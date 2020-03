NCAA announces at-large selections for Division I wrestling championships

Nolf, Nickal and Mekhi Lewis leave their mark on the wrestling finals

INDIANAPOLIS — The NCAA announced the 48 at-large selections for the 2020 NCAA Division I Wrestling Championships in Minneapolis.

The wrestlers, listed in alphabetical order by weight class, join the 282 student-athletes that qualified automatically through their conference tournament finishes last weekend. The at-large selections were made by the NCAA Division I Wrestling Committee using the following selection criteria: head-to-head competition, quality wins, results against common opponents, winning percentage, rating percentage index, coaches ranking and conference tournament finish.

Seeding and brackets for this year’s event will be revealed tomorrow, March 11, during the NCAA Division I Wrestling Championships Selection Show on NCAA.com at 6 p.m. ET.

125 pounds

NAME SCHOOL RECORD CONFERENCE At Large Nic Aguilar Rutgers 24-11 Big Ten Jakob Camacho NC State 20-6 ACC At Large Justin Cardani Illinois 16-10 Big Ten Kilian Cardinale Old Dominion 25-9 MAC Trey Chalifoux Army West Point 17-9 EIWA At Large Michael Colaiocco Penn 23-7 EIWA Brandon Courtney Arizona State 25-5 Pac 12 Liam Cronin Indiana 17-13 Big Ten Gage Curry American 30-9 EIWA Michael DeAugustino Northwestern 21-8 Big Ten Jackson DiSario Stanford 21-9 Pac 12 Pat Glory Princeton 24-0 EIWA Logan Griffin Michigan State 19-17 Big Ten At Large Fabian Gutierrez Chattanooga 18-9 SoCon Malik Heinselman Ohio State 18-15 Big Ten Drew Hildebrandt Central Michigan 31-3 MAC Dominic LaJoie Cornell 16-20 EIWA Spencer Lee Iowa 18-0 Big Ten Alex Mackall Iowa State 19-7 Big 12 Joe Manchio Columbia 25-11 EIWA At Large Patrick McKee Minnesota 17-8 Big Ten Jack Medley Michigan 19-12 Big Ten Korbin Meink Campbell 22-11 SoCon Antonio Mininno Drexel 9-14 EIWA Christian Moody Oklahoma 11-15 Big 12 Jack Mueller Virginia 13-1 ACC Brandon Paetzell Lehigh 21-3 EIWA Nicholas Piccininni Oklahoma State 26-2 Big 12 Joey Prata Virginia Tech 19-11 ACC Devin Schroder Purdue 26-5 Big Ten Jacob Schwarm Northern Iowa 21-10 Big 12 Edwin Thomsen Nebraska 13-15 Big Ten Luke Werner Lock Haven 30-5 MAC

133 pounds

Name School Record Conference Sammy Alvarez Rutgers 26-10 Big Ten Roman Bravo-Young Penn State 19-2 Big Ten Montorie Bridges Wyoming 32-6 Big 12 At Large Casey Cobb Navy 17-13 EIWA Austin DeSanto Iowa 17-4 Big Ten Nick Farro Lehigh 15-8 EIWA DJ Fehlman Lock Haven 23-9 MAC Collin Gerardi Virginia Tech 14-11 ACC Noah Gosner Campbell 30-5 SoCon Seth Gross Wisconsin 27-2 Big Ten Allan Hart Missouri 20-9 MAC Louie Hayes Virginia 21-11 ACC Jaime Hernandez North Carolina 16-10 ACC Taylor LaMont Utah Valley 17-7 Big 12 Ridge Lovett Nebraska 17-8 Big Ten Anthony Madrigal Oklahoma 21-9 Big 12 Andrew Marten Central Michigan 21-13 MAC Mickey Phillipi Pittsburgh 25-1 ACC Travis Piotrowski Illinois 26-4 Big Ten Sebastian Rivera Northwestern 13-2 Big Ten Tim Rooney Kent State 26-9 MAC At Large Codi Russell Appalachian State 26-10 SoCon Lawrence Saenz Fresno State 14-12 Big 12 Mosha Schwartz Northern Colorado 23-10 Big 12 Jack Skudlarczyk Northern Iowa 15-13 Big 12 At Large Todd Small Iowa State 18-12 Big 12 Derek Spann Buffalo 23-5 MAC Cameron Sykora North Dakota State 17-4 Big 12 At Large Zack Trampe Binghamton 12-3 EIWA Jarrett Trombley NC State 20-9 ACC Charles Tucker Cornell 31-0 EIWA Devan Turner Oregon State 26-9 Pac 12 Reece Witcraft Oklahoma State 18-10 Big 12

141 pounds

Name School Record Conference Noah Baughman Cornell 26-12 EIWA Michael Blockhus Northern Iowa 22-10 Big 12 Evan Cheek Cleveland State 36-5 MAC Dom Demas Oklahoma 26-4 Big 12 Dylan Droegemueller North Dakota State 15-10 Big 12 Dylan Duncan Illinois 19-10 Big Ten Parker Filius Purdue 19-10 Big Ten Joshua Heil Campbell 29-4 SoCon Dusty Hone Oklahoma State 21-9 Big 12 Matt Kazimir Columbia 26-9 EIWA At Large Shakur Laney Ohio 21-10 MAC Nick Lee Penn State 20-1 Big Ten Grant Leeth Missouri 15-5 MAC At Large DJ Lloren Fresno State 22-6 Big 12 Cole Matthews Pittsburgh 16-9 ACC Mitch McKee Minnesota 25-7 Big Ten At Large Mitch Moore Virginia Tech 17-8 ACC Tristan Moran Wisconsin 21-7 Big Ten Max Murin Iowa 16-3 Big Ten Ian Parker Iowa State 22-3 Big 12 Sa`Derian Perry Old Dominion 18-11 MAC Luke Pletcher Ohio State 26-1 Big Ten Ryan Pomrinca Lehigh 14-8 EIWA At Large Salvatore Profaci American 26-9 EIWA Chad Red Nebraska 19-7 Big Ten Zachary Sherman North Carolina 27-5 ACC Kyle Shoop Lock Haven 22-7 MAC Dresden Simon Central Michigan 29-8 MAC Cody Trybus Navy 26-9 EIWA Grant Willits Oregon State 23-9 Pac 12 Tariq Wilson NC State 24-6 ACC Real Woods Stanford 19-1 Pac 12 Doug Zapf Penn 29-7 EIWA

149 pounds

Name School Record Conference Andrew Alirez Northern Colorado 24-4 Big 12 Bryce Andonian Virginia Tech 18-6 ACC Kizhan Clarke American 37-7 EIWA Jarrett Degen Iowa State 16-4 Big 12 Colston DiBlasi George Mason 32-10 MAC Greg Gaxiola Fresno State 20-10 Big 12 Alec Hagan Ohio 31-11 MAC At Large Jimmy Hoffman Lehigh 19-7 EIWA Alex Hrisopoulos Michigan State 16-15 Big Ten Matthew Kolodzik Princeton 14-0 EIWA Brayton Lee Minnesota 25-6 Big Ten Boo Lewallen Oklahoma State 21-2 Big 12 Pat Lugo Iowa 21-1 Big Ten Cole Martin Wisconsin 16-11 Big Ten Brock Mauller Missouri 29-1 MAC Jonathan Millner Appalachian State 31-4 SoCon Austin O`Connor North Carolina 25-1 ACC Griffin Parriott Purdue 16-11 Big Ten Henry Pohlmeyer South Dakota State 22-5 Big 12 Selwyn Porter The Citadel 22-19 SoCon Jared Prince Navy 8-2 EIWA Collin Purinton Nebraska 18-9 Big Ten Hunter Richard Cornell 25-10 EIWA Russell Rohlfing CSU Bakersfield 22-7 Pac 12 Graham Rooks Indiana 16-10 Big Ten Sammy Sasso Ohio State 24-3 Big Ten At Large Tanner Smith Chattanooga 25-9 SoCon Kanen Storr Michigan 17-5 Big Ten At Large Yahya Thomas Northwestern 16-8 Big Ten At Large Max Thomsen Northern Iowa 20-8 Big 12 Jarod Verkleeren Penn State 17-8 Big Ten Tyshawn Williams SIU Edwardsville 13-9 MAC Brock Zacherl Clarion 22-4 MAC

157 pounds

Name School Record Conference Eric Barone Illinois 15-13 Big Ten Alex Carida Bloomsburg 17-12 MAC David Carr Iowa State 18-1 Big 12 At Large Zac Carson Ohio 22-11 MAC Kendall Coleman Purdue 29-8 Big Ten Ryan Deakin Northwestern 21-0 Big Ten Jesse Dellavecchia Rider 30-2 MAC Larry Early Old Dominion 21-6 MAC Tyler Eischens Stanford 21-9 Pac 12 Jared Franek North Dakota State 27-7 Big 12 Markus Hartman Army West Point 30-7 EIWA Austin Headlee North Carolina 18-9 ACC Hayden Hidlay NC State 28-1 ACC Josh Humphreys Lehigh 20-5 EIWA Jarrett Jacques Missouri 25-7 MAC At Large Jahi Jones Maryland 12-8 Big Ten At Large Alexander Klucker Lock Haven 14-10 MAC BC LaPrade Virginia Tech 13-9 ACC Will Lewan Michigan 21-7 Big Ten Justin McCoy Virginia 18-13 ACC Quincy Monday Princeton 24-4 EIWA Logan Parks Central Michigan 22-12 MAC Taleb Rahmani Pittsburgh 18-9 ACC Peyton Robb Nebraska 20-6 Big Ten Justin Ruffin SIU Edwardsville 26-9 MAC Wyatt Sheets Oklahoma State 20-7 Big 12 Jacori Teemer Arizona State 17-5 Pac 12 Justin Thomas Oklahoma 21-9 Big 12 Jake Tucker Michigan State 27-9 Big Ten At Large Mike Van Brill Rutgers 19-18 Big Ten Jacob Wright Fresno State 25-8 Big 12 At Large Kaleb Young Iowa 15-5 Big Ten Matt Zovistoski Appalachian State 28-7 SoCon

165 pounds

Name School Record Conference Dan Braunagel Illinois 23-9 Big Ten Thomas Bullard NC State 23-6 ACC Philip Conigliaro Harvard 31-7 EIWA Tanner Cook South Dakota State 22-4 Big 12 Cam Coy Virginia 4-6 ACC Grant Cuomo Princeton 19-7 EIWA Andrew Fogarty North Dakota State 21-4 Big 12 Shane Griffith Stanford 28-0 Pac 12 Zach Hartman Bucknell 27-8 EIWA Drew Hughes Michigan State 18-11 Big Ten At Large Ebed Jarrell Drexel 18-7 EIWA Vincenzo Joseph Penn State 15-1 Big Ten Troy Keller Buffalo 21-4 MAC Alex Marinelli Iowa 20-1 Big Ten Cael McCormick Army West Point 21-7 EIWA David McFadden Virginia Tech 21-5 ACC Tyler Meisinger Michigan 9-11 Big Ten At Large Peyton Mocco Missouri 27-12 MAC At Large Kennedy Monday North Carolina 20-8 ACC At Large Bailee O`Reilly Minnesota 22-11 Big Ten Izzak Olejnik Northern Illinois 19-10 MAC Shayne Oster Northwestern 20-10 Big Ten Quentin Perez Campbell 26-6 SoCon Joshua Shields Arizona State 22-5 Pac 12 Tanner Skidgel Navy 20-4 EIWA Ethan Smith Ohio State 19-13 Big Ten Ricky Stamm Hofstra 23-10 EIWA Chase Straw Iowa State 14-15 Big 12 At Large Bernie Truax Cal Poly 18-11 Pac 12 Jake Wentzel Pittsburgh 18-7 ACC Isaiah White Nebraska 20-4 Big Ten At Large Evan Wick Wisconsin 23-4 Big Ten Travis Wittlake Oklahoma State 27-2 Big 12

174 pounds

Name School Record Conference Kimball Bastian Utah Valley 17-8 Big 12 Daniel Bullard NC State 24-6 ACC Spencer Carey Navy 21-7 EIWA Samuel Colbray Iowa State 18-9 Big 12 At Large Mason Eaglin Duke 21-13 ACC Thomas Flitz Appalachian State 30-11 SoCon Connor Flynn Missouri 22-8 MAC Joseph Gunther Illinois 17-9 Big Ten Mark Hall Penn State 23-1 Big Ten Gregg Harvey Pittsburgh 17-8 ACC Ben Harvey Army West Point 23-9 EIWA At Large Hayden Hastings Wyoming 23-10 Big 12 Cody Hughes Virginia Tech 13-12 ACC Michael Kemerer Iowa 15-1 Big Ten Jordan Kutler Lehigh 21-1 EIWA Mikey Labriola Nebraska 20-10 Big Ten Clay Lautt North Carolina 21-7 ACC Dylan Lydy Purdue 31-2 Big Ten Layne Malczewski Michigan State 25-13 Big Ten Anthony Mantanona Oklahoma 21-7 Big 12 Andrew McNally Kent State 31-7 MAC Michael O`Malley Drexel 20-9 EIWA At Large Jacob Oliver Edinboro 25-6 MAC Neal Richards VMI 38-7 SoCon Kaleb Romero Ohio State 19-7 Big Ten Dean Sherry Rider 24-8 MAC Jared Siegrist Lock Haven 24-11 MAC Devin Skatzka Minnesota 28-10 Big Ten Joseph Smith Oklahoma State 12-6 Big 12 At Large Phillip Spadafora Maryland 17-16 Big Ten Bryce Steiert Northern Iowa 27-3 Big 12 Anthony Valencia Arizona State 22-6 Pac 12 At Large Brandon Womack Cornell 14-7 EIWA

184 pounds

Name School Record Conference Antonio Agee Old Dominion 24-14 MAC At Large Trevor Allard Bloomsburg 24-4 MAC Abe Assad Iowa 22-7 Big Ten Hunter Bolen Virginia Tech 24-2 ACC Nino Bonaccorsi Pittsburgh 23-5 ACC Zach Braunagel Illinois 21-10 Big Ten Aaron Brooks Penn State 15-1 Big Ten Cameron Caffey Michigan State 27-7 Big Ten Zach Carlson South Dakota State 26-6 Big 12 Alan Clothier Northern Colorado 26-8 Big 12 Marcus Coleman Iowa State 17-11 Big 12 Lou Deprez Binghamton 26-5 EIWA Jelani Embree Michigan 16-11 Big Ten Tanner Harvey American 24-8 EIWA Trent Hidlay NC State 23-4 ACC Billy Janzer Rutgers 21-10 Big Ten Rocky Jordan Ohio State 29-9 Big Ten At Large Jonathan Loew Cornell 26-13 EIWA Josh Loomer CSU Bakersfield 10-14 Pac 12 Taylor Lujan Northern Iowa 28-2 Big 12 Max Lyon Purdue 19-15 Big Ten Anthony Montalvo Oklahoma State 25-6 Big 12 Andrew Morgan Campbell 29-6 SoCon At Large Tate Samuelson Wyoming 19-14 Big 12 Johnny Sebastian Wisconsin 12-8 Big Ten At Large Travis Stefanik Princeton 17-7 EIWA Noah Stewart Army West Point 18-6 EIWA Taylor Venz Nebraska 20-8 Big Ten Matthew Waddell Chattanooga 22-9 SoCon At Large Owen Webster Minnesota 22-12 Big Ten Chris Weiler Lehigh 17-7 EIWA Brit Wilson Northern Illinois 21-3 MAC Dylan Wisman Missouri 19-8 MAC

197 pounds

Name School Record Conference Noah Adams West Virginia 32-0 Big 12 Jay Aiello Virginia 27-4 ACC Gage Braun Northern Illinois 23-12 MAC JT Brown Army West Point 21-9 EIWA Patrick Brucki Princeton 21-5 EIWA Christian Brunner Purdue 25-6 Big Ten At Large Stephen Buchanan Wyoming 26-13 Big 12 Greg Bulsak Clarion 27-5 MAC Ben Darmstadt Cornell 28-6 EIWA Lucas Davison Northwestern 17-8 Big Ten Cordell Eaton North Dakota State 15-12 Big 12 Dakota Geer Oklahoma State 24-8 Big 12 Jake Jakobsen Lehigh 16-9 EIWA At Large Wyatt Koelling Missouri 20-7 MAC Ethan Laird Rider 24-7 MAC Thomas Lane Cal Poly 20-5 Pac 12 Bryan McLaughlin Drexel 18-16 EIWA Kollin Moore Ohio State 27-0 Big Ten Kordell Norfleet Arizona State 14-3 Pac 12 At Large Jordan Pagano Rutgers 22-8 Big Ten Landon Pelham Central Michigan 21-12 MAC Drew Phipps Bucknell 31-7 EIWA Shakur Rasheed Penn State 8-6 Big Ten At Large Hunter Ritter Minnesota 20-10 Big Ten Demazio Samuel Appalachian State 19-9 SoCon Eric Schultz Nebraska 23-4 Big Ten Jacob Seely Northern Colorado 18-9 Big 12 Tanner Sloan South Dakota State 21-6 Big 12 At Large Jackson Striggow Michigan 20-10 Big Ten Nathan Traxler Stanford 20-5 Pac 12 At Large Cole Urbas Penn 21-13 EIWA Jacob Warner Iowa 20-4 Big Ten Jake Woodley Oklahoma 20-9 Big 12

285 pounds