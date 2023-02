NCAA Division I Wrestling Committee releases qualifying tournament allocations for 2023 championships

INDIANAPOLIS — The NCAA Division I Wrestling Committee has announced the pre- allocation spots for the 2023 NCAA Division I Wrestling Championships as listed in the chart below.

Each qualifying tournament was awarded pre-allocations to the national tournament based on regular season performance by conference wrestlers through February 19. The pre-allocations were determined by using a sliding scale of the three standards while never going below the base of .700 winning percentage, top 30 coaches’ ranking and top 30 RPI ranking until reaching the maximum of 29 wrestlers per weight class.

For each wrestler that reached the threshold in at least two of the three categories, his conference tournament was awarded a qualifying spot in that weight class. Each conference was awarded a minimum of one automatic bid per weight class, which will go to the tournament champion, even if they did not have any wrestlers reach at least two of the three thresholds. NCAA championship spots for each qualifying event will be awarded at conference tournaments based solely on place-finish.

After all the conference tournaments have concluded, the NCAA Division I Wrestling Committee will meet in-person to select the remaining 46 at-large qualifiers, which will be announced on March 7, while brackets and seeding will be announced on NCAA.com at 8 p.m. on March 8. All weight classes will consist of 33 wrestlers.

Conference 125 133 141 149 157 165 174 184 197 285 Total Atlantic Coast Conference 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 33 Big 12 Conference 6 5 7 7 7 8 6 4 6 8 64 Big Ten Conference 9 9 9 9 10 8 7 9 9 9 88 Eastern Intercollegiate Wrestling Association 6 5 5 2 3 5 4 4 5 6 45 Mid-American Conference 2 1 2 5 4 1 4 2 1 1 23 Pacific-12 Conference 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1 19 Southern Conference 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 Pre-Allocations 29 28 29 29 29 28 28 26 29 29 284 At-Large 4 5 4 4 4 5 5 7 4 4 46

The coaches’ rankings are determined by a vote of 14 coaches in each weight class with two head coaches from each of the seven conferences. For ranking purposes, coaches may only consider a wrestler that has been designated as a starter at a respective weight class. Wrestlers must have eight Division I matches in the weight class to be considered with at least one within the last 30 days.

The RPI is a calculation that consists of three factors: winning percentage, opponent winning percentage (strength of schedule) and opponent’s opponent winning percentage (opponent’s strength of schedule). Only matches against Division I opponents at the designated weight class count towards the RPI and a wrestler needs to have wrestled 15 matches to be ranked.

The coaches’ ranking and RPI are two of several criteria that will be evaluated during the at-large selection and seeding process along with head-to-head competition, quality wins, conference tournament placement, results versus common opponents and win percentage.

A full description of the entire selection process for the 2023 Division I Wrestling Championships is available at ncaa.org.

The 2023 NCAA Division I Wrestling Championships take place March 16-18 at BOK Center in Tulsa as the event returns to Oklahoma for the first time since being held in Oklahoma City in 2014.

Coaches rankings (through Feb. 19)

125 pounds

Rank Name Team Conference Points 1 Spencer Lee Iowa Big Ten 396 2 Pat Glory Princeton EIWA 384 3 Liam Cronin Nebraska Big Ten 366 4 Matt Ramos Purdue Big Ten 364 5 Eric Barnett Wisconsin Big Ten 343 6 Patrick McKee Minnesota Big Ten 329 7 Killian Cardinale West Virginia Big 12 326 8 Brandon Courtney Arizona St. Pac 12 320 9 Malik Heinselman Ohio St. Big Ten 294 10 Anthony Noto Lock Haven MAC 272 11 Noah Surtin Missouri Big 12 258 12 Brandon Kaylor Oregon St. Pac 12 254 13 Caleb Smith App State SoCon 247 14 Michael DeAugustino Northwestern Big Ten 244.5 15 Braxton Brown Maryland Big Ten 225 16 Dean Peterson Rutgers Big Ten 222 17 Jack Medley Michigan Big Ten 207 18 Brett Ungar Cornell EIWA 156 19 Jore Volk Wyoming Big 12 151 20 Diego Sotelo Harvard EIWA 146 21 Stevo Poulin Northern Colo. Big 12 144 22 Nick Babin Columbia EIWA 119 23 Ethan Berginc Army West Point EIWA 118 24 Ryan Miller Penn EIWA 115 25 Jack Wagner North Carolina ACC 104.5 26 Tanner Jordan South Dakota St. Big 12 89 27 Joey Prata Oklahoma Big 12 77.5 28 Nico Provo Stanford Pac 12 64 29 Jarrett Trombley NC State ACC 60.5 30 Eddie Ventresca Virginia Tech ACC 55 31 Anthony Molton Campbell SoCon 50.5 32 Jake Ferri Kent St. MAC 47 33 Kase Mauger Utah Valley Big 12 31.5

133 pounds:

Rank Name Team Conference Points 1 Roman Bravo-Young Penn St. Big Ten 396 2 Daton Fix Oklahoma St. Big 12 384 3 Vito Arujau Cornell EIWA 372 4 Michael McGee Arizona St. Pac 12 360 5 Connor McGonagle Lehigh EIWA 347 6 Sam Latona Virginia Tech ACC 333 7 Michael Colaiocco Penn EIWA 312 8 Jesse Mendez Ohio St. Big Ten 308 9 Micky Phillippi Pittsburgh ACC 306 10 Lucas Byrd Illinois Big Ten 300 11 Dylan Ragusin Michigan Big Ten 272 12 Chris Cannon Northwestern Big Ten 265 13 Aaron Nagao Minnesota Big Ten 246 14 Joe Heilmann Rutgers Big Ten 239 15 Kai Orine NC State ACC 219.5 16 Kyle Biscoglia UNI Big 12 203.5 17 Jason Shaner Oregon St. Pac 12 189 18 Zach Redding Iowa St. Big 12 178.5 19 RayVon Foley Michigan St. Big Ten 168 20 Cody Phippen Air Force Big 12 155 21 Chance Rich CSU Bakersfield Pac 12 148.5 22 Brayden Palmer Chattanooga SoCon 143 23 Domenic Zaccone Campbell SoCon 132.5 24 Ethan Oakley App State SoCon 112.5 25 Kurtis Phipps Bucknell EIWA 109.5 26 Henry Porter Indiana Big Ten 101 27 Connor Brown Missouri Big 12 73.5 28 Taylor Lamont Wisconsin Big Ten 68 29 Wyatt Henson Oklahoma Big 12 46.5 30 Gable Strickland Lock Haven MAC 33 31 Brendan Ferretti Navy EIWA 31.5 32 Kyle Burwick Nebraska Big Ten 25.5 33 Angelo Rini Columbia EIWA 24

141 pounds:

Rank Name Team Conference Points 1 Andrew Alirez Northern Colo. Big 12 395 2 Real Woods Iowa Big Ten 385 3 Cole Matthews Pittsburgh ACC 366 4 Beau Bartlett Penn St. Big Ten 363 5 Ryan Jack NC State ACC 347 6 Brock Hardy Nebraska Big Ten 336 7 Mosha Schwartz Oklahoma Big 12 317 8 Cael Happel UNI Big 12 312 9 Clay Carlson South Dakota St. Big 12 286 10 Frankie Tal Shahar Northwestern Big Ten 268 11 Lachlan McNeil North Carolina ACC 266 12 Tom Crook Virginia Tech ACC 259 13 Allan Hart Missouri Big 12 249 14 Carter Young Oklahoma St. Big 12 248 15 Vince Cornella Cornell EIWA 233 16 Jakob Bergeland Minnesota Big Ten 227 17 Parker Filius Purdue Big Ten 192 18 Dylan D`Emilio Ohio St. Big Ten 162.5 19 Joe Olivieri Rutgers Big Ten 147.5 20 Jesse Vasquez Arizona St. Pac 12 133 21 Saul Ervin SIUE MAC 120 22 McKenzie Bell Rider MAC 117 23 Matt Kazimir Columbia EIWA 113.5 24 Danny Pucino Illinois Big Ten 107.5 24 Darren Miller Bucknell EIWA 107.5 26 Cole Mattin Michigan Big Ten 103 27 Malyke Hines Lehigh EIWA 102 28 Josh Koderhandt Navy EIWA 100 29 Cleveland Belton Oregon St. Pac 12 85 30 Dylan Droegemueller North Dakota St. Big 12 75 31 Jordan Titus West Virginia Big 12 52 32 Shannon Hanna Campbell SoCon 49 33 Zach Price Gardner-Webb SoCon 16.5

149 pounds:

Rank Name Team Conference Points 1 Yianni Diakomihalis Cornell EIWA 396 2 Austin Gomez Wisconsin Big Ten 381 3 Sammy Sasso Ohio St. Big Ten 375 4 Yahya Thomas Northwestern Big Ten 361 5 Kyle Parco Arizona St. Pac 12 348 6 Brock Mauller Missouri Big 12 334 7 Caleb Henson Virginia Tech ACC 321 8 Max Murin Iowa Big Ten 310 9 Jonathan Millner App State SoCon 305 10 Paniro Johnson Iowa St. Big 12 297 11 Jaden Abas Stanford Pac 12 266 12 Doug Zapf Penn EIWA 263 13 Shayne Van Ness Penn St. Big Ten 253 14 Colin Realbuto UNI Big 12 252 15 Jackson Arrington NC State ACC 232 16 Michael Blockhus Minnesota Big Ten 215 17 Kellyn March North Dakota St. Big 12 199 18 Caleb Tyus SIUE MAC 172 19 Ethen Miller Maryland Big Ten 158.5 20 Chance Lamer Michigan Big Ten 154.5 21 Quinn Kinner Rider MAC 143.5 22 Victor Voinovich Oklahoma St. Big 12 140.5 23 Mitch Moore Oklahoma Big 12 128.5 24 Dom Demas Cal Poly Pac 12 122.5 25 Graham Rooks Indiana Big Ten 93 26 Johnny Lovett Central Mich. MAC 87.5 26 Ryan Burgos Edinboro MAC 87.5 28 Sam Hillegas West Virginia Big 12 63 29 Jarod Verkleeren Virginia ACC 58.5 30 Tyler Badgett Pittsburgh ACC 51 31 Alec Hagan Ohio MAC 38 32 Dylan Martinez Air Force Big 12 35.5 33 Nick Stonecheck Lock Haven MAC 34.5

157 pounds:

Rank Name Team Conference Points 1 Peyton Robb Nebraska Big Ten 396 2 Jared Franek North Dakota St. Big 12 378 2 Austin O`Connor North Carolina ACC 378 4 Josh Humphreys Lehigh EIWA 359 5 Bryce Andonian Virginia Tech ACC 339 6 Kendall Coleman Purdue Big Ten 335 7 Ed Scott NC State ACC 321 8 Levi Haines Penn St. Big Ten 318 9 Kaden Gfeller Oklahoma St. Big 12 291 10 Jarrett Jacques Missouri Big 12 277 11 Chase Saldate Michigan St. Big Ten 273 12 Cobe Siebrecht Iowa Big Ten 271 13 Will Lewan Michigan Big Ten 270 14 Trevor Chumbley Northwestern Big Ten 242 15 Daniel Cardenas Stanford Pac 12 198 16 Anthony Artalona Penn EIWA 187.5 17 Jacob Wright Wyoming Big 12 185.5 18 Garrett Model Wisconsin Big Ten 184.5 19 Cael Swensen South Dakota St. Big 12 178.5 20 Brayton Lee Minnesota Big Ten 172.5 21 Derek Gilcher Indiana Big Ten 165 22 Paddy Gallagher Ohio St. Big Ten 151 23 Derek Holschlag UNI Big 12 146 24 Cesar Alvan Columbia EIWA 116 25 Andrew Clark Rutgers Big Ten 89 26 Tommy Askey App State SoCon 82.5 27 Corbyn Munson Central Mich. MAC 81 28 Peyten Kellar Ohio MAC 49.5 29 Jason Kraisser Iowa St. Big 12 46.5 30 Andrew Cerniglia Navy EIWA 39 31 Michael North Maryland Big Ten 33 31 Michael Petite Buffalo MAC 33 33 Marcus Robinson Cleveland St. MAC 28.5

165 pounds:

Rank Name Team Conference Points 1 David Carr Iowa St. Big 12 396 2 Keegan O`Toole Missouri Big 12 384 3 Shane Griffith Stanford Pac 12 370 4 Quincy Monday Princeton EIWA 355 5 Cameron Amine Michigan Big Ten 340 6 Dean Hamiti Wisconsin Big Ten 336 7 Julian Ramirez Cornell EIWA 319 8 Patrick Kennedy Iowa Big Ten 312 9 Michael Caliendo III North Dakota St. Big 12 310 10 Alex Facundo Penn St. Big Ten 292 11 Peyton Hall West Virginia Big 12 281 12 Izzak Olejnik NIU MAC 251 13 Carson Kharchla Ohio St. Big Ten 242 14 Joshua Ogunsanya Columbia EIWA 218 15 Justin McCoy Virginia ACC 201 16 Matthew Olguin Oregon St. Pac 12 200 17 Tanner Cook South Dakota St. Big 12 192.5 18 Austin Yant UNI Big 12 191 19 Dan Braunagel Illinois Big Ten 181 20 Maxx Mayfield Northwestern Big Ten 173 21 Gerrit Nijenhuis Oklahoma Big 12 168.5 22 Holden Heller Pittsburgh ACC 136 22 Evan Barczak Drexel EIWA 136 24 Wyatt Sheets Oklahoma St. Big 12 113.5 25 Caleb Fish Michigan St. Big Ten 108 26 Connor Brady Virginia Tech ACC 93 26 Will Formato App State SoCon 93 28 Andrew Sparks Minnesota Big Ten 80 29 Rodrick Mosley Gardner-Webb SoCon 75.5 30 Matthew Singleton NC State ACC 49 31 Avery Bassett Lock Haven MAC 34.5 32 Brevin Cassella Binghamton EIWA 28.5 33 Bubba Wilson Nebraska Big Ten 24

174 pounds:

Rank Name Team Conference Points 1 Carter Starocci Penn St. Big Ten 396 2 Mikey Labriola Nebraska Big Ten 384 3 Mekhi Lewis Virginia Tech ACC 372 4 Chris Foca Cornell EIWA 360 5 Ethan Smith Ohio St. Big Ten 345 6 Peyton Mocco Missouri Big 12 332 7 Bailee O`Reilly Minnesota Big Ten 315 8 Edmond Ruth Illinois Big Ten 307 9 Demetrius Romero Utah Valley Big 12 285 10 Dustin Plott Oklahoma St. Big 12 281 11 Donnell Washington Indiana Big Ten 270 12 Rocky Jordan Chattanooga SoCon 263 13 Mickey O`Malley Drexel EIWA 238 14 Cade DeVos South Dakota St. Big 12 234 15 Nelson Brands Iowa Big Ten 232 16 Troy Fisher Northwestern Big Ten 209 17 Benjamin Pasiuk Army West Point EIWA 208.5 18 Sam Wolf Air Force Big 12 193 19 Nick Incontrera Penn EIWA 173.5 20 Aaron Olmos Oregon St. Pac 12 158.5 21 Tyler Eischens Stanford Pac 12 130.5 22 Tate Picklo Oklahoma Pac 12 104.5 23 Andrew Berreyesa Northern Colo. Pac 12 83.5 24 Clay Lautt North Carolina ACC 78 25 Alex Faison NC State ACC 77.5 26 Sal Perrine Ohio MAC 72 27 Julien Broderson Iowa St. Big 12 65.6 28 Alex Cramer Central Mich. MAC 63.5 29 Luca Augustine Pittsburgh ACC 55.5 30 Jared McGill Edinboro MAC 53 31 Cael Valencia Arizona St. Pac 12 48.5 32 Philip Conigliaro Harvard EIWA 46 33 Lennox Wolak Columbia EIWA 43

184 pounds

Rank Name Team Conference Points 1 Aaron Brooks Penn St. Big Ten 396 2 Parker Keckeisen UNI Big 12 381 3 Trent Hidlay NC State ACC 374 4 Marcus Coleman Iowa St. Big 12 361 5 Kaleb Romero Ohio St. Big Ten 348 6 Trey Munoz Oregon St. Pac 12 330 7 Hunter Bolen Virginia Tech ACC 324 8 Matt Finesilver Michigan Big Ten 313 9 Isaiah Salazar Minnesota Big Ten 303 10 Abe Assad Iowa Big Ten 285 11 Travis Wittlake Oklahoma St. Big 12 270 12 Gavin Kane North Carolina ACC 259 13 Layne Malczewski Michigan St. Big Ten 255 14 Lenny Pinto Nebraska Big Ten 238 15 Brian Soldano Rutgers Big Ten 237 16 Neil Antrassian Virginia ACC 214 17 Reece Heller Pittsburgh ACC 206 18 Tate Samuelson Lehigh EIWA 185 19 Cade King South Dakota St. Big 12 174.5 20 Jacob Nolan Binghamton EIWA 143.5 21 Will Feldkamp Clarion MAC 132.5 22 Dylan Connell Illinois Big Ten 130 23 Brian Bonino Drexel EIWA 113 24 Jacob Ferreira Hofstra EIWA 109.5 25 Colton Hawks Missouri Big 12 98.5 26 Giuseppe Hoose Buffalo MAC 97 27 Deanthony Parker Jr North Dakota St. Big 12 72 28 Matthew Waddell Chattanooga SoCon 67.5 29 David Key Navy EIWA 54 30 Caleb Hopkins Campbell SoCon 51.5 31 Anthony Carman West Virginia Big 12 50.5 32 Anthony Montalvo Arizona St. Pac 12 34 33 Jha`Quan Anderson Gardner-Webb SoCon 25

197 pounds:

Rank Name Team Conference Points 1 Nino Bonaccorsi Pittsburgh ACC 396 2 Michael Beard Lehigh EIWA 381 3 Max Dean Penn St. Big Ten 372 4 Rocky Elam Missouri Big 12 360.5 5 Bernie Truax Cal Poly Pac 12 344 6 Ethan Laird Rider MAC 339 7 Yonger Bastida Iowa St. Big 12 317 8 Isaac Trumble NC State ACC 315 9 Tanner Sloan South Dakota St. Big 12 310 10 Silas Allred Nebraska Big Ten 277 11 Jacob Warner Iowa Big Ten 267 12 Zac Braunagel Illinois Big Ten 259 13 Owen Pentz North Dakota St. Big 12 247 14 Cameron Caffey Michigan St. Big Ten 233 15 Tanner Harvey Oregon St. Pac 12 218 16 Jacob Cardenas Cornell EIWA 213.5 17 Braxton Amos Wisconsin Big Ten 206 18 Gavin Hoffman Ohio St. Big Ten 190.5 19 Jaxon Smith Maryland Big Ten 183 20 Luke Surber Oklahoma St. Big 12 175 21 Andy Smith Virginia Tech ACC 146 22 Luke Stout Princeton EIWA 143 23 Evan Bockman Utah Valley Big 12 139 24 Michael Battista Virginia ACC 124.5 25 Michial Foy Minnesota Big Ten 122 26 Levi Hopkins Campbell SoCon 80 27 Jacob Koser Navy EIWA 76.5 28 Nick Stemmet Stanford Pac 12 63 29 Trey Rogers Hofstra EIWA 58 30 Andrew Davison Northwestern Big Ten 46.5 31 Cole Urbas Penn EIWA 41.5 32 Austin Cooley West Virginia Big 12 31.5 33 Tyler Bagoly Clarion MAC 24

Heavyweight:

Rank Name Team Conference Points 1 Mason Parris Michigan Big Ten 396 2 Greg Kerkvliet Penn St. Big Ten 384 3 Tony Cassioppi Iowa Big Ten 372 4 Lucas Davison Northwestern Big Ten 360 5 Cohlton Schultz Arizona St. Pac 12 344 6 Wyatt Hendrickson Air Force Big 12 341 7 Sam Schuyler Iowa St. Big 13 321 8 Zach Elam Missouri Big 14 309 9 Yaraslau Slavikouski Harvard EIWA 306 10 Trent Hillger Wisconsin Big Ten 288 11 Owen Trephan NC State ACC 278 12 AJ Nevills South Dakota St. Big 12 253 13 Tyrell Gordon UNI Big 12 239 14 Colton McKiernan SIUE MAC 234 15 Taye Ghadiali Campbell SoCon 219 16 Tate Orndorff Ohio St. Big Ten 215 17 Josh Heindselman Oklahoma Big 12 187 18 Hunter Catka Virginia Tech ACC 183.5 19 Konner Doucet Oklahoma St. Big 12 171.5 20 Jonah Niesenbaum Duke ACC 170.5 21 Michael Wolfgram West Virginia Big 12 149 22 Grady Griess Navy EIWA 147 23 Boone Mcdermott Rutgers Big Ten 142 24 Cory Day Binghamton EIWA 109.5 25 Jacob Bullock Indiana Big Ten 102 26 Jaron Smith Maryland Big Ten 77 27 Ben Goldin Penn EIWA 75.5 28 Nathan Taylor Lehigh EIWA 67 29 Dorian Crosby Bucknell EIWA 53 30 Juan Mora North Dakota St. Big 12 42 31 Garrett Joles Minnesota Big Ten 37 32 Isaac Reid Lock Haven MAC 37 33 Travis Stefanik Princeton EIWA 30

RPI rankings (through Feb. 19)

125 pounds

Rank Name Team Conference 1 Liam Cronin Nebraska Big Ten 2 Malik Heinselman Ohio St. Big Ten 3 Matt Ramos Purdue Big Ten 4 Brett Ungar Cornell EIWA 5 Dean Peterson Rutgers Big Ten 6 Eric Barnett Wisconsin Big Ten 7 Anthony Noto Lock Haven MAC 8 Jack Medley Michigan Big Ten 9 Stevo Poulin Northern Colo. Big 12 10 Braxton Brown Maryland Big Ten 11 Brandon Kaylor Oregon St. Pac 12 12 Jack Wagner North Carolina ACC 13 Nico Provo Stanford Pac 12 14 Caleb Smith App State SoCon 15 Eddie Ventresca Virginia Tech ACC 16 Noah Surtin Missouri Big 12 17 Ryan Miller Penn EIWA 18 Nick Babin Columbia EIWA 19 Blake West NIU MAC 20 Ethan Berginc Army West Point EIWA 21 Jore Volk Wyoming Big 12 22 Joey Prata Oklahoma Big 12 23 Tanner Jordan South Dakota St. Big 12 24 Markel Baker George Mason MAC 25 Anthony Molton Campbell SoCon 26 Jake Ferri Kent St. MAC 27 Jarrett Trombley NC State ACC 28 Tucker Owens Air Force Big 12 29 Kase Mauger Utah Valley Big 12 30 Colton Camacho Pittsburgh ACC 31 Jacob Moran Indiana Big Ten 32 Kyle Gollhofer UNI Big 12 33 Mason Leiphart Franklin & Marshall EIWA

133 pounds:

Rank Name Team Conference 1 Vito Arujau Cornell EIWA 2 Daton Fix Oklahoma St. Big 12 3 Jesse Mendez Ohio St. Big Ten 4 Michael McGee Arizona St. Pac 12 5 Lucas Byrd Illinois Big Ten 6 Aaron Nagao Minnesota Big Ten 7 Sam Latona Virginia Tech ACC 8 Chris Cannon Northwestern Big Ten 9 Dylan Ragusin Michigan Big Ten 10 Joe Heilmann Rutgers Big Ten 11 Michael Colaiocco Penn EIWA 12 Cody Phippen Air Force Big 12 13 Zach Redding Iowa St. Big 12 14 Kai Orine NC State ACC 15 Kurtis Phipps Bucknell EIWA 16 Kyle Biscoglia UNI Big 12 17 Domenic Zaccone Campbell SoCon 18 Chance Rich CSU Bakersfield Pac 12 19 Brendan Ferretti Navy EIWA 20 Taylor Lamont Wisconsin Big Ten 21 Jason Shaner Oregon St. Pac 12 22 Henry Porter Indiana Big Ten 23 Connor Brown Missouri Big 12 24 Brayden Palmer Chattanooga SoCon 25 Wyatt Henson Oklahoma Big 12 26 Ethan Rotondo Cal Poly Pac 12 27 Angelo Rini Columbia EIWA 28 Kyle Waterman Drexel EIWA 29 Richie Koehler Rider MAC 30 RayVon Foley Michigan St. Big Ten 31 Hunter Adrian Brown EIWA 32 Jack Maida American EIWA 33 Cole Rhone Bloomsburg MAC

141 pounds:

Rank Name Team Conference 1 Brock Hardy Nebraska Big Ten 2 Ryan Jack NC State ACC 3 Andrew Alirez Northern Colo. Big 12 4 Beau Bartlett Penn St. Big Ten 5 Cael Happel UNI Big 12 6 Cole Matthews Pittsburgh ACC 7 Vince Cornella Cornell EIWA 8 Mosha Schwartz Oklahoma Big 12 9 Carter Young Oklahoma St. Big 12 10 Joe Olivieri Rutgers Big Ten 11 Lachlan McNeil North Carolina ACC 12 Jakob Bergeland Minnesota Big Ten 13 Jesse Vasquez Arizona St. Pac 12 14 Matt Kazimir Columbia EIWA 15 Cole Mattin Michigan Big Ten 16 Parker Filius Purdue Big Ten 17 Tom Crook Virginia Tech ACC 18 Dylan Droegemueller North Dakota St. Big 12 19 Josh Koderhandt Navy EIWA 20 Dylan D`Emilio Ohio St. Big Ten 21 Darren Miller Bucknell EIWA 22 Clay Carlson South Dakota St. Big 12 23 Allan Hart Missouri Big 12 24 Malyke Hines Lehigh EIWA 24 Danny Pucino Illinois Big Ten 26 McKenzie Bell Rider MAC 27 Joseph Zargo Wisconsin Big Ten 28 Carmen Ferrante Penn EIWA 29 Julian Sanchez Army West Point EIWA 30 Jordan Titus West Virginia Big 12 31 Cleveland Belton Oregon St. Pac 12 32 Dylan Cedeno Virginia ACC 33 Ty Smith Utah Valley Big 12

149 pounds:

Rank Name Team Conference 1 Yahya Thomas Northwestern Big Ten 2 Sammy Sasso Ohio St. Big Ten 3 Kyle Parco Arizona St. Pac 12 4 Shayne Van Ness Penn St. Big Ten 5 Doug Zapf Penn EIWA 6 Colin Realbuto UNI Big 12 7 Caleb Henson Virginia Tech ACC 8 Jackson Arrington NC State ACC 9 Max Murin Iowa Big Ten 10 Jaden Abas Stanford Pac 12 11 Kellyn March North Dakota St. Big 12 12 Quinn Kinner Rider MAC 13 Paniro Johnson Iowa St. Big 12 14 Jonathan Millner App State SoCon 15 Graham Rooks Indiana Big Ten 16 Chance Lamer Michigan Big Ten 17 Caleb Tyus SIUE MAC 18 Ryan Burgos Edinboro MAC 19 Victor Voinovich Oklahoma St. Big 12 20 Mitch Moore Oklahoma Big 12 21 Ethen Miller Maryland Big Ten 22 Sam Hillegas West Virginia Big 12 23 Max Brignola Lehigh EIWA 24 Tyler Badgett Pittsburgh ACC 25 Johnny Lovett Central Mich. MAC 26 Michael Blockhus Minnesota Big Ten 26 Alec Hagan Ohio MAC 28 Danny Fongaro Columbia EIWA 29 Nick Stonecheck Lock Haven MAC 30 Dylan Martinez Air Force Big 12 31 Jarod Verkleeren Virginia ACC 32 Kyle Schickel Clarion MAC 33 Tony White Rutgers Big Ten

157 pounds:

Rank Name Team Conference 1 Peyton Robb Nebraska Big Ten 2 Austin O`Connor North Carolina ACC 2 Kaden Gfeller Oklahoma St. Big 12 4 Ed Scott NC State ACC 5 Levi Haines Penn St. Big Ten 6 Jared Franek North Dakota St. Big 12 7 Trevor Chumbley Northwestern Big Ten 8 Anthony Artalona Penn EIWA 9 Kendall Coleman Purdue Big Ten 10 Jarrett Jacques Missouri Big 12 11 Will Lewan Michigan Big Ten 12 Paddy Gallagher Ohio St. Big Ten 13 Garrett Model Wisconsin Big Ten 14 Derek Holschlag UNI Big 12 15 Cael Swensen South Dakota St. Big 12 16 Cesar Alvan Columbia EIWA 17 Chase Saldate Michigan St. Big Ten 18 Derek Gilcher Indiana Big Ten 19 Caleb Dowling West Virginia Big 12 20 Marcus Robinson Cleveland St. MAC 21 Peyten Kellar Ohio MAC 22 Ashton Eyler Lock Haven MAC 23 Tommy Askey App State SoCon 24 Jacob Wright Wyoming Big 12 25 Peter Pappas George Mason MAC 26 Andrew Clark Rutgers Big Ten 27 Corbyn Munson Central Mich. MAC 28 Michael North Maryland Big Ten 29 Nathan Lukez Army West Point EIWA 30 Vinny Zerban Northern Colo. Big 12 31 Jason Kraisser Iowa St. Big 12 31 Troy Nation Campbell SoCon 33 Jared Hill Oklahoma Big 12

165 pounds:

Rank Name Team Conference 1 Dean Hamiti Wisconsin Big Ten 2 David Carr Iowa St. Big 12 3 Quincy Monday Princeton EIWA 4 Shane Griffith Stanford Pac 12 5 Alex Facundo Penn St. Big Ten 6 Izzak Olejnik NIU MAC 7 Patrick Kennedy Iowa Big Ten 8 Julian Ramirez Cornell EIWA 9 Tanner Cook South Dakota St. Big 12 10 Matthew Olguin Oregon St. Pac 12 11 Michael Caliendo III North Dakota St. Big 12 12 Holden Heller Pittsburgh ACC 13 Maxx Mayfield Northwestern Big Ten 14 Austin Yant UNI Big 12 15 Dan Braunagel Illinois Big Ten 16 Peyton Hall West Virginia Big 12 17 Joshua Ogunsanya Columbia EIWA 18 Justin McCoy Virginia ACC 19 Caleb Fish Michigan St. Big Ten 20 Brevin Cassella Binghamton EIWA 21 Evan Barczak Drexel EIWA 22 Connor Brady Virginia Tech ACC 22 Gerrit Nijenhuis Oklahoma Big 12 24 Will Formato App State SoCon 25 Cardi Wilson SIUE MAC 26 Andrew Sparks Minnesota Big Ten 26 Wyatt Sheets Oklahoma St. Big 12 28 Rodrick Mosley Gardner-Webb SoCon 29 Avery Bassett Lock Haven MAC 30 Lucas Revano Penn EIWA 31 Enrique Munguia Kent St. MAC 32 Bubba Wilson Nebraska Big Ten 33 Val Park Navy EIWA

174 pounds:

Rank Name Team Conference 1 Mekhi Lewis Virginia Tech ACC 2 Chris Foca Cornell EIWA 3 Ethan Smith Ohio St. Big Ten 4 Mikey Labriola Nebraska Big Ten 5 Carter Starocci Penn St. Big Ten 6 Dustin Plott Oklahoma St. Big 12 7 Edmond Ruth Illinois Big Ten 8 Aaron Olmos Oregon St. Pac 12 9 Troy Fisher Northwestern Big Ten 10 Rocky Jordan Chattanooga SoCon 11 Peyton Mocco Missouri Big 12 12 Donnell Washington Indiana Big Ten 13 Cade DeVos South Dakota St. Big 12 14 Alex Faison NC State ACC 15 Bailee O`Reilly Minnesota Big Ten 16 Lennox Wolak Columbia EIWA 17 Tyler Eischens Stanford Pac 12 18 Alex Cramer Central Mich. MAC 19 Sal Perrine Ohio MAC 20 Benjamin Pasiuk Army West Point EIWA 21 Luca Augustine Pittsburgh ACC 22 Jared McGill Edinboro MAC 23 Max Maylor Michigan Big Ten 24 Mickey O`Malley Drexel EIWA 25 Will Miller App State SoCon 26 Sam DePrez Binghamton EIWA 27 Nick Incontrera Penn EIWA 28 Albert Urias CSU Bakersfield Pac 12 29 Julien Broderson Iowa St. Big 12 30 Logan Messer George Mason MAC 31 Ceasar Garza Michigan St. Big Ten 32 Tyler Stoltzfus Lock Haven MAC 33 Kole Mulhauser Princeton EIWA

184 pounds:

Rank Name Team Conference 1 Trent Hidlay NC State ACC 2 Parker Keckeisen UNI Big 12 3 Marcus Coleman Iowa St. Big 12 4 Hunter Bolen Virginia Tech ACC 5 Kaleb Romero Ohio St. Big Ten 6 Travis Wittlake Oklahoma St. Big 12 7 Matt Finesilver Michigan Big Ten 8 Trey Munoz Oregon St. Pac 12 9 Abe Assad Iowa Big Ten 10 Gavin Kane North Carolina ACC 11 Lenny Pinto Nebraska Big Ten 12 Jacob Ferreira Hofstra EIWA 13 Will Feldkamp Clarion MAC 14 Layne Malczewski Michigan St. Big Ten 15 Reece Heller Pittsburgh ACC 16 Brian Soldano Rutgers Big Ten 17 Anthony Carman West Virginia Big 12 18 Tate Samuelson Lehigh EIWA 19 Giuseppe Hoose Buffalo MAC 20 Jacob Nolan Binghamton EIWA 21 Evan Bates Northwestern Big Ten 22 Neil Antrassian Virginia ACC 23 Dylan Connell Illinois Big Ten 24 Tyler Dow Wisconsin Big Ten 25 Leo Tarantino Harvard EIWA 26 Cade King South Dakota St. Big 12 27 Brian Bonino Drexel EIWA 28 Peter Acciardi California Baptist Big 12 29 Matthew Waddell Chattanooga SoCon 30 Nate Dugan Princeton EIWA 31 Aaron Ayzerov Columbia EIWA 32 Colton Hawks Missouri Big 12 33 Colin Fegley Lock Haven MAC

197 pounds:

Rank Name Team Conference 1 Michael Beard Lehigh EIWA 2 Ethan Laird Rider MAC 3 Zac Braunagel Illinois Big Ten 4 Max Dean Penn St. Big Ten 5 Yonger Bastida Iowa St. Big 12 6 Tanner Sloan South Dakota St. Big 12 7 Silas Allred Nebraska Big Ten 8 Isaac Trumble NC State ACC 9 Andy Smith Virginia Tech ACC 10 Braxton Amos Wisconsin Big Ten 11 Owen Pentz North Dakota St. Big 12 12 Jaxon Smith Maryland Big Ten 13 Luke Surber Oklahoma St. Big 12 14 Gavin Hoffman Ohio St. Big Ten 15 Cameron Caffey Michigan St. Big Ten 16 Nick Stemmet Stanford Pac 12 17 Tanner Harvey Oregon St. Pac 12 18 Evan Bockman Utah Valley Big 12 19 Michial Foy Minnesota Big Ten 20 Michael Battista Virginia ACC 21 Jacob Warner Iowa Big Ten 22 Trey Rogers Hofstra EIWA 23 Jacob Koser Navy EIWA 24 Max Shaw North Carolina ACC 25 Levi Hopkins Campbell SoCon 26 Nick Willham Indiana Big Ten 27 Andrew Davison Northwestern Big Ten 28 Cole Urbas Penn EIWA 29 Luke Stout Princeton EIWA 30 Jacob Cardenas Cornell EIWA 31 Sam Mitchell Buffalo MAC 32 Tyler Bagoly Clarion MAC 33 Austin Cooley West Virginia Big 12

Heavyweight: