrett Trombley NC State ACC 28 Jordan Decatur Ohio St. Big Ten 29 Richie Koehler Rider MAC 30 Nick Farro Lehigh EIWA 31 Casey Cobb Navy EIWA 32 Colton Landers Chattanooga SoCon 33 Codi Russell Appalachian St. SoCon

141 pounds

rank name school conference 1 Luke Pletcher Ohio St. Big Ten 2 Dom Demas Oklahoma Big 12 3 Nick Lee Penn St. Big Ten 4 Chad Red Nebraska Big Ten 5 Real Woods Stanford Pac 12 6 Tristan Moran Wisconsin Big Ten 7 Ian Parker Iowa St. Big 12 8 Tariq Wilson NC State ACC 9 Mitch McKee Minnesota Big Ten 10 Joshua Heil Campbell SoCon 11 Mitch Moore Virginia Tech ACC 12 Salvatore Profaci American EIWA 13 Kyle Shoop Lock Haven MAC 14 Evan Cheek Cleveland St. MAC 15 Zachary Sherman North Carolina ACC 16 Dylan Duncan Illinois Big Ten 17 Dresden Simon Central Mich. MAC 18 Cody Trybus Navy EIWA 19 Dusty Hone Oklahoma St. Big 12 20 Noah Baughman Cornell EIWA 21 Doug Zapf Penn EIWA 22 Shakur Laney Ohio MAC 23 DJ Lloren Fresno St. Big 12 24 Michael Blockhus Northern Iowa Big 12 25 Parker Filius Purdue Big Ten 26 Anthony Sparacio Binghamton EIWA 27 Matt Kazimir Columbia EIWA 28 Grant Leeth Missouri MAC 29 Cole Mattin Michigan Big Ten 30 Wilfredo Gil Franklin & Marshall EIWA 31 Grant Willits Oregon St. Pac 12 32 Alexander McKenna Northwestern Big Ten 33 Ryan Pomrinca Lehigh EIWA

149 pounds

rank name school conference 1 Pat Lugo Iowa Big Ten 2 Austin O`Connor North Carolina ACC 3 Brock Mauller Missouri MAC 4 Boo Lewallen Oklahoma St. Big 12 5 Sammy Sasso Ohio St. Big Ten 6 Brayton Lee Minnesota Big Ten 7 Jarrett Degen Iowa St. Big 12 8 Andrew Alirez Northern Colo. Big 12 9 Max Thomsen Northern Iowa Big 12 10 Collin Purinton Nebraska Big Ten 11 Jimmy Hoffman Lehigh EIWA 12 Kizhan Clarke American EIWA 13 Kanen Storr Michigan Big Ten 14 Brock Zacherl Clarion MAC 15 Jonathan Millner Appalachian St. SoCon 16 Tanner Smith Chattanooga SoCon 17 Graham Rooks Indiana Big Ten 18 Colston DiBlasi George Mason MAC 19 Yahya Thomas Northwestern Big Ten 20 Tyshawn Williams SIUE MAC 21 Cole Martin Wisconsin Big Ten 22 AJ Leitten NC State ACC 23 Bryce Andonian Virginia Tech ACC 24 Griffin Parriott Purdue Big Ten 25 Henry Pohlmeyer South Dakota St. Big 12 26 Alec Hagan Ohio MAC 27 Hunter Richard Cornell EIWA 28 Jarod Verkleeren Penn St. Big Ten 29 Joshua Maruca Arizona St. Pac 12 30 Kenan Carter Old Dominion MAC 31 Lane Stigall Oregon St. Pac 12 32 Seth Hogue West Virginia Big 12 33 Matt Kolonia Bucknell EIWA

157 pounds

rank name school conference 1 Ryan Deakin Northwestern Big Ten 2 Quincy Monday Princeton EIWA 3 David Carr Iowa St. Big 12 4 Hayden Hidlay NC State ACC 5 Kaleb Young Iowa Big Ten 6 Kendall Coleman Purdue Big Ten 7 Jesse Dellavecchia Rider MAC 8 Will Lewan Michigan Big Ten 9 Wyatt Sheets Oklahoma St. Big 12 10 Markus Hartman Army West Point EIWA 11 Justin Thomas Oklahoma Big 12 12 Zac Carson Ohio MAC 13 Jacori Teemer Arizona St. Pac 12 14 Larry Early Old Dominion MAC 15 Peyton Robb Nebraska Big Ten 16 Jared Franek North Dakota St. Big 12 17 Anthony Artalona Penn EIWA 18 Jake Tucker Michigan St. Big Ten 19 Logan Parks Central Mich. MAC 20 Jacob Wright Fresno St. Big 12 21 Justin Ruffin SIUE MAC 22 Austin Headlee North Carolina ACC 23 Justin McCoy Virginia ACC 24 BC LaPrade Virginia Tech ACC 25 Alexander Klucker Lock Haven MAC 26 Jarrett Jacques Missouri MAC 27 Taleb Rahmani Pittsburgh ACC 28 Matt Zovistoski Appalachian St. SoCon 29 Josh Humphreys Lehigh EIWA 30 Parker Kropman Drexel EIWA 31 Eric Barone Illinois Big Ten 32 Elijah Cleary Ohio St. Big Ten 33 Dewey Krueger Wyoming Big 12

165 pounds

rank name school conference 1 Shane Griffith Stanford Pac 12 2 Travis Wittlake Oklahoma St. Big 12 3 Alex Marinelli Iowa Big Ten 4 David McFadden Virginia Tech ACC 5 Isaiah White Nebraska Big Ten 6 Joshua Shields Arizona St. Pac 12 7 Evan Wick Wisconsin Big Ten 8 Thomas Bullard NC State ACC 9 Kennedy Monday North Carolina ACC 10 Tanner Skidgel Navy EIWA 11 Ethan Smith Ohio St. Big Ten 12 Andrew Fogarty North Dakota St. Big 12 13 Jake Wentzel Pittsburgh ACC 14 Dan Braunagel Illinois Big Ten 15 Quentin Perez Campbell SoCon 16 Bailee O`Reilly Minnesota Big Ten 17 Cael McCormick Army West Point EIWA 18 Philip Conigliaro Harvard EIWA 19 Tanner Cook South Dakota St. Big 12 20 Ebed Jarrell Drexel EIWA 21 Shayne Oster Northwestern Big Ten 22 Randy Meneweather II Air Force Big 12 23 Zach Hartman Bucknell EIWA 24 Peyton Mocco Missouri MAC 25 Troy Keller Buffalo MAC 26 Adam Kemp Fresno St. Big 12 27 Dazjon Casto The Citadel SoCon 28 Bernie Truax Cal Poly Pac 12 29 Shane Jones Old Dominion MAC 30 Chase Straw Iowa St. Big 12 31 Drew Hughes Michigan St. Big Ten 32 Austin Yant Northern Iowa Big 12 33 Brian Meyer Lehigh EIWA

174 pounds

rank name school conference 1 Jordan Kutler Lehigh EIWA 2 Dylan Lydy Purdue Big Ten 3 Mark Hall Penn St. Big Ten 4 Kaleb Romero Ohio St. Big Ten 5 Bryce Steiert Northern Iowa Big 12 6 Anthony Mantanona Oklahoma Big 12 7 Daniel Bullard NC State ACC 8 Mikey Labriola Nebraska Big Ten 9 Kimball Bastian Utah Valley Big 12 10 Spencer Carey Navy EIWA 11 Joseph Gunther Illinois Big Ten 12 Dean Sherry Rider MAC 13 Anthony Valencia Arizona St. Pac 12 14 Gregg Harvey Pittsburgh ACC 15 Jackson Hemauer Fresno St. Big 12 16 Ben Harvey Army West Point EIWA 17 Devin Skatzka Minnesota Big Ten 18 Connor Flynn Missouri MAC 19 Neal Richards VMI SoCon 20 Clay Lautt North Carolina ACC 21 Andrew McNally Kent St. MAC 22 Thomas Flitz Appalachian St. SoCon 23 Layne Malczewski Michigan St. Big Ten 24 Jacob Oliver Edinboro MAC 25 Jared Siegrist Lock Haven MAC 26 Brandon Womack Cornell EIWA 27 Kevin Parker Princeton EIWA 28 Phillip Spadafora Maryland Big Ten 29 Tyler Morland Northwestern Big Ten 30 Mason Eaglin Duke ACC 31 Sage Heller Hofstra EIWA 32 Hayden Hastings Wyoming Big 12 33 Michael O`Malley Drexel EIWA

184 pounds

rank name school conference 1 Hunter Bolen Virginia Tech ACC 2 Taylor Venz Nebraska Big Ten 3 Taylor Lujan Northern Iowa Big 12 4 Abe Assad Iowa Big Ten 5 Lou Deprez Binghamton EIWA 6 Anthony Montalvo Oklahoma St. Big 12 7 Chris Weiler Lehigh EIWA 8 Zach Braunagel Illinois Big Ten 9 Rocky Jordan Ohio St. Big Ten 10 Trent Hidlay NC State ACC 11 Andrew Morgan Campbell SoCon 12 Nino Bonaccorsi Pittsburgh ACC 13 Zach Carlson South Dakota St. Big 12 14 Noah Stewart Army West Point EIWA 15 Alan Clothier Northern Colo. Big 12 16 Owen Webster Minnesota Big Ten 17 Cameron Caffey Michigan St. Big Ten 18 Billy Janzer Rutgers Big Ten 19 Dylan Wisman Missouri MAC 20 Marcus Coleman Iowa St. Big 12 21 Matthew Waddell Chattanooga SoCon 22 Jonathan Loew Cornell EIWA 23 Johnny Sebastian Wisconsin Big Ten 24 Trevor Allard Bloomsburg MAC 25 Jelani Embree Michigan Big Ten 26 Tanner Harvey American EIWA 27 Colt Doyle Oregon St. Pac 12 28 Max Lyon Purdue Big Ten 29 Tate Samuelson Wyoming Big 12 30 Brit Wilson Northern Ill. MAC 31 George Walton Rider MAC 32 Jack Jessen Northwestern Big Ten 33 Corey Hazel Lock Haven MAC

197 pounds

rank name school conference 1 Kollin Moore Ohio St. Big Ten 2 Noah Adams West Virginia Big 12 3 Jacob Warner Iowa Big Ten 4 Christian Brunner Purdue Big Ten 5 Jay Aiello Virginia ACC 6 Eric Schultz Nebraska Big Ten 7 Patrick Brucki Princeton EIWA 8 Greg Bulsak Clarion MAC 9 Jordan Pagano Rutgers Big Ten 10 Wyatt Koelling Missouri MAC 11 Jake Woodley Oklahoma Big 12 12 Ethan Laird Rider MAC 12 Kordell Norfleet Arizona St. Pac 12 14 Dakota Geer Oklahoma St. Big 12 15 Thomas Lane Cal Poly Pac 12 16 Nathan Traxler Stanford Pac 12 17 Tanner Sloan South Dakota St. Big 12 18 Gage Braun Northern Ill. MAC 19 Lucas Davison Northwestern Big Ten 20 Jake Jakobsen Lehigh EIWA 21 JT Brown Army West Point EIWA 22 Jackson Striggow Michigan Big Ten 23 Stephen Buchanan Wyoming Big 12 24 Jacob Seely Northern Colo. Big 12 25 Kellan Stout Pittsburgh ACC 26 Landon Pelham Central Mich. MAC 27 Sam Schuyler Buffalo MAC 28 Jacob Koser Navy EIWA 29 Drew Phipps Bucknell EIWA 30 Dylan Reynolds Edinboro MAC 31 Matt Wroblewski Illinois Big Ten 32 Tanner Orndorff Utah Valley Big 12 33 Cole Urbas Penn EIWA

Heavyweight